https://ukraina.ru/20230729/1048345985.html
"Обороной войны не выигрываются": Мендкович о наступлении России и ответе США
"Обороной войны не выигрываются": Мендкович о наступлении России и ответе США - 29.07.2023 Украина.ру
"Обороной войны не выигрываются": Мендкович о наступлении России и ответе США
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о цепочке событий, последовавших за отменой зерновой сделки, а также дал оценку украинскому наступлению:
2023-07-29T11:10
2023-07-29T11:10
2023-07-29T11:10
видео
никита мендкович
россия
сша
оборона
война
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00:37 - Вероятность провокаций после выхода РФ из зерновой сделки; 02:37 - О поставках США танков Abrams на Украину; 05:04 - О начале ключевой фазы украинского наступления; 08:16 - Судьба западной Украины и планы Польши; 11:07 – Возможно ли заместить потери ВСУ иностранными наёмниками? 13:18 - О сотрудничестве России, Китая и КНДР.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, никита мендкович, россия, сша, оборона, война, видео
Видео, Никита Мендкович, Россия, США, Оборона, война
"Обороной войны не выигрываются": Мендкович о наступлении России и ответе США
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о цепочке событий, последовавших за отменой зерновой сделки, а также дал оценку украинскому наступлению:
00:37 - Вероятность провокаций после выхода РФ из зерновой сделки;
02:37 - О поставках США танков Abrams на Украину;
05:04 - О начале ключевой фазы украинского наступления;
08:16 - Судьба западной Украины и планы Польши;
11:07 – Возможно ли заместить потери ВСУ иностранными наёмниками?
13:18 - О сотрудничестве России, Китая и КНДР.