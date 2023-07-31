https://ukraina.ru/20230731/1048360390.html

Это провал. Пугачева и Вайкуле в Юрмале

Это провал. Пугачева и Вайкуле в Юрмале - 31.07.2023 Украина.ру

Это провал. Пугачева и Вайкуле в Юрмале

Фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" потерпел фиаско, несмотря на приезд Аллы Пугачёвой

2023-07-31T10:55

2023-07-31T10:55

2023-07-31T13:13

эксклюзив

зарубежье

вера брежнева

алла пугачева

максим галкин

меладзе

андрей макаревич

вайкуле

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На фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву", который прошел в Юрмале в последние дни июля, анонсировалось появление зарубежных "звёзд", российских, украинских.Но на нём появились только пара иноагентов, несколько украинских артистов, зарубежных не было вовсе.Основным номером программы шла Алла Пугачёва (в роли "свадебного генерала"), очень исхудавшая, невесёлая, совершенно неузнаваемая.Ходили слухи, что она перенесла какую-то болезнь или приступ, в Латвию спешно даже приехала её дочь, Кристина Орбакайте. Но видимо, Пугачёва нашла в себе силы поддержать подругу Вайкуле.Собственно, многие и купили билеты на фестиваль "Рандеву", только чтобы посмотреть на Пугачёву.Но были разочарованы. Ничего особенного, ничего праздничного. Буднично пришла на концерт семья: Алла Пугачёва - иноагент Галкин. Получили порцию аплодисментов, раскланялись. Алла Пугачёва помахала всем рукой в черной перчатке, странной не летящей походкой прошла на своё место, и на этом её участие в торжественной части закончилось. Говорят, что она ещё и потеряла голос.Из "звёзд", которых обещала Лайма Вайкуле, приехали две украинских Веры - Брежнева и Сердючка, иноагенты Макаревич и Слепаков. Мария Максакова, которая теперь стала "политологом" на украинском телевидении. Но если вы её не слышали в этом качестве, то лучше уже и не слушайте.Некоторым людям лучше молчать. Бессвязный набор оскорблений и глупостей - это основная "фишка" Максаковой теперь.Перед фестивалем она высказалась о Пугачёвой:"Я была уверена, что Алла, знаменитая своей борьбой с советской властью, безусловно, и сейчас окажется на стороне света и добра".Это Пугачёва-то?! Обласканная советской властью, участница всех официальных концертов? Последним указом, который подписал Горбачёв, был указ о присвоении Алле Пугачевой звания народной артистки СССР.Вот это была её единственная "головная боль" в СССР - что-то долго не давали "народную".Молчи, Мария. Молчи.Пугачева и МаксаковаПри взгляде на обеих "девушек" хочется схватиться за голову.Максакова, которая была депутатом Государственной думы, пела в Мариинском театре, гастролировала, выступала в Большом, считалась выдающейся оперной певицей - а теперь зарабатывает тем, что её только позорит.Алла Пугачёва, которая имела в России статус непревзойденной звёзды, примадонны, великой певицы - "Живи спокойно, страна, я у тебя такая одна", когда-то спела она в шутку (или не в шутку?) Теперь же она исполняет роль "свадебного генерала" на фестивале в маленькой Латвии, который хорош для поселкового клуба.Русских в Юрмале теперь очень мало - и Юрмала стала тем, чем она и является, без светской российской тусовки - благоустроенным селом у моря.Сама Алла Борисовна производит впечатление тягостное. Складывается впечатление, что молодой муж и закадычная подруга заставили не очень здоровую женщину ковылять на совершенно ненужное ей мероприятие. Страшно исхудавшая, какая-то вся сгорбленная, Алла Пугачёва пришла. Может, не из последних сил, но похоже, из предпоследних. Следят ли за ней врачи? Чем морит её молодой супруг, недавно в одиночестве отдыхавший на Карибах?Триумфа не было. Была оторопь. В довершение всего этого недоумения Лайма и Алла встали перед входом в зал и запросто стали курить, приговаривая всякую чушь типа "мы больные женщины, нам нужен пепел, мы возрождаемся из пепла..."Без фото и видеоКстати, заявленные и разрекламированные зарубежные звёзды - лидер группы U2 Боно, "Arctic monkeys" и другие - вместо присутствия на фестивале прислали... свои видео обращения, записанные буквально на телефон.В общем, фестиваль не то что не удался - его просто не было. Обычный концерт, сборная солянка.Фотографировать и снимать на видео всё, что происходило на фестивале, было строго запрещено. Артисты, даже второго или третьего разряда, не хотели "светиться".Понятно, почему. Ведь Лайма пообещала часть денег отправить на нужды ВСУ. Никто не хочет дополнительных неприятностейРазве что иноагенты с израильскими паспортами - Галкин, Макаревич, Слепаков - те легко позировали для фото. Но на сцене ни Макаревич, ни Галкин не появились.Данилко и его ВераНа сцену зато вышел Сердючка - Данилко. Данилко запрещен въезд в Россию на 50 лет, терять уже нечего. Данилко говорит, что через год прекратит выступать. "Я устал. Буду заниматься другими проектами".Планирует "прощальный тур" по Европе, Израилю и Америке. Говорит, хотел бы в России.Данилко думает, что проблема только в нежелании властей пускать его в страну. Но, скорее всего, зрители встретили бы его без ажиотажа. Как и на фестивале Лаймы. Данилко легко мог бы тоже прислать видео, снятое на телефон, помахать ручкой в камеру, и не возиться с накладной грудью.Вот такое тягостное впечатление от "Рандеву".Да, как всегда, не обошлось без грызни со стороны украинских артистов. Они требовали, чтобы их не выпускали на одну сцену с российскими. Лайма обещала выполнять все требования украинских участников в первую очередь.И только Вера Брежнева не знала, в какую сторону побежать - к русским или к украинским. Вот уж действительно. Нигде не своя.Вера пыталась петь на украинском - не пошло. Пыталась петь на русском, размахивая при этом украинским флагом - выглядит глупо.Доходы и Веры Брежневой, и Светланы Лободы за последний год, как подсчитали, упали в пять раз. Но дело в том, что и таких сумм они не получают. Никто не приглашает!Братья Меладзе на фестивале, естественно, не появились. Вера приехала одна. Да она и живёт, по слухам, уже больше года одна в Латвии, без Константина Меладзе.И она теперь не Брежнева, не Галушка и даже не Меладзе, а непонятно кто. Брак распался, живёт она в чужой стране, на каком языке ей петь, не понимает.Молчи, Вера. Молчи.Все остальные, несмотря на натужные шутки и имитацию радостной встречи, выглядят такими же растерянными. А что дальше? Так же, как Галушка, бегать по сцене с украинским флагом?Больше они ни в каком качестве нигде не нужны.А "Рандеву", похоже, было в последний раз.Как говорится, всем спасибо, все свободны.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, зарубежье, вера брежнева, алла пугачева, максим галкин, меладзе, андрей макаревич, вайкуле