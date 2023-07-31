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Приднестровье: первая война за Новороссию

Приднестровье: первая война за Новороссию - 31.07.2023 Украина.ру

Приднестровье: первая война за Новороссию

Приднестровье находится в "зоне риска" даже не с февраля 2022 года, а, пожалуй, с 2004 года, когда Украина начала переходить на антироссийские позиции. Другое дело, что агрессию против ПМР со стороны Украины оправдать довольно трудно – формально это территория дружественной Молдавии, а она связываться с Россией боится

2023-07-31T08:04

2023-07-31T08:04

2023-07-31T08:05

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29 июля 1992 года в Приднестровье были введены миротворческие войска России, к которым позже присоединились украинские военные наблюдатели. Тем самым был положен конец горячей стадии молдово-приднестровского конфликта, унёсшего сотни жизней.Контингент российских миротворцев, сформированный из числа десантников Псковской и Тульской дивизий, был доставлен авиацией на Тираспольский аэродром. В первую очередь десантники были введены в самые горячие точки того конфликта — города Дубоссары (в Центральной части Приднестровья) и Бендеры (единственный бессарабский город, вошедший в состав Приднестровской Республики).По словам очевидцев, в тот день в городе не уцелела ни одна клумба, потому что солдат, принесших мир и безопасность, щедро осыпали цветами.В конце 80-х годов в Кишинёве возобладали силы, которые не просто взяли курс на построение независимого молдавского ("второго румынского") государства, а на объединение с Румынией. Это вызвало социальную напряжённость на Левобережье Днестра, тем более что данный многонациональный и русскоязычный регион к Молдавии имел отношение опосредованное.В 80-90-х годах ещё свежи были воспоминания о том, как летом 1940 года приднестровские города на основе политически мотивированного решения верхушки ВКП(б) были переданы в состав вновь создаваемой Молдавской Союзной Республики со столицей в Кишинёве.Пока был крепок СССР, эти воспоминания не были актуальными. Но всё изменилось в 1990 году, когда Верховный Совет Молдавии провозгласил республику национальным, суверенным и независимым государством. Весной 1991 года молдавские власти запретили проведение на своей территории референдума по вопросу о сохранении СССР.В совокупности с языковыми противоречиями это подстегнуло развитие в Приднестровье движения за автономию, а затем и за создание отдельной союзной республики. Союзный центр, как мог, сдерживал Кишинёв и Тирасполь от полномасштабного столкновения.В августе 1991 года молдавские спецслужбы арестовали в Киеве и тайно вывезли с территории Украины группу лидеров Приднестровской Республики во главе с Игорем Смирновым. К слову, приднестровцы прибыли на Украину для переговоров с президентом УССР Леонидом Кравчуком. Это привело к блокированию Приднестровьем железнодорожного сообщения с Молдовой.2 ноября 1991 года пролилась первая кровь. Колонна молдавских полицейских и волонтёров пыталась прорваться в приднестровский город Дубоссары, но была заблокирована гражданским населением. В результате применения оружия трое приднестровцев были убиты, 16 ранены. Дубоссары — стратегически значимый город Левобережья Днестра, поскольку через него проходит единственная коммуникация, связывающая север и юг Приднестровья.Распад Советского Союза позволил Кишинёву присвоить военное имущество Вооружённых Сил СССР, находившееся в Молдавии, приступить к созданию национальной армии. Самоопределившаяся республика также занялась формированием Вооруженных сил (Республиканской гвардии) и народного ополчения, установлением контроля над правоохранительными органами.К началу вооружённого конфликта, до активной мобилизации каждая из сторон располагала вооруженными формированиями численностью в 5000 человек. Вооружённые силы Молдовы были лучше обеспечены военной техникой (и даже обладали авиацией), то в распоряжении Приднестровья было больше военных специалистов (прежде всего за счёт отставных офицеров Советской армии). Помощь в подготовке военных формирований Молдовы оказывали военные советники из Румынии, Приднестровье же получило поддержку со стороны нескольких сотен добровольцев — волонтёров из России и Украины (в первую очередь казаков).Весной 1992 года началась эскалация конфликта. В конце марта молдавские войска блокировали город Бендеры. 1 апреля при прорыве спецназа молдавской полиции в город были расстреляны дежурный автомобиль Бендерского ГАИ, патрульная машина Приднестровской гвардии, под обстрел также попал автобус с мирными жителями. Погибли 7 и были ранены 14 человек. Стратегическое значение Бендер определяется тем, что этот бессарабский город находится в 10 километрах от Тирасполя. Это ключ от приднестровской столицы.В мае начались обстрелы молдавской артиллерией Дубоссар. Погибли 20 и были ранены 60 человек, повреждены жилые дома, здание городской администрации, корпуса Дубоссарской ГЭС, других предприятий.В начале лета 1992 года, казалось, накал конфликта стал спадать: умеренные силы в тогда ещё общем Верховном Совете бывшей Молдавской ССР создали комиссию по выработке мирного решения. Ультранационалистическое правительство Молдовы подало в отставку, 18 июня парламент утвердил основные принципы урегулирования: развод сторон, роспуск добровольческих военных формирований, проведение всеобщих выборов под контролем иностранных наблюдателей, создание правительства национального согласия. Однако 19 июня 1992 года сторонники жестких действий в молдавской правящей элите, недовольные достигнутыми соглашениями, решили нанести молниеносный и сокрушительный удар по Приднестровью в районе Бендер.В город ворвались колонны молдавской армии, полиции и добровольческих формирований. Костяк этих сил составляли 3 мотопехотных батальона и полк полиции особого назначения. К ночи 20 июня войсками Молдовы была занята большая часть Бендер. Разгорелся бой в центральной части города, атакующие блокировали и обстреливали здание гориспокома. Была атакована даже Бендерская крепость, где располагалась ракетная бригада 14-й российской армии, — погибли российские военнослужащие.Начался массовый исход бендерчан из города. Большая часть из 100 тыс. беженцев (при общей численности населения в 130 тыс. человек) искала укрытия в Левобережном Приднестровье и близлежащих областях Украины.Помощь из Тирасполя смогла прорваться через заблокированный днестровский мост лишь к вечеру 20 июня. Большое значение для успеха прорыва имели несколько танков, переданных ополчению проприднестровски настроенными офицерами российской армии. Молдавские войска восприняли этот прорыв как вмешательство 14-й армии. Их охватила паника, бросая технику, правительственные силы Молдовы отступили на окраины города. По мере прибытия все новых сил из Тирасполя положение молдавских войск в Бендерах осложнялось.22 июня командование армии Молдовы предприняло попытку переломить ход битвы за Бендеры. В воздух были подняты два МИГ-29, которые попытались разбомбить мост через Днестр. Однако эта атака не достигла желаемого результата, бомбы попали в близлежащее село, погибли мирные жители.Ожесточённые бои привели к тому, что Бендеры были полуразрушены, большинство предприятий сожжено, ценное оборудование вывозилось в Молдову. Пользуясь наступившим безвластием, мародёры грабили личное имущество граждан. Погибли свыше 700 человек: более 400 приднестровцев (включая гражданских) и около 300 военных Молдовы.23 июня в расположение 14-й армии (Тирасполь) прибыл генерал-майор Александр Лебедь. 26 июня Военный совет армии выступил с заявлением о вооружённом нейтралитете, а спустя день Лебедь принял командование армией. Данное заявление имело адресатов на обоих берегах Днестра. Применительно к Кишинёву оно означало, что российское командование не потерпит больше случаев нападения на свои воинские части. В отношении Тирасполя оно интерпретировалось как предостережение от дальнейших действий по перехвату российского военного имущества.Тем не менее, Лебедь не мог и, вероятно, не хотел игнорировать проприднестровских настроений во вверенной ему армии. 4 июля 1992 года он публично обвинил руководство Молдовы в геноциде собственного народа. Это заявление было сделано после того, как 29 июня молдавская артиллерия возобновила обстрел Бендер и других городов Приднестровья. В ответ российские войска стали подавлять артиллерийские батареи, командные пункты, склады боеприпасов и ГСМ молдавской армии. Национальная армия Молдовы стала нести серьёзные потери.В начале июля Кишинёв был вынужден запросить перемирие. 21 июля президентами России и Молдовы Борисом Ельциным и Мирчей Снегуром в присутствии президента Приднестровья Игоря Смирнова было подписано соглашение "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова".Документ предусматривал прекращения огня, создание зоны безопасности. Для обеспечения режима безопасности была создана Объединённая Контрольная Комиссия (ОКК), состоящая из представителей Молдовы, Приднестровья и России. В дальнейшем к работе ОКК с экспертно-наблюдательными функциями присоединились полномочные представители Украины и Миссии ОБСЕ в Молдове.Первоначально находящиеся в подчинении ОКК Совместные миротворческие силы включали 6 российских мотострелковых батальонов, вертолётную эскадрилью и мобильную группу (всего 3100 человек), 3 пехотных батальона от Молдовы (1200 человек), 3 мотострелковых батальона от Приднестровья (1200 человек).В дальнейшем (с 8 июня 1996 года) выполнение миротворческих функций с российской стороны было возложено на Оперативную Группу Российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Численность миротворческих сил Молдовы и Приднестровья была сокращена до 500 человек с каждой стороны, однако корпус миротворцев пополнился десятью военными наблюдателями от Украины (1998 года)В целом эта миротворческая операция успешно выполнила задачи, которые перед ней стояли. Военный конфликт был прекращён, оперативно восстановлена разрушенная инфраструктура, с момента введения миротворцев в зоне безопасности от военных столкновений не погибло ни одного человека.

https://ukraina.ru/20230619/1047368425.html

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https://ukraina.ru/20230323/1044680829.html

https://ukraina.ru/20230314/1044327390.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история новороссии, приднестровье, приднестровская молдавская республика, молдавия, россия, украина