https://ukraina.ru/20230804/1048464115.html

Йохан Бекман: После провала "контрнаступа" ВСУ британцы планируют сбивать финские и шведские самолеты

Йохан Бекман: После провала "контрнаступа" ВСУ британцы планируют сбивать финские и шведские самолеты - 04.08.2023 Украина.ру

Йохан Бекман: После провала "контрнаступа" ВСУ британцы планируют сбивать финские и шведские самолеты

Как именно будет поделена Украина, сказать сложно. Тот же пример послевоенной Германии показывает, что это тоже было временным решением. Но даже в этом случае Россия будет в более выигрышном положении.

2023-08-04T07:44

2023-08-04T07:44

2023-08-04T07:47

интервью

нато

сша

британия

финляндия

швеция

украина

всу

владимир зеленский

теракт

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Потому что Западу придется объяснять собственным гражданам, почему они тратили миллиарды долларов и отправляли на Украину танки, которые там сгорели, считает финский политолог и общественный деятель Йохан БекманОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что поставки западной техники на Украину сократились, европейские страны возмущаются необходимостью помощи Киеву, и эта политика, скорее всего, в скором времени будет пересмотрена.- Йохан, можно ли сделать такой однозначный вывод?- Я думаю, да.Несмотря на то, что Запад оказывает Киеву политическую, военную и разведывательную поддержку, "контрнаступ" ВСУ обернулся полным провалом. Никаких результатов он не достиг. Антироссийские санкции тоже не действуют.Кстати, финны сейчас смотрят в интернете видео с подбитой натовской техникой и сравнивают, что горит быстрее: финские "Леопарды" или финские бронетранспортеры XA-180 "Паси". Потому что "Леопарды", которые поставил Хельсинки на Украину, были уничтожены сразу же.Я также могу рассказать, как живет финский народ. Наша внутренняя политика – это полная катастрофа. У нас в январе будут президентские выборы. Все кандидаты на этот пост заявляют о необходимости поддержать Украину, но, понятно, что никакой реальной помощи уже быть не может. Другое дело, что Запад пока не знает, что ему делать с Зеленским.Поэтому сейчас Запад может активизировать план "Б" или план "В". Это может быть либо оккупация западной Украины польскими или натовскими войсками, либо террористические провокации. Мы же видели постоянные атаки беспилотниками на российские города.Мы же понимаем, что сейчас идет тотальная война западного и русского мира. Поэтому ситуация по-прежнему очень опасная.- Вы сказали, что Запад не может определиться, что ему делать с Зеленским. Вы имеете в виду, что он может заменить Зеленского на более эффективное правительство во главе с Ермаком или с Залужным? Или что он может вообще прекратить поддержку Украины?- Я не знаю, можно ли в случае с Украиной придумать что-то более эффективное.Я уже говорил, что мы увидели провал политики Запада с поставкой оружия Киеву, антироссийскими санкциями, а также с антироссийской пропагандистской кампанией. Провокации с "резней в Буче", "уничтоженным роддомом в Мариуполе" и с "похищением украинских детей" тоже не сработали. Западная аудитория массово в них не поверила.Более того, если решение Международного уголовного суда объявить в розыск Владимира Путина еще можно было бы как-то объяснить, то я не понимаю, зачем было объявлять в розыск уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову? Это же молодая, красивая и активная женщина, которая помогает детям. Это просто идиотизм.К тому же, западная аудитория прекрасно знает, что происходит на фронте. Несмотря на то, что в той же Финляндии доступ к российским СМИ заблокирован. Например, я даже не могу посмотреть выступления Пушилина в интернете.Запад как будто боится посмотреть на себя в зеркало. Это тупик. И это очень опасно.- Вы сказали, что сейчас велика вероятность крупной террористической провокации. Что вы имеете в виду?- Британские спецслужбы очень любят сбивать гражданские самолеты. Например, они могут сбить финский или шведский лайнер, чтобы обвинить в этом Россию и лично Путина. Потому что Запад очень хотел бы дестабилизировать финляндско-российскую границу.Напомню, что когда было крушение малазийского "Боинга" почти 10 лет назад, Запад хотел воспользоваться этой провокацией в качестве повода для ввода натовских войск в Донбасс. А сейчас растет напряжение вокруг Аландских островов, когда вступление Финляндии в НАТО используется в качестве повода отменить их статус демилитаризованной территории. Если вдруг Западу удастся провернуть этот теракт, то он может воспользоваться им, чтобы натовские войска оккупировали Аландские острова, а российское консульство там было закрыто.Но я все же думаю, что наиболее вероятен сценарий, при котором Польша оккупирует западную Украину. В этом случае может повториться вариант с послевоенной Германией, которая была разделена на ФРГ и ГДР между США и СССР. Пока на Западе об этом прямо не говорят. Но мне кажется, что такие тайные переговоры ведутся.Проблема в другом. Больше всего на Западе боятся, что у их граждан сложится мнение, будто бы НАТО проиграл России в войне на Украине, потому что это может привести к распаду НАТО.- А как будет выглядеть технически эта оккупация польскими войсками западной Украины?- Сложно сказать. По идее, для этого нужно прямое приглашение Зеленского. Поэтому возможно, что Запад поменяет действующую украинскую власть на какое-нибудь техническое правительство.Как именно будет поделена Украина мне пока тоже сказать сложно. Потому что пример послевоенной Германии показывает, что это тоже было временным решением.Но даже в этом случае Россия будет в более выигрышном положении. Потому что Западу придется объяснять собственным гражданам, почему они тратили миллиарды долларов и отправляли на Украину танки, которые там сгорели.Евросоюз и НАТО и так находятся в кризисе. А их провал на Украине только усугубит этот кризис.- Когда озвученный вами сценарий (либо теракт, либо договоренности с Россией) может реализоваться?- Поскольку Запад эти полтора года занимался антироссийской истерией, он не сможет через неделю заявить о том, что нужно как раньше конструктивно работать с Россией. Запад не хочет терять лицо. Поэтому кто-то должен предложить альтернативный сценарий прекращения конфликта вокруг Украины.Мне кажется, что такая инициатива, которая устроит всех, может поступить из стран вроде ЮАР.Повторюсь, план Запада переиграть Россию полностью провалился: российская экономика выдержала санкции, никакого антипутинского движения не возникла, российское общество поддерживает спецоперацию. Поэтому в любом случае Россия ничего не потеряет от этого соглашения.

https://ukraina.ru/20230316/1044456721.html

https://ukraina.ru/20230803/1048437425.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, нато, сша, британия, финляндия, швеция, украина, всу, владимир зеленский, теракт, гдр, фрг, россия, владимир путин