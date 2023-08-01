https://ukraina.ru/20230801/1048390041.html

Полковник Алехин рассказал, где Россия нащупала слабые места ВСУ, чтобы точно ударить по флангам

Полковник Алехин рассказал, где Россия нащупала слабые места ВСУ, чтобы точно ударить по флангам - 01.08.2023 Украина.ру

Полковник Алехин рассказал, где Россия нащупала слабые места ВСУ, чтобы точно ударить по флангам

Украина бросает силы и на Купянское направление, где ВС Рф нащупали ее уязвимые места. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин

2023-08-01T19:30

2023-08-01T19:30

2023-08-01T19:30

новости

всу

купянск

удар

вс рф

новые регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1e/1041355692_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_19fb5738fe9c3d4cbb1b5ed054a07113.jpg.webp

Киев сейчас бросает силы и на Купянское направление. Туда в спешном порядке перекидываются подразделения ВСУ из Харькова и Чугуева, из Днепропетровска и Павлограда, рассказал эксперт.На линии фронта каждый день меняется обстановка. Но главное для российских генералов – угадать момент, чтобы развить наступление на Купянском направлении или контратаковать где-то в другом месте, рассказал Алёхин.Скорее всего, Киев начинает бросать в бой все свои резервы. Вопрос в том, насколько они подготовлены. При этом ВСУ потеряли много личного состава, а солдаты не хотят подчиняться присланным офицерам НАТО, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230731/1048379252.html

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, купянск, удар, вс рф, новые регионы