Берегите пауэрбанки. Подоляк предсказал тяжелую зиму для Украины
Стартовые позиции Украины перед надвигающимися зимними холодами хуже, чем в прошлом году. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк
По его словам, в минувшем отопительном сезоне еще функционировала энергетическая система страны.
Теперь же после массированных российских атак на инфраструктурные объекты Украины, лучше всегда держать под рукой пауэрбанки.
Очередная зима будет очень тяжелой для Украины, признал соратник Зеленского.
"Я не думаю, что нужно прятать вообще все, что нам позволяет выживать во время войны. Пока война не завершится - все нужно держать под рукой", - призвал Подоляк.
Украинская инфраструктура стала подвергать ударам российского высокоточного оружия после того, как спецслужбы Украины подготовили и провели теракт на Крымском мосту 10 октября 2022 года.
Российские ракеты и ударные дроны атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Вчера, 14:54Противостояние Россия - Украина - Запад. Что считать победой? Существует распространённое в ультрапатриотических кругах мнение, что спецоперация, которую ведёт Россия, отличается от войны, которую ведёт Украина, тем, что победить в ней нельзя. Возможно только достижение целей, с которыми всё непонятно. Это, разумеется, не так, в основном потому, что ультрапатриоты путают цели и средства