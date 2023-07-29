Берегите пауэрбанки. Подоляк предсказал тяжелую зиму для Украины

Противостояние Россия - Украина - Запад. Что считать победой? Существует распространённое в ультрапатриотических кругах мнение, что спецоперация, которую ведёт Россия, отличается от войны, которую ведёт Украина, тем, что победить в ней нельзя. Возможно только достижение целей, с которыми всё непонятно. Это, разумеется, не так, в основном потому, что ультрапатриоты путают цели и средства