Немцы и ирландцы не идут служить в армию, бессильна даже пропаганда Украины - СМИ - 02.08.2023 Украина.ру
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Немцы и ирландцы не идут служить в армию, бессильна даже пропаганда Украины - СМИ
Немцы и ирландцы не идут служить в армию, бессильна даже пропаганда Украины - СМИ - 02.08.2023 Украина.ру
Немцы и ирландцы не идут служить в армию, бессильна даже пропаганда Украины - СМИ
Набор в вооружённые силы стран Евросоюза резко сократился, сообщил портал Brussel Signal
2023-08-02T14:22
2023-08-02T14:22
новости
германия
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евросоюз
армия
бундесвер
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Несмотря на правительственные кампании, в вооруженных силах стран ЕС наблюдается спад в наборе новобранцев. Больше всего проблем возникает в таких странах ЕС, как Ирландия и Германия, хотя и остальные государства испытывают трудности.По данным немецкого издания Der Spiegel, в Германии в этом году наблюдается падение числа призывников на 7 процентов. Представитель Бундесвера отчасти объяснил это продолжающимся демографическим спадом.Усилия по активизации призыва в Германии с помощью военно-карьерных центров, а также рекламных кампаний на щитах и в Интернете пока не дали результатов, и эксперты, похоже, настроены пессимистично, пишут авторы статьи.В Ирландии ситуация ещё хуже, ведь в 2022 году из вооруженных сил Ирландии ушло в два раза больше людей, чем поступило на службу. В прошлом году в вооруженные силы страны поступило всего 435 новобранцев, а уволился 891 человек, пишет издание.Генеральный секретарь Представительной ассоциации офицеров (RACO) подполковник Конор Кинг объяснил неспособность остановить сокращение численности ирландских вооруженных сил неспособностью решить обеспечить справедливые и безопасные условия труда и отсутствием надежной политики удержания.Как сообщает издание, проблемы с набором в вооруженные силы испытывает и Франция. В 2021 году в стране осталось около 700 вакансий.
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новости, германия, ирландия, зарубежье, ес, евросоюз, армия, бундесвер
Новости, Германия, Ирландия, Зарубежье, ЕС, Евросоюз, армия, Бундесвер

Немцы и ирландцы не идут служить в армию, бессильна даже пропаганда Украины - СМИ

14:22 02.08.2023
 
© Public domain
© Public domain
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Набор в вооружённые силы стран Евросоюза резко сократился, сообщил портал Brussel Signal
Несмотря на правительственные кампании, в вооруженных силах стран ЕС наблюдается спад в наборе новобранцев. Больше всего проблем возникает в таких странах ЕС, как Ирландия и Германия, хотя и остальные государства испытывают трудности.
По данным немецкого издания Der Spiegel, в Германии в этом году наблюдается падение числа призывников на 7 процентов. Представитель Бундесвера отчасти объяснил это продолжающимся демографическим спадом.
Усилия по активизации призыва в Германии с помощью военно-карьерных центров, а также рекламных кампаний на щитах и в Интернете пока не дали результатов, и эксперты, похоже, настроены пессимистично, пишут авторы статьи.
"Несмотря на значительные усилия, в 2023 году сохранится тенденция к снижению числа заявок", - заявил представитель бундесвера.
В Ирландии ситуация ещё хуже, ведь в 2022 году из вооруженных сил Ирландии ушло в два раза больше людей, чем поступило на службу. В прошлом году в вооруженные силы страны поступило всего 435 новобранцев, а уволился 891 человек, пишет издание.
Генеральный секретарь Представительной ассоциации офицеров (RACO) подполковник Конор Кинг объяснил неспособность остановить сокращение численности ирландских вооруженных сил неспособностью решить обеспечить справедливые и безопасные условия труда и отсутствием надежной политики удержания.
Как сообщает издание, проблемы с набором в вооруженные силы испытывает и Франция. В 2021 году в стране осталось около 700 вакансий.
- РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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