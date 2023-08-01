https://ukraina.ru/20230801/1048407971.html

Украина атакует с моря, "формула Зеленского" в Саудовской Аравии. О чём говорили эксперты 1 августа

Украина атакует с моря, "формула Зеленского" в Саудовской Аравии. О чём говорили эксперты 1 августа - 01.08.2023 Украина.ру

Украина атакует с моря, "формула Зеленского" в Саудовской Аравии. О чём говорили эксперты 1 августа

Украина.ру, 01.08.2023

2023-08-01T17:46

2023-08-01T17:46

2023-08-01T17:46

эксклюзив

саудовская аравия

владимир зеленский

алексей зубец

украина

сша

россия

нефть

николаев

одесса

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Морские атаки УкраиныВ Минобороны России сообщили, что сегодня ночью ВСУ пытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", которые выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря в 340 км от Севастополя.В ходе отражения атаки все три морских беспилотника противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. Корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" продолжают выполнять поставленные задачи.По словам капитана 1 ранга запаса, заместителя главного редактора журнала "Воин России" Василия Дандыкина, противнику нужны десятки таких безэкипажных катеров, чтобы создать Черноморскому флоту серьезные проблемы.При этом он отмечает, что от Одессы до Очакова – приличное расстояние. Наверняка на береговой линии у них есть еще такие предприятия. Украина могла собирать на базе катера-камикадзе "Микола-3" и водных мотоциклов."Получится ли у противника кратно увеличить их производство? Не знаю. Мы же будем продолжать такие удары по местам их сборки. Потому что у них внутри – импортные составляющие. Это как японские и корейские автомобили, которые собираются на заводах в России.Некоторые из таких беспилотников могли привозить авиационным и железнодорожным транспортом. Они же небольшого водоизмещения.Это достаточно серьезная вещь с большим зарядом взрывчатки.То, что взорвалось под Керчью, составляло 300 килограммов. И такие катера могут идти с большой скоростью. Но, к счастью для нас, даже при небольших штормах они будут взрываться волной", – сообщил Дандыкин.В то же время, продолжил эксперт, Украина отказалась атаковать нашу главную морскую базу в Севастополе. Мы усилили там боновые заграждения. Работают наши противодиверсионные службы. Максимум, что получилось у противника, так это нанести повреждения морскому тральщику "Иван Голубец", а также устроить теракт на Крымском мосту."Сейчас мы приняли самые жесткие меры. Кому-то может показаться жестоко, что мы готовы стрелять по рыбакам и маломерным судам. Повторюсь, нам нужно уничтожать места сборки безэкипажных катеров и склады с аппаратами.Они представляют серьезную угрозу для наших кораблей, которые патрулируют турецкие газопроводы. До них хотят дотянуться украинские спецслужбы и лично Буданов. Несмотря на то, что Турция им не враг.Но в идеале нам нужен контроль над всем Черноморским побережьем – от Очакова до Одессы", – заявил Дандыкин.Также он ответил на вопрос, при каких условиях мы сможем полностью заблокировать Черноморское побережье и установить над ним контроль."Сперва нужно разминировать весь район от Николаева до Одессы. Некоторые из мин оторвались и ушли. Часть из них мы расстреляли, часть из них даже выкинуло на одесский пляж. Но там полно мин, которые стоят на минрепах.Кроме того, у Украины остались береговые ракетные войска. Я не знаю насчет "Нептунов", но Польша собирается поставить им береговой ракетный комплекс. Эту угрозу нельзя недооценивать", – уверен эксперт.Зачем саудитам "формула Зеленского"По данным The Wall Street Journal, 5 и 6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится встреча представителей около 30 государств. В том числе стран Евросоюза, Великобритании, Индонезии, Египта, Мексики, Чили, Замбии и ЮАР и ряда других стран.Предметом обсуждения станут 10 пунктов так называемой Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Она предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.Саудовская Аравия из глобального экономического игрока, который в большой степени определяет мировую экономику через нефть, хочет стать глобальным политическим игроком. И предлагает себя в качестве политической площадки, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.При этом он призывает не связывать "организацию этой тусовки" с позицией Саудовской Аравии по отношению к России."Когда они сокращают добычу нефти, они борются вовсе не за нас, они борются за себя. Ожидать, что Саудовская Аравия под давлением Украины или США пойдет на то, чтобы открыть кран на полную мощность и затопить мир дешевой нефтью? Крайне маловероятно.Но вот в саудовской Аравии решили, что они крупные политические игроки, и могут такую встречу организовать. Ну, если есть желание поговорить, пусть говорят", – сказал Зубец.В то же время, уверен эксперт, вовлечь страны глобального Юга в санкции против России не удастся. Что же касается "формулы Зеленского" – она и вовсе откровенно фантастическая. Все разговоры про возврат к границам 1991 года – это чистой воды безумие, убеждён Зубец."Любое серьёзное наступление на фронте возможно только при наличии авиационной поддержки. Сегодня у Украины нет ни доминирования в воздухе ни нормальных систем ПВО.Без воздушной поддержки все наступления обречены на провал. Все разговоры о границах 1991 года – это приглашение запада к войне на своей стороне на основе "моральных" ценностей о нерушимости границ.И разговор в Саудовской Аравии о ценностях и о границах 1991 года – это очередное приглашение на войну", – поясняет экономист.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, саудовская аравия, владимир зеленский, алексей зубец, украина, сша, россия, нефть, николаев, одесса, кирилл буданов, севастополь, беспилотники, всу