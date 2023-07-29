https://ukraina.ru/20230729/1048347167.html

"Консервы" на убой. США и Запад превращают Украину в долгоиграющий инструмент борьбы с Россией

"Консервы" на убой. США и Запад превращают Украину в долгоиграющий инструмент борьбы с Россией - 29.07.2023 Украина.ру

"Консервы" на убой. США и Запад превращают Украину в долгоиграющий инструмент борьбы с Россией

Конечно, на месте бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера, который в своей статье для Consortium News охарактеризовал нынешнее положение ВСУ и всего неонацистского режима президента Украины Владимира Зеленского после контрнаступа, я бы выбрал более точный синоним к слову "обгадились".

2023-07-29T13:05

2023-07-29T13:05

2023-07-29T13:08

эксклюзив

украина

спецоперация

владимир скачко

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Мне кажется, что после почти двух месяцев контрнаступа - с 4 июня сего года, надо уже делать выводы: не задалось тогда, ничего не получается и сейчас.Более того, удар российской ракетой (многие говорит, что это был "Искандер") по зданию СБУ в Днепре (он же некогда Днепропетровск, и скоро опять все вернется на круги своя) показал, что будет с верхушкой неонацистов их лежбищами, когда силы спецвоенной операции (СВО) России-таки отважатся (или решатся) наконец нанести серьезные удары по, как принято говорить, центрам принятия решений. В Киеве и где-либо еще. И, конечно, города жалко. Но не неонацистов же жалеть, в конце концов?..Впрочем, вернемся к Скотту Рихтеру, который откровенно напрогнозировал режиму Зеленского страшное, но очень точное: "Украине теперь остается выбирать яд по своему усмотрению — согласиться на мир, принимая территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО, какой бы отдаленной она ни была. Либо продолжить борьбу с вероятным исходом в виде дополнительных потерь территории и уничтожения украинской нации".Страшные, но, повторяю, очень точные прогнозные слова. По мнению Риттера, в ходе войны в Украине цель Запада по стратегическому поражению России так и не была достигнута. И не будет достигнута. А весь трагизм украинского конфликта для Украины заключается в том, что в качестве цены для вступления ее в западный клуб от режима Зеленского требовались жизни его соотечественников, то есть украинцев. И Зеленский принял условия этой сделки, но.., дальше читайте намеки о синонимах к слову "обгадиться". А этот самый Скотт пишет жестко: "Когда жертва не принесла желаемого результата (то есть стратегического поражения России), дверь в НАТО, которую оставили приоткрытой, чтобы поддразнить Украину для выполнения ее самоубийственной задачи, захлопнулась".Провал планов Зеленского и его камарильи по части евроатлантической интеграции – это действительно их самое сильное политическое поражение. Саммит в НАТО в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года отказал укро-неонацистам в членстве в Альянсе.С Евросоюзом – картина та же: в полноценные члены не принимают, но, как донна Роза в "Здравствуйте, я ваша тетя", обещают поцеловать в десны, потом, если Украины опять захочет. У украинских неонацистов аж губы заныли от ожидания, а все мимо и мимо. Потому что в Европе умеют считать деньги и содержать разрушенную войной Украину их партнерских соображений справедливости и преданности общечеловеческим ценностям дураков нет…О финансовых провалах Украины говорить даже не стоит – они очевидны: все, в ней есть, уже давно заложено и перезаложено под старые и новые долги. Страна – уже давно банкрот, и живет, как инъекционный наркоман на издыхании, исключительно на дозах внешнего вливания…Военные провалы тоже очевидны. За восемь недель контрнаступа ВСУ не смогли даже добраться до первой линии обороны российских сил СВО. Обещания успехов доносились из разных участков ТВД (театра военных действий). Сейчас вот говорят, что украинцы могут взять село Клещиевку под Бахмутом (Артемовском), чтобы, значит, отыграть взад прежний "бахмутский позор ВСУ". Но спецы говорят, что даже если Клещиевка будет взята, то она превратится для ВСУ в воронку, которая безвозвратно затянет в себя и живую силу, и технику. То есть будет все так, как и везде, где ранее намечались успехи ВСУ, но ожидаемого прорыва не случилось. То есть идет банальное перемалывание ВСУ и их резервов, техники, вооружений, в том числе, западных. А счет потерь ВСУ идет уже на десятки тысяч убитых и сотни тысяч раненных, не говоря уже о 30-40% выбитой из строя всей техники…Уже почти необратимы и нравственно-политические, духовные потери режима Зеленского. В своей работе он все больше и больше скатывается к террористическим методам войны. То есть воюет не с армией, а с мирными жителями, надеясь посеять среди них панику, страх и недовольство их властями. И если брать Россию, то можно сказать, что в этом плане у Украины и Зеленского практически ничего не получатся. Вот ничегошеньки и всё тут.А в сочетании с внутренними репрессиями в стране, с гонениями на несогласных и даже на неугодную церковь – Украинскую православную (УПЦ) – картина совсем уж неприглядна: на глазах всего мира в "передовой цитадели демократии на Днепре" поднимается не образец для подражания, а кровавый тиранический монстр диктатуры, которые себе в зачет Запад поставить поостережется. Пользоваться им будет, но вот предъявлять миру, как достижение, не будут.Полным провалом грозит так называемая зерновая сделка, что нанесет дополнительный финансовый удар по Украину. После выхода из сделки России, Киев, как известно, грозится топить транспорты, идущие в Россию. И это на самом деле вполне серьезная угроза: несмотря на то, что корабли, идущие в сторону Керченского пролива, проходят на удалении 300-400 км от вражеских берегов, у противника есть средства, которыми, в теории, они могут их атаковать.Спецы утверждают, что, во-первых, это могут быть противокорабельные ракеты, как наземного, так и воздушного базирования. На предельной дальности ими можно попробовать поразить транспортные суда, опасно близко приблизившиеся к украинскому побережью.Во-вторых, ВСУ могут использовать для атаки подводные, надводные и воздушные дроны, которыми неонацисты уже смогли дотянулся до Крымского моста. А значит, могут такие дроны угрожать и кораблям, направляющимся в сторону России.В-третьих, есть еще подводные диверсанты и их попытки заминировать маршруты движения судов. А это риск срыва всего экспортно-импортного грузопотока России, который был выше украинского даже до СВО. И он разный, например, через Черное море проходит существенная часть экспорта нефти.Но главная угроза для Украины в том, что для России обеспечение постоянного радиолокационного дозора на всем протяжении пути от Турции до российских портов, организация системы конвоев сопровождения грузов -- задача, требующая привлечения десятков кораблей и самолетов, и это очень большие расходы. Это ущерб более весомый, чем любые теракты Киева.А вот уничтожение портовой инфраструктуры Украины на Черном море, отсечение ее насовсем от Черного мора, от дельты Дуная ракетно-бомбовыми ударами обойдутся гораздо дешевле. И получается, что, нападая на российские суда, Украина спровоцирует Россию на уничтожение Украины как морской державы. Как говорится, приплыли…Очень характерен еще один провал режима Зеленского, который заказал замену герба СССР на украинский трезуб на щите памятника Родине-матери над Днепром в Киеве. Нацики заказали, олигарх Ринат Ахметов прогнулся и, желая выслужиться, за свой счет, то есть даром для госбюджета, изготовил такой трезуб стоимостью в 20 млн. гривен и размером 7,5 метра на 4,5 метра из своего металла. То есть из стали, произведенной на комбинате "Запорожсталь", которая входит в империю "Метинвест" Ахметова.Ахметовцы завопили, привычно давя на укро-патриотизм: "Мы считаем, что в таких величественных символах должна использоваться сталь, произведенная на украинских комбинатах, как символ сопротивления "агрессии". …Именно украинская сталь есть в НСК "Олимпийском", новом саркофаге ЧАЭС, Дарницком мосту, крупнейшем флагштоке Украины, мосте в Генуе, лондонском небоскребе Shard, и еще в сотнях известных зданий и символов".Но их послали с выводам "правильных" экспертиз на руках: дескать, нужно все европейское, мы же в Европу идем. А там еврюшки в офшорах на карман, хатынки припрятаны, гарантии, что можно досидеть после провала дома, имеются, то да се – какой уж тут украинский патриотизм, когда протекает и у многих уже, как говорится, стекло на стекло…Провал постпереворотной Украины вообще и в рамках СВО – это конечно же, провал всего Запада, его подхода к мироустройству, основанному на западной доминировании, на гегемонии США. Вот как например, тот же Скотт Риттер охарактеризовал провал Украины в столице Литвы: "Вильнюсский саммит 11-12 июля во многом превратился в кульминацию старого европейского порядка. Саммит стал реквиемом по кошмару, созданному самой Европой".И это чистая правда, ребята. Но она отнюдь не означает, что Запад откажется от Украины и вернет ее под влияние России или хотя бы остановится на ее прежнем внеблоковом и нейтральном статусе.Нет, нет, и еще раз нет. Западом взят курс на юзанье Украины до конца. На использование ее для нанесения вреда России по максимуму. Поэтому Украину будут поддерживать политически, экономически, дипломатически, военно-технически до тех пор, пока она будет в состоянии если и не наносить стратегическое поражение России, то во всяком случае продолжать войну и ослаблять, истощать своего соседа.Для Запада стратегия и тактика в Украине сводится к давно известному "с паршивой овцы хоть шерсти клок". И потому саммит НАТО в Вильнюсе принимает программу военной помощи Украине, а страны Альянса во главе с США уже выдают и обещают дальше выдавать деньги, оружие, технику. Только США – 400 млн. долл, а в перспективе – еще более 1 млрд. И только в последние недели и на днях ЕС выделил 1,5 млрд. евро на поддержку финансовых штанов. Столько же дали под гарантии Японии. И от согласованного желания всех заинтересованных сторон, которые и определятся с Украиной – быть ей долгоиграющей "консервой" на убой в будущем или же сгореть до дотла в СВО и потом попытаться начать жизнь с чистого листа.Другими словами, пока она нужна, Украину превращают в долгоиграющий инструмент для многоразового использования, который можно либо законсервировать до лучших времен, а потом активировать по надобности, либо использовать до конца и выбросить за ненадобностью. Все будет зависеть от исхода СВО.И очень похоже на то, что саму Украину и правящий в ней режим никто ничего спрашивать о судьбе страны не собирается. И она, судьба, незавидна. Как у трезуба на щит Родины-матери. На "Запорожстали" предупредили, что будут защищать честь украинского производителя и украинской стали. Но сам трезуб уже пустили на продажу. А автор гуляющего по интернету объявления пишет, что трезуб уже распилили (готовятся распилить?) на 100 частей в честь "Небесной сотни", оценив каждый кусок в 10 000 гривен. Вот уж воистину, с миру по нитке – диктатору пыжиковая шапка…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230729/1048347376.html

https://ukraina.ru/20230728/1048341554.html

https://ukraina.ru/20230430/1045746994.html

https://ukraina.ru/20230712/1047959387.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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эксклюзив, украина, спецоперация, владимир скачко