https://ukraina.ru/20230803/1048429930.html

Как Украина превращается в "страну пионеров и пенсионеров". У Киева нет хороших решений, только плохие

Как Украина превращается в "страну пионеров и пенсионеров". У Киева нет хороших решений, только плохие - 03.08.2023 Украина.ру

Как Украина превращается в "страну пионеров и пенсионеров". У Киева нет хороших решений, только плохие

Продолжение боевых действий дорого обойдется Украине, предостерегают эксперты. И речь, конечно, не только о деньгах. Хотя и о них тоже.

2023-08-03T04:57

2023-08-03T04:57

2023-08-03T05:14

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потери всу

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экономика

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Ситуация в стране и перспективы ее дальнейшего бытия таковы, что это многих выталкивает за ее пределы, и возвращаться "в этот сумасшедший дом" они не хотят, отмечает украинский политолог Андрей Золотарев. Между тем есть такие оценки, что невозвращение украинских женщин может обойтись Украине в 10 процентов ВВП - а это "сумма, сопоставимая с внешней финансовой помощью", напомнил он в беседе с журналистом Александром Шелестом."Это то, о чем я говорил еще несколько лет назад, что мы катастрофически теряем человеческий потенциал. Причем, уезжают как раз наиболее активные, трудоспособные и квалифицированные. Остается кто… Страна пионеров и пенсионеров?" - сказал эксперт, добавив, что уже и сейчас количество детей и пенсионеров на несколько миллионов превышает на Украине количество работающих.Сейчас в Европарламенте готовят директиву, которая значительно упростит легализацию мигрантов, в том числе и украинцев, рассказал Золотарев. По его мнению, "даже если война будет поставлена на паузу, больше уедет, чем вернется".Вкупе с демографической катастрофой, когда коэффициент рождаемости на Украине самый низкий в Европе, все это может привести к тому, что жителей страны может остаться не 52 миллиона, как это было в 1991 году, но около 20 миллионов, предположил Золотарев. Он отметил, что "это из гипотетических фантазий может стать реальностью в ближайшее десятилетие".Напомним, по подсчетам "Украинского института будущего", после начала спецоперации население страны сократилось с 37,6 до 29 млн человек. С февраля прошлого года Украину покинули более 20 миллионов человек, из них 8,6 миллионов украинцев так и не вернулись домой.Есть и другие оценки. Так, политолог Кость Бондаренко ранее отмечал, что за 30 лет независимости на Украине на 22 миллиона уменьшилось количество населения. По его словам, "это самая огромная депопуляция населения в мире, нигде не было такой огромной депопуляции, как в Украине за последние 30 лет, а особенно за последний год".Все это приводит, помимо прочего, к ощутимой нехватке рабочих рук и квалификаций. В Минэкономики Украины считают, что в течение следующих десяти лет Украине придется дополнительно привлечь 4,5 млн сотрудников на рынок труда (разумеется, в украинском ведомстве исходят из того, что после СВО Украина останется в прежнем виде, что не факт).Агентство Bloomberg сообщало 24 июля, что Украине нужно вернуть из-за границы 2,8 млн своих женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики в будущем. Только каким оно будет, это украинское будущее, никто сейчас не скажет.О беспрецедентно низкой рождаемости на Украине говорит и политаналитик Олег Соскин. А сколько жизней уносит конфликт? Он винит Зеленского и проводимую им политику - "ты терроризируешь, убиваешь… с помощью тебя убивают, уже сотни тысяч украинцев убито и ранено, я думаю — уже до миллиона"."И, плюс, разрушено две трети народнохозяйственного комплекса. Вот и все. Плюс, ты создал концлагерь и сделал геноцид", - заявил Соскин, обращаясь к Зеленскому в очередном выпуске своего видеоблога. По словам эксперта, именно Зеленский - "вместе со своими недоумками" - уничтожает украинский народ "своими абсолютно бездарными, бессмысленными, вредоносными для украинской нации, украинского народа действиями".Впрочем, вполне возможно, что все эти действия вполне осмысленны, по заказу своих хозяев команда Зеленского делает все для того, чтобы ослабить Россию, пусть путем гибели граждан Украины и лишения страны будущего.А что можно сказать о ближайшем будущем? Украинцам на подконтрольных Киеву территориях надо быть готовыми ко всему, считает политический аналитик Александр Кочетков. В интервью каналу Politeka он отметил, что и Россия нарастила производство ракет и предрек наращивание ракетных атак со стороны ВС РФ, а прикрыть ПВО все важные объекты невозможно. Соответственно, будет нарастать и масштаб ущерба."Удары зимой по инфраструктуре будут. Зима предстоит тяжелая, как минимум – ну, потому что 30% в нашей структуре энергетической было разрушено. И все восстановить крайне сложно", - сказал Кочетков. О перспективе атак на энергетическую инфраструктуру говорит и ГУР. По мнению аналитика, Украину не смогут "погрузить в каменный век", но серьезные проблемы будут. А вот на боеспособность ВСУ это не повлияет, наоборот, армия станет "более злой", считает Кочетков.Злой станет армия Украины или не злой, а потери растут. Это приводит к тому, что сами военнослужащие ВСУ пытаются спасти свои жизни, сдаваясь в плен. Масштабы начинают тревожить киевские власти. Как сообщает телеграм-канал ЗеРада со ссылкой на свои источники, в украинском Генштабе обеспокоены участившимися случаями сдачи в плен целыми подразделениями. Принимают меры."Отдан приказ об усилении воинской дисциплины в ВСУ, перед выходом на позиции у мобилизованных солдат отбирают телефоны, а любые попытки оставить позиции трактуются как дезертирство. Сдавшиеся в плен автоматически зачисляются без вести пропавшими, им и их родственникам прекращают выплаты", - говорится в сообщении. Тут снова вопрос о цене. Выплат не будет, но эти военнослужащие останутся живы и когда-то вернутся домой.Когда? Пока Киев к переговорам не готов, но рано или поздно придется искать политические форматы урегулирования, это неизбежно, считает политолог Владимир Фесенко. По его мнению, высказанному в эфире телеканала "Прямой", уже к концу этого года возможны попытки переговоров. Вопрос в том, о чем договариваться и на каких условиях, добавил он.Мы помним, что Зеленский заявлял, что власти Киева будут готовы к переговорам только в определенном случае. План Киева, состоящий из десяти пунктов, предусматривает, в частности, обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности Украины, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины, т.е. отвод российских войск к границам 1991 года. О гарантиях безопасности для России не говорится ничего.По сути, это отказ от переговоров и от поиска путей урегулирования. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "псевдомирный план" киевского режима не имеет никакого отношения к миру, а состоит из заведомо неприемлемых ультиматумов и требований к России.Украинский политолог Вадим Карасев предостерегает: "Можно так довоеваться за территории, что людей потерять". Выступая на ютуб-канале Шелеста, он отметил, что "задача государства и власти – обеспечить безопасность граждан, иначе – депопуляция"."Кому нужны будут эти территории? Надо людьми прирастать, народом прирастать, а не любой ценой территориями", - сказал Карасев, напомнив о том, что в свое время Де Голль взял на себя ответственность прекратить борьбу за Алжир."Надо тоже иногда понимать, что надо вовремя остановиться, потому что потерь – и территории, и людей – будет больше", – считает политолог. На другом интернет-канале он высказал идею обменять безопасность Одессы на Крым."Обмен Крыма на Одессу. Им же Крым нужен. На время придется. А нет хороших решений – есть решения плохие, а есть решения катастрофические. Есть плохой сценарий и катастрофический сценарий. Если мы сегодня не можем освободить Крым военным путем, значит, что нам делать? Дальше воевать без надежды на победу, тем более Запад может перестать помогать, либо идти и искать компромисс какой-то", - заявил Карасев, добавив, что это не означает отказ Киева от Крыма поскольку "международно признанные границы Украины – 1991 год, международным сообществом признается юрисдикция Украины над Крымом".Однако, по его словам, "де-факто там пока будет другая администрация, не наша юрисдикция, а российская".

https://ukraina.ru/20230801/1048384206.html

https://ukraina.ru/20230726/1048250874.html

https://ukraina.ru/20230725/1048221244.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, демография, потери всу, мирный план, россия, политика, экономика, эксперты