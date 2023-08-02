https://ukraina.ru/20230802/1048397035.html

Полковник Баранец сообщил, где развернётся главное сражение после окончания "контрнаступа" ВСУ

Полковник Баранец сообщил, где развернётся главное сражение после окончания "контрнаступа" ВСУ - 02.08.2023 Украина.ру

Полковник Баранец сообщил, где развернётся главное сражение после окончания "контрнаступа" ВСУ

Если сейчас Россия сможет вернуть стратегическую инициативу, у ВСУ вряд ли хватит сил отбить утраченные позиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-08-02T04:30

2023-08-02T04:30

2023-08-02T04:30

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Возможно, в эти дни и недели будет решаться судьба всей СВО. Если ВС РФ смогут вернуть стратегическую инициативу и подбросить резервы, у Украины вряд ли хватит сил отбить утраченные позиции, рассказал Баранец.Киев прекрасно понимает, что главное сражение после "контрнаступа" развернется на рубеже Славянск-Краматорск. Поэтому российское командование не дает ВСУ наполнять войсками Славянск и Краматорск и перебрасывать резервы на Запорожье, отметил эксперт.Дальше будет видно, где Россия начнет использовать свое превосходство, а где может "подвинуться", чтобы переиграть противника стратегически и сделать для себя выгодную линию боевого соприкосновения. Военная стратегия - "очень сложная штуковина", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230731/1048386838.html

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новости, всу, наступление, сражение, славянск, сво, вс рф