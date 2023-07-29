"Обороной войны не выигрываются": Мендкович о наступлении России и ответе США - 29.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230729/1048345985.html
"Обороной войны не выигрываются": Мендкович о наступлении России и ответе США
"Обороной войны не выигрываются": Мендкович о наступлении России и ответе США - 29.07.2023 Украина.ру
"Обороной войны не выигрываются": Мендкович о наступлении России и ответе США
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о цепочке событий, последовавших за отменой зерновой сделки, а также дал оценку украинскому наступлению:
2023-07-29T11:10
2023-07-29T11:10
видео
никита мендкович
россия
сша
оборона
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1d/1048345848_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_46bd551c7a7ea3e49293f7c004554c03.jpg
00:37 - Вероятность провокаций после выхода РФ из зерновой сделки; 02:37 - О поставках США танков Abrams на Украину; 05:04 - О начале ключевой фазы украинского наступления; 08:16 - Судьба западной Украины и планы Польши; 11:07 – Возможно ли заместить потери ВСУ иностранными наёмниками? 13:18 - О сотрудничестве России, Китая и КНДР.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1d/1048345848_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_36d571dfd867fc7f0ce0ecde5f384db2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, никита мендкович, россия, сша, оборона, война, видео
Видео, Никита Мендкович, Россия, США, Оборона, война

"Обороной войны не выигрываются": Мендкович о наступлении России и ответе США

11:10 29.07.2023
 
Читать в
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о цепочке событий, последовавших за отменой зерновой сделки, а также дал оценку украинскому наступлению:
00:37 - Вероятность провокаций после выхода РФ из зерновой сделки;
02:37 - О поставках США танков Abrams на Украину;
05:04 - О начале ключевой фазы украинского наступления;
08:16 - Судьба западной Украины и планы Польши;
11:07 – Возможно ли заместить потери ВСУ иностранными наёмниками?
13:18 - О сотрудничестве России, Китая и КНДР.
 
ВидеоНикита МендковичРоссияСШАОборонавойна
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:05Головная боль для ремонтника. Российские специалисты осмотрели трофейные танки НАТО и вынесли вердикт
13:38Теперь — здание СБУ. По каким объектам на Украине ударила Россия после теракта на Крымском мосту
13:05"Консервы" на убой. США и Запад превращают Украину в долгоиграющий инструмент борьбы с Россией
12:57Похититель Рождества. Зеленский заслужил клеймо сатаниста в США
12:28Яд для Зеленского. У Украины остался выбор между двумя плохими сценариями
12:02Гарант мира в Тихоокеанском регионе. К чему ведёт сотрудничество между военными Китая и России
12:01Военная доктрина НАТО подорвалась на российских минах вместе с ВСУ – немецкий генерал
11:33"Хасиды в опасности". Посол Украины бросил Израилю новый упрек
11:22Западная Украина за минувшую неделю: Скандальные военкомы, антипольские колл-центры во Львове
11:10"Обороной войны не выигрываются": Мендкович о наступлении России и ответе США
10:49Они делают сумасшедшие вещи. ВСУ признались в использовании захваченных пиратским способом ракет из КНДР
10:33"Зашумело Гуляй-Поле по всей Украине". Какой образ в искусстве сложился у батьки Махно
10:23Путин заявил о принципиальном значении нейтралитета Украины
10:22Богдан Безпалько: Сейчас главная задача — разобрать Украину как государство
10:15Эксперт объяснил, почему России важно занять Одессу и отрезать Украину от моря
09:58"ВСУ начинают таять, больницы переполнены". Полковник армии США признал катастрофу украинской армии
09:41Православные верующие Украины проигнорируют указ Зеленского о переносе Рождества
09:25Александр Полищук: Россия в СВО готова к тому, что ВСУ и НАТО могут устроить ей "Белоруссию 1943 года"
09:21Переживший ракетную атаку Таганрог перешел в режим чрезвычайного положения
08:45Политолог Безпалько: Литва пожертвует Сувалкским коридором, чтобы обвинить Россию в агрессии
Лента новостейМолния