https://ukraina.ru/20230802/1048426956.html

Немцы и ирландцы не идут служить в армию, бессильна даже пропаганда Украины - СМИ

Немцы и ирландцы не идут служить в армию, бессильна даже пропаганда Украины - СМИ - 02.08.2023 Украина.ру

Немцы и ирландцы не идут служить в армию, бессильна даже пропаганда Украины - СМИ

Набор в вооружённые силы стран Евросоюза резко сократился, сообщил портал Brussel Signal

2023-08-02T14:22

2023-08-02T14:22

2023-08-02T14:22

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Несмотря на правительственные кампании, в вооруженных силах стран ЕС наблюдается спад в наборе новобранцев. Больше всего проблем возникает в таких странах ЕС, как Ирландия и Германия, хотя и остальные государства испытывают трудности.По данным немецкого издания Der Spiegel, в Германии в этом году наблюдается падение числа призывников на 7 процентов. Представитель Бундесвера отчасти объяснил это продолжающимся демографическим спадом.Усилия по активизации призыва в Германии с помощью военно-карьерных центров, а также рекламных кампаний на щитах и в Интернете пока не дали результатов, и эксперты, похоже, настроены пессимистично, пишут авторы статьи.В Ирландии ситуация ещё хуже, ведь в 2022 году из вооруженных сил Ирландии ушло в два раза больше людей, чем поступило на службу. В прошлом году в вооруженные силы страны поступило всего 435 новобранцев, а уволился 891 человек, пишет издание.Генеральный секретарь Представительной ассоциации офицеров (RACO) подполковник Конор Кинг объяснил неспособность остановить сокращение численности ирландских вооруженных сил неспособностью решить обеспечить справедливые и безопасные условия труда и отсутствием надежной политики удержания.Как сообщает издание, проблемы с набором в вооруженные силы испытывает и Франция. В 2021 году в стране осталось около 700 вакансий.

https://ukraina.ru/20230802/1048422738.html

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новости, германия, ирландия, зарубежье, ес, евросоюз, армия, бундесвер