https://ukraina.ru/20230801/1048389786.html

Полковник Баранец о том, где Россия дотянется до ВСУ "длинными руками" и выбьет им артиллерийские "зубы"

Полковник Баранец о том, где Россия дотянется до ВСУ "длинными руками" и выбьет им артиллерийские "зубы" - 01.08.2023 Украина.ру

Полковник Баранец о том, где Россия дотянется до ВСУ "длинными руками" и выбьет им артиллерийские "зубы"

На Южно-Донецком направлении противник пытается выбить российские позиции с помощью дальнобойной артиллерии. Но ВС РФ могут решить эту проблему "длинными руками". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-08-01T19:00

2023-08-01T19:00

2023-08-01T19:00

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На Южно-Донецком направлении ВСУ бьют по российским позициям из дальнобойной артиллерии, до которой ВС РФ пока достать не могут. Значит нужно пытаться дотянуться до ВСУ "длинными руками", с помощью авиации и оперативно-тактические комплексов, сказал Баранец.Вообще нельзя сказать, что противник превосходит Россию по дальнобойной артиллерии. Здесь далеко не все так плохо, как кажется, отметил эксперт.Дальнейший ход кампании во многом будет зависеть от того, как быстро ВС РФ сумеют погасить этот негативный фактор. Российское командование сейчас делает все, чтобы выбить у противника эти "артиллерийские зубы", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230731/1048382755.html

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новости, всу, артиллерия, вс рф, авиация