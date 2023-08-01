https://ukraina.ru/20230801/1048404762.html

Алексей Зубец: Украина в Саудовской Аравии позовет Запад на войну против России за границы 1991 года

Алексей Зубец: Украина в Саудовской Аравии позовет Запад на войну против России за границы 1991 года - 01.08.2023 Украина.ру

Алексей Зубец: Украина в Саудовской Аравии позовет Запад на войну против России за границы 1991 года

Саудовская Аравия из глобального экономического игрока, который в большой степени определяет мировую экономику через нефть, хочет стать глобальным политическим игроком, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2023-08-01T16:03

2023-08-01T16:03

2023-08-01T18:04

интервью

алексей зубец

украина

саудовская аравия

война

запад

сво

россия

африка

бразилия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.По данным TheWall Street Journal, 5 и 6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится встреча представителей около 30 государств. В том числе страны Евросоюза, Великобритания, Индонезия, Египет, Мексика, Чили, Замбия, ЮАР и ряд других стран.Предметом обсуждения станут 10 пунктов так называемой Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Она предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.- Алексей Николаевич, почему крупнейший поставщик нефти предоставляет свою площадку для обсуждения антироссийских инициатив?- Не надо связывать две вещи: нефть и проукраинскую позицию. Никакой проукраинской позиции у саудовских властей нет.Саудовская Аравия из глобального экономического игрока, который в большой степени определяет мировую экономику через нефть, хочет стать глобальным политическим игроком. И предлагает себя в качестве политической площадки, не более чем. Я бы не стал связывать организацию этой тусовки с позицией Саудовской Аравии по отношению к России.Главные вопросы, которые у нас есть к Саудовской Аравии, - экономические, то есть поддержание цен на нефть. Идет сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Здесь наш интерес совпадает с интересом Саудовской Аравии. Причем Россия здесь находится в лучших позициях. Бюджет Саудовской Аравии балансируется при цене больше 80 долларов за баррель.То есть себестоимость добычи нефти там низкая, меньше 15 долларов за баррель. Но у них огромное количество социальных обязательств, которые висят на нефтяном бюджете. Плюс такие проекты, как умные горда в пустыне, новая энергетика, новая экономика и вся эта модная дребедень. Все это стоит довольно дорого и висит на нефтяном бюджете, поэтому цена за баррель, при которой они могут балансировать свой бюджет, - выше, чем у нас. Мы можем балансировать бюджет при 60 и 70 долларах за баррель.Поэтому, когда они сокращают добычу нефти, они борются вовсе не за нас, они борются за себя. Ожидать, что Саудовская Аравия под давлением Украины или США пойдет на то, чтобы открыть кран на полную мощность и затопить мир дешевой нефтью? Крайне маловероятно.Но вот в саудовской Аравии решили, что они крупные политические игроки, и могут такую встречу организовать. Ну, если есть желание поговорить, пусть говорят.- А страны глобального юга почему едут на эту встречу?- Нужно понимать, что нам нужно от Бразилии. Политическая поддержка Бразилии не является для нас критичной. Они могут думать про нас все, что угодно, главное, чтобы они покупали российские удобрения. До тех пор, пока Бразилия является крупнейшим потребителем российских удобрений, пусть ездят на какие-угодно сборища. Я бы не преувеличивал политический контекст участия Саудовской Аравии как организатора этого мероприятия и участие глобального юга в этой конференции.Эти страны находятся под сильным влиянием США. США могут на любую из этих стран сильно надавить, и их представители могут поехать куда-угодно. А дальше начинается экономика и соотношение реальных позиций этих стран. Если эта встреча и состоится, это будет очередная говорильня и главным бенефициаром будет Саудовская Аравия, которая на своей площадке смогла ее организовать.- В связи с участием Бразилии в этой встрече поговаривают о начале раскола в БРИКС. Что, если Канада как часть глобального Запада сможет заместить своей продукцией российские поставки удобрений?- Глобальные интересы Бразилии состоят вне присоединения к западному блоку. Бразилия пытается дистанцироваться от США, которые рассматривали всю Южную Америку как свой задний двор на протяжении двух столетий. В этих условиях интересы развития Бразилии предполагают высокую степень независимости. Если завтра Бразилия откажется от российских удобрений и пойдет в Канаду, то понятно, что по той же цене закупить они их не смогут. Цены пойдут вверх, на этом Бразилия потеряет большие деньги.Терять большие деньги они не собираются, потому что Бразилия - бедная страна с низким уровнем жизни и большим количеством откровенно нищих людей. Обстановка, которая царит в фавелах, хорошо известна. Никакого влияния эти разговоры на глобальную экономику не окажут. Вовлечь глобальный юг в санкции против России не удастся.Тем более что "формула Зеленского" – откровенно фантастическая. Все разговоры про возврат к границам 1991 года – это чистой воды безумие. Любое серьёзное наступление на фронте возможно только при наличии авиационной поддержки. Сегодня у Украины нет ни доминирования в воздухе ни нормальных систем ПВО. Без воздушной поддержки все наступления обречены на провал. Все разговоры о границах 1991 года – это приглашение запада к войне на своей стороне на основе "моральных" ценностей о нерушимости границ.И разговор в Саудовской Аравии о ценностях и о границах 1991 года – это очередное приглашение на войну.- Россия сейчас активно возвращает свои позиции в Африке. На минувшей неделе состоялась встреча Владимира Путина с африканскими станами, в Нигере проходят пророссийские демонстрации. А может ли Запад отыграть свои позиции в Африке?- Западу нечего предложить Африке. Это определили не мы, а китайцы, которые пришли на Африканский континент.Что предлагает Запад Африке? Открытие рынков, покупку европейской продукции, интеграцию финансовых рынков. Может ли Запад предложит странам Африки современные инвестиции, построить дороги в Африке, обеспечить безопасность? То есть справиться с местными Бармалеями, которые бродят по Сахаре. А вот Россия показала, что может уничтожить религиозных экстремистов. Пример – Центральная Африка.Могут ли это сделать французы? Нет, не могут. При них десятилетиями шла гражданская война всех против всех с убийствами христиан и поджогами церквей. Россия может предложить им безопасность, то есть военизированные структуры, которые могут навести порядок. А Китай – строительство инфраструктуры. То, чего Запад своим бывшим колониями не предлагал и не предлагает.

https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html

https://ukraina.ru/20230731/1048366051.html

https://ukraina.ru/20230731/1048365736.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

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