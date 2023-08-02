Полковник Баранец сообщил, где развернётся главное сражение после окончания "контрнаступа" ВСУ - 02.08.2023 Украина.ру
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Полковник Баранец сообщил, где развернётся главное сражение после окончания "контрнаступа" ВСУ
Полковник Баранец сообщил, где развернётся главное сражение после окончания "контрнаступа" ВСУ - 02.08.2023 Украина.ру
Полковник Баранец сообщил, где развернётся главное сражение после окончания "контрнаступа" ВСУ
Если сейчас Россия сможет вернуть стратегическую инициативу, у ВСУ вряд ли хватит сил отбить утраченные позиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-08-02T04:30
2023-08-02T04:30
новости
всу
наступление
сражение
славянск
сво
вс рф
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Возможно, в эти дни и недели будет решаться судьба всей СВО. Если ВС РФ смогут вернуть стратегическую инициативу и подбросить резервы, у Украины вряд ли хватит сил отбить утраченные позиции, рассказал Баранец.Киев прекрасно понимает, что главное сражение после "контрнаступа" развернется на рубеже Славянск-Краматорск. Поэтому российское командование не дает ВСУ наполнять войсками Славянск и Краматорск и перебрасывать резервы на Запорожье, отметил эксперт.Дальше будет видно, где Россия начнет использовать свое превосходство, а где может "подвинуться", чтобы переиграть противника стратегически и сделать для себя выгодную линию боевого соприкосновения. Военная стратегия - "очень сложная штуковина", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230731/1048386838.html
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новости, всу, наступление, сражение, славянск, сво, вс рф
Новости, ВСУ, наступление, сражение, Славянск, СВО, ВС РФ

Полковник Баранец сообщил, где развернётся главное сражение после окончания "контрнаступа" ВСУ

04:30 02.08.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Если сейчас Россия сможет вернуть стратегическую инициативу, у ВСУ вряд ли хватит сил отбить утраченные позиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Возможно, в эти дни и недели будет решаться судьба всей СВО. Если ВС РФ смогут вернуть стратегическую инициативу и подбросить резервы, у Украины вряд ли хватит сил отбить утраченные позиции, рассказал Баранец.
Киев прекрасно понимает, что главное сражение после "контрнаступа" развернется на рубеже Славянск-Краматорск. Поэтому российское командование не дает ВСУ наполнять войсками Славянск и Краматорск и перебрасывать резервы на Запорожье, отметил эксперт.

"Мне трудно сказать, что мы (ВС РФ. - Ред.) будем делать с Харьковом. Это дело будущих дней. У нас слишком много работы на юге. От того, чем закончится схватка с Запорожской группировкой ВСУ, будет зависеть расстановка на фронте в августе", - подчеркнул Баранец.

Дальше будет видно, где Россия начнет использовать свое превосходство, а где может "подвинуться", чтобы переиграть противника стратегически и сделать для себя выгодную линию боевого соприкосновения. Военная стратегия - "очень сложная штуковина", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Алехин интервью
31 июля, 18:08
Полковник Геннадий Алехин: Россия устроила огневой налет на Харьков, чтобы отрезать ВСУ от ДнепраХарьковско-Купянское направление будет иметь приоритетное значение для дальнейшего хода СВО. Нам в любом случае придется создавать зону безопасности между Харьковом и Белгородом, потому что ВСУ каждый день наносят удары по приграничным населенным пунктам российских регионов
 
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05:45Эксперт рассказал, как ВС РФ уничтожили бронированный кулак ВСУ и перебили логистику под Купянском
05:15Пробили броню в три метра. Военный эксперт о том, как огневые налёты ВС РФ сжигают казармы ВСУ в Харькове
05:00Полковник Баранец о том, когда Россия будет "крошить" мосты и пускать под откос эшелоны для ВСУ
04:45Полковник Баранец раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда решится судьба всей СВО
04:30Полковник Баранец сообщил, где развернётся главное сражение после окончания "контрнаступа" ВСУ
04:15"Мы держим их спину на прицеле". Полковник Баранец рассказал, как Россия надела на ВСУ "наручники"
04:00Полковник Баранец рассказал, какую хитрую "фишку" придумала Россия, чтобы поставить ВСУ "врастопырку"
19:30Полковник Алехин рассказал, где Россия нащупала слабые места ВСУ, чтобы точно ударить по флангам
19:05Польша требует от Украины благодарности, в ЕС прокомментировали атаки на Москву. Итоги 1 августа
19:00Полковник Баранец о том, где Россия дотянется до ВСУ "длинными руками" и выбьет им артиллерийские "зубы"
18:17Фархад Ибрагимов: Саудовская Аравия взялась за "формулу мира" Зеленского и нарушила правила игры
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