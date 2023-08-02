Полковник Баранец сообщил, где развернётся главное сражение после окончания "контрнаступа" ВСУ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Если сейчас Россия сможет вернуть стратегическую инициативу, у ВСУ вряд ли хватит сил отбить утраченные позиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Возможно, в эти дни и недели будет решаться судьба всей СВО. Если ВС РФ смогут вернуть стратегическую инициативу и подбросить резервы, у Украины вряд ли хватит сил отбить утраченные позиции, рассказал Баранец.
Киев прекрасно понимает, что главное сражение после "контрнаступа" развернется на рубеже Славянск-Краматорск. Поэтому российское командование не дает ВСУ наполнять войсками Славянск и Краматорск и перебрасывать резервы на Запорожье, отметил эксперт.
"Мне трудно сказать, что мы (ВС РФ. - Ред.) будем делать с Харьковом. Это дело будущих дней. У нас слишком много работы на юге. От того, чем закончится схватка с Запорожской группировкой ВСУ, будет зависеть расстановка на фронте в августе", - подчеркнул Баранец.
Дальше будет видно, где Россия начнет использовать свое превосходство, а где может "подвинуться", чтобы переиграть противника стратегически и сделать для себя выгодную линию боевого соприкосновения. Военная стратегия - "очень сложная штуковина", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
31 июля, 18:08Полковник Геннадий Алехин: Россия устроила огневой налет на Харьков, чтобы отрезать ВСУ от ДнепраХарьковско-Купянское направление будет иметь приоритетное значение для дальнейшего хода СВО. Нам в любом случае придется создавать зону безопасности между Харьковом и Белгородом, потому что ВСУ каждый день наносят удары по приграничным населенным пунктам российских регионов