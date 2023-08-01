Полковник Алехин рассказал, где Россия нащупала слабые места ВСУ, чтобы точно ударить по флангам
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений морской пехоты на Херсонском направлении
Украина бросает силы и на Купянское направление, где ВС Рф нащупали ее уязвимые места. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
Киев сейчас бросает силы и на Купянское направление. Туда в спешном порядке перекидываются подразделения ВСУ из Харькова и Чугуева, из Днепропетровска и Павлограда, рассказал эксперт.
На линии фронта каждый день меняется обстановка. Но главное для российских генералов – угадать момент, чтобы развить наступление на Купянском направлении или контратаковать где-то в другом месте, рассказал Алёхин.
"Помните, как говорил маршал [Георгий] Жуков в фильме "Освобождение"? "Противник выдыхается. Самое время нанести фланговый удар". То же самое – здесь. Тем более, рельеф местности на Купянском направлении позволяет это сделать. Это овраги, холмы, водоемы и лесопосадки", - подчеркнул эксперт.
Скорее всего, Киев начинает бросать в бой все свои резервы. Вопрос в том, насколько они подготовлены. При этом ВСУ потеряли много личного состава, а солдаты не хотят подчиняться присланным офицерам НАТО, заключил собеседник издания.
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