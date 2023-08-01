Полковник Алехин рассказал, где Россия нащупала слабые места ВСУ, чтобы точно ударить по флангам - 01.08.2023 Украина.ру
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Полковник Алехин рассказал, где Россия нащупала слабые места ВСУ, чтобы точно ударить по флангам
Полковник Алехин рассказал, где Россия нащупала слабые места ВСУ, чтобы точно ударить по флангам - 01.08.2023 Украина.ру
Полковник Алехин рассказал, где Россия нащупала слабые места ВСУ, чтобы точно ударить по флангам
Украина бросает силы и на Купянское направление, где ВС Рф нащупали ее уязвимые места. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
2023-08-01T19:30
2023-08-01T19:30
новости
всу
купянск
удар
вс рф
новые регионы
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Киев сейчас бросает силы и на Купянское направление. Туда в спешном порядке перекидываются подразделения ВСУ из Харькова и Чугуева, из Днепропетровска и Павлограда, рассказал эксперт.На линии фронта каждый день меняется обстановка. Но главное для российских генералов – угадать момент, чтобы развить наступление на Купянском направлении или контратаковать где-то в другом месте, рассказал Алёхин.Скорее всего, Киев начинает бросать в бой все свои резервы. Вопрос в том, насколько они подготовлены. При этом ВСУ потеряли много личного состава, а солдаты не хотят подчиняться присланным офицерам НАТО, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230731/1048379252.html
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новости, всу, купянск, удар, вс рф, новые регионы
Новости, ВСУ, Купянск, удар, ВС РФ, Новые регионы

Полковник Алехин рассказал, где Россия нащупала слабые места ВСУ, чтобы точно ударить по флангам

19:30 01.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений морской пехоты на Херсонском направлении
Работа подразделений морской пехоты на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украина бросает силы и на Купянское направление, где ВС Рф нащупали ее уязвимые места. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
Киев сейчас бросает силы и на Купянское направление. Туда в спешном порядке перекидываются подразделения ВСУ из Харькова и Чугуева, из Днепропетровска и Павлограда, рассказал эксперт.
На линии фронта каждый день меняется обстановка. Но главное для российских генералов – угадать момент, чтобы развить наступление на Купянском направлении или контратаковать где-то в другом месте, рассказал Алёхин.

"Помните, как говорил маршал [Георгий] Жуков в фильме "Освобождение"? "Противник выдыхается. Самое время нанести фланговый удар". То же самое – здесь. Тем более, рельеф местности на Купянском направлении позволяет это сделать. Это овраги, холмы, водоемы и лесопосадки", - подчеркнул эксперт.

Скорее всего, Киев начинает бросать в бой все свои резервы. Вопрос в том, насколько они подготовлены. При этом ВСУ потеряли много личного состава, а солдаты не хотят подчиняться присланным офицерам НАТО, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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