https://ukraina.ru/20230729/1048345985.html

"Обороной войны не выигрываются": Мендкович о наступлении России и ответе США

"Обороной войны не выигрываются": Мендкович о наступлении России и ответе США - 29.07.2023 Украина.ру

"Обороной войны не выигрываются": Мендкович о наступлении России и ответе США

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о цепочке событий, последовавших за отменой зерновой сделки, а также дал оценку украинскому наступлению:

2023-07-29T11:10

2023-07-29T11:10

2023-07-29T11:10

видео

никита мендкович

россия

сша

оборона

война

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00:37 - Вероятность провокаций после выхода РФ из зерновой сделки; 02:37 - О поставках США танков Abrams на Украину; 05:04 - О начале ключевой фазы украинского наступления; 08:16 - Судьба западной Украины и планы Польши; 11:07 – Возможно ли заместить потери ВСУ иностранными наёмниками? 13:18 - О сотрудничестве России, Китая и КНДР.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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