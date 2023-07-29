https://ukraina.ru/20230729/1048308580.html

Западная Украина за минувшую неделю: Скандальные военкомы, антипольские колл-центры во Львове

Западная Украина за минувшую неделю: Скандальные военкомы, антипольские колл-центры во Львове - 29.07.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Скандальные военкомы, антипольские колл-центры во Львове

Во Львове действует сеть мошеннических "инвестиционных фирм", которые выманивают деньги у граждан Польши. Польские СМИ предполагают, что злоумышленники действуют под прикрытием украинских правоохранителей

2023-07-29T11:22

2023-07-29T11:22

2023-07-29T11:22

западная украина за неделю

эксклюзив

западная украина

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декларация

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Военкомы в трех областях Западной Украины стали героями скандаловВ четверг, 27 июля, правоохранители сообщили о задержании руководителя Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, пришедшие на смену военкоматам) полковника Сергея Луцюка.В Государственном бюро расследований Украины (ГБР) уточнили, что разоблачили «руководителей областного и районного военкоматов в Ровенской области, избивших военного, а у одного из чиновников нашли наркотики».По информации ГБР, полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одного из подразделений Ровенского районного ТЦК планирует доложить об их нарушениях. Офицеры решили этого не допустить и избили военного битой.Также в ГБР заявили, что потерпевшего заставляли становиться на колени и вымаливать прощение.Сообщается, что руководитель Ровенского областного ТЦК сам избивал военнослужащего, в то время как руководитель районного ТЦК снимал происходящее на телефон. Это видео всё ещё доступно в сети.26 июля работники ДБР провели шесть обысков по месту работы, проживания и в транспортных средствах руководителей ТЦК, в ходе которых были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, один из которых принадлежит пострадавшему. По месту жительства руководителя Ровенского областного ТЦК обнаружена бита, которой избивали мужчину.На видео пострадавший говорит, что больше так не будет, и что его «взяли на наркоте». Далее он конкретизирует, что какой-то правоохранитель у него нашел «траву и порошок», и за это склонил его сдать свое начальство.При этом в ГБР сообщили, что во время обыска у руководителя Ровенского районного ТЦК изъяли «8 пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином, и орудия для употребления наркотических веществ».Луцюку объявили о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения, и в незаконном хранении психотропных веществ с целью сбыта в больших размерах.Если его вина будет доказана, он может получить наказание в виде лишения свободы на 12 лет.28 июля Ровенский городской суд принял решение о содержании руководителя Ровенского областного ТЦК под стражей без права на залог. Однако о судьбе его подельника, руководителя Ровенского районного ТЦК, публичной информации нет.Также на этой неделе стало известно о немалом состоянии начальника Черновицкого областного ТЦК полковника Игоря Сорокопуда. Об этом свидетельствует его декларация за 2019 год, которую исследовал портал «Военный Курьер».Так, в разделе «недвижимое имущество» военком указал три квартиры: одну, площадью в 62 квадратных метра, записанную на его жену, и две квартиры по 90 квадратных метров, одна из которых является служебным жильем.Кроме того, военком является владельцем джипа Toyota Land Cruiser Prado 2019 года, а его жена – Audi Q5 2015 года. Также полковник Сорокопуд владеет домом в Снятине Ивано-Франковской области, а его жена – земельным участков в Полянице, тоже на Прикарпатье, вблизи горнолыжного курорта «Буковель».В комментарии «Военному Курьеру» Игорь Сорокопуд не смог убедительно объяснить, как ему удалось заработать деньги на всё это имущество.«Да, всё названное вами соответствует моей декларации. Но вы внимательно изучите мою биографию, когда я женился, на ком я женился. Тогда у вас исчезнет большинство вопросов о моем имуществе», – сказал черновицкий военком, добавив, что в дальнейшем не готов общаться по телефону.Однако намёк полковника на богатство жены не объясняет происхождения его состояния. Поскольку, как указано в декларации полковника Сорокопуда, в 2019 году его жена заработала всего 57 тысяч гривен. То есть она получала установленную на тот момент минимальную зарплату в 4700 гривен в месяц, пишет «Военный Курьер».Стоит отметить, что ни имущество, ни денежные средства, задекларированные руководителем Черновицкого областного ТЦК (364 тысячи гривен на банковских счетах, 23 тысячи долларов и 12 тысяч евро наличными, а также 3 тысячи долларов в банке), не являются чрезвычайными для военных и госслужащих даже куда более низкого ранга. Поэтому упомянутая публикация вполне может быть составной частью подковёрной борьбы за должность областного военкома.Во-первых, сразу после неё Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона зарегистрировала уголовное производство по факту предполагаемого незаконного обогащения начальника Черновицкого областного ТЦК.Во-вторых, 28 июля чиновника Черновицкого областного военкомата и двух его сообщников задержали, их подозревают в незаконной переправке уклонистов в Румынию.Кроме того, в ДБР открыли производство после опубликованного в сети видео, на котором сотрудники Черновицкого областного ТЦК в форме затягивают другого мужчину в автомобиль, о котором издание Украина.ру сообщало на прошлой неделе.Примечательно, что аналогичное дело в Тернопольской области, где сотрудники ещё и избили насильственно мобилизованных, расследует только полиция.В отличие от Ровенской и Черновицкой областей, во Львовской в скандал попал начальник Лычаковско-Железнодорожного районного ТЦК Андрей Дубовой. Его сын Владислав получил в подарок дом с готовностью на 95% и приусадебный земельный участок в престижном пригороде Львова – поселке Брюховичи.Официальная стоимость подарка составляет в общей сложности 876 тысяч гривен ($24 тысячи). Однако эксперты по недвижимости считают, что реальная стоимость дома такой площади и такого состояния готовности вместе с участком в Брюховичах сейчас может составить не менее 4 миллионов гривен (около $110 тысяч).Военком отказался комментировать ценный подарок, полученный совершеннолетним сыном.Мошеннические колл-центры из Львова выманили миллионы евро у поляковПольский проправительственный портал wPolityce 25 июля опубликовал расследование о том, что с начала 2017 года поляков и других граждан Евросоюза начали уговаривать инвестировать в «солидные компании», но попавшие в эту ловушку потеряли свои деньги.При этом подобные мошенники преуспевают, и базируются они во Львове, где работает целая сеть «инвестиционных компаний», пишет польский портал.Именно отсюда распространяется реклама, направленная на польских пользователей. Основным полем деятельности стал Facebook*.Пользователям демонстрировали баннер с логотипом известного бренда (например, польского нефтегазового концерна Orlen), силуэт известного человека (главы компании или даже президента Польши) и сообщение о выгодном вложении – первый доход обещали уже в течение месяца.Кликнувшие на баннер и предоставившие свои данные (имя, фамилия, адрес электронной почты, номер телефона) были добавлены в базу данных потенциально заинтересованных лиц. Причем если их не удалось обмануть львовским «специалистам», данные этих людей продавались другим структурам.Это тоже выгодный бизнес, ведь в ЕС подобное обращение с персональными данными – уголовное преступление.После этого начинался обзвон клиентов – культурные люди с грамотным языком рассказывали об инвестициях, развеивали опасения, предлагали вложения «в надежные компании». За каждого клиента они получают от 30 до 150 долларов, это вдобавок к зарплате, которая составляет 700 долларов во Львове и 1000 долларов в Киеве, пишет издание.«Наша страна привлекательна для мошенников, и украинским работникам легче выучить польский язык, чем, например, немецкий», – отмечает издание.Естественно, компании работают под прикрытием. Колл-центры во Львове функционировали как Well Done Technology, которой нет в реестре украинских компаний – хотя жертвы мошенничества всё равно это не проверяли.А при наборе сотрудников для этих колл-центров работала фирма BnB Solutions – до недавнего времени в сети можно было найти десятки объявлений о вакансиях в ней.Некоторые кандидаты, с которыми пообщались авторы расследования, поняли уже на первых тренингах – что-то не так. Они немедленно уходили, но не сообщали обо всём полиции.«В стране идет война, это опасно, а вербовщики выглядят самоуверенными. Старые сотрудники компании говорят, что СБУ и полиция у них «в кармане». Я не знаю, правда ли это, но страх реальный», – говорит один из этих людей.Кстати, соавторами расследования заявлен известный польский журналист Якуб Мацеевский, ведущий программы «Факты или обман» на государственном телеканале TVP, и «расследователь с Украины, которому удалось попасть за кулисы мафии, поэтому он должен остаться анонимным».Конечно, официальных данных о том, сколько поляков и на какую сумму уже обманули, нет, но у собеседников издания есть свои оценки – десятки, если не сотни миллионов евро. Они приводят пример одной из жертв мошенничества, сын которой провел собственное расследование.«На криптовалютном кошельке, на который были переведены деньги его отца, на тот момент было более 10 миллионов злотых (около 2 миллионов евро). Мы считаем, что мошенники не используют только один такой кошелек», – пишет wPolityce.pl, и призывает всех жертв мошенников обращаться в полицию.Вот только в польском сегменте интернета первые сообщения о подобных «инвестиционных компаниях» с Украины появились еще в 2021 году.После начала российской СВО как польские, так и украинские СМИ регулярно писали о мошеннических колл-центрах во Львове. Хотя украинские правоохранители регулярно отчитываются в ликвидации подобных структур, однако те продолжат работать, часто просто меняя вывески.В Польше же нет открытой информации об открытии уголовных производств по этому поводу, ходя жертвами мошенников стали польские граждане. Очевидно, в Варшаве не хотели бросать тень на стратегического партнера. Но грядущие парламентские выборы, на которых рейтинг правящей партии «Право и Справедливость» оставляет желать лучшего, наконец-то изменили ситуацию.* Запрещенная в России соцсеть.

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https://ukraina.ru/20230725/1048228564.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, львов, польша, мошенники, военком, военкоматы, facebook, декларация