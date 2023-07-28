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Ракета в Таганроге, жалобы украинских пограничников, инцидент в одесском Доме Профсоюзов. Итоги 28 июля

Ракета в Таганроге, жалобы украинских пограничников, инцидент в одесском Доме Профсоюзов. Итоги 28 июля - 28.07.2023 Украина.ру

Ракета в Таганроге, жалобы украинских пограничников, инцидент в одесском Доме Профсоюзов. Итоги 28 июля

Силы ПВО сбили ракету над Таганрогом: есть пострадавшие; напряженная ситуация в акватории Чёрного моря; взрыв в Доме профсоюзов в Одессе

2023-07-28T18:56

2023-07-28T18:56

2023-07-28T18:56

эксклюзив

хроники

одесса

украина

дом профсоюзов

обстрелы

таганрог

ракеты

ростовская область

черное море

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Обстрел Ростовской области и теракт в СамареСилы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили ракету, обломки которой упали в центральном районе Таганрога Ростовской области. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает российское военное ведомство.Эпицентр падения обломков и взрыва пришелся на Таганрогский художественный музей – по сообщению губернатора региона Василия Голубева, разрушена кровля, стена музея и некоторые хозяйственные постройки. Пострадало также кафе "Чехов сад", у жилых домов неподалеку от музея вылетели окна.В Минздраве региона сообщили о четырнадцати пострадавших, девять из них находятся в больницах, под присмотром врачей. Одной женщине, которая была госпитализирована, провели операцию.Детей среди пострадавших не было, уточнили в Минздрав РФ.Погибших в результате ракетного удара нет.Спустя некоторое время, Голубев сообщил о том, что была сбита еще одна ракета – над Азовским морем. В телеграм-каналах Ростовской области распространялась информация о том, что жители Азова, Чалтыря и Ростова слышали взрыв.Мэр Азова Владимир Ращупкин заверил, что происшествие произошло за пределами города.Минобороны прокомментировало:Российскими средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области. Обломки сбитой ракеты упали в безлюдной местности", - сказано в релизе.О жертвах и пострадавших в результате атаки на данный момент неизвестно.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что президенту Владимиру Путину еще не сообщили о прилете в Таганроге.В Таганроге введен режим ЧС, а в Ростове-на-Дону, по ифнормации местных телеграм каналов, план "Воздушная тревога".Кроме того, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о взрыве на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре."По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьёзных разрушений, а также пострадавших — нет", — написал он.Позже Хинштейн сообщил, что человек, организовавший взрыв, был задержан – им оказался работник предприятия.По информации некоторых телеграм-каналов, задержанный, уроженец города Изяслав Одесской области, работал электриком на НПЗ.Напряженная обстановка в Чёрном и Азовском моряхГоспогранслужба Украины обвинила российских военных в "угрозах гражданскому судну", видео, опубликованное пресс-службой ведомства, разошлось по украинским СМИ и телеграм-каналам."Российские военные корабли продолжают действовать агрессивно и самоуверенно в акватории Чёрного моря, нарушая все нормы международного морского права", - написали в украинской погранслужбе.На видео слышно, как, предположительно, российский военный спрашивает у некого иностранного судна, какой груз он везет, и нет ли на борту оружия.Ранее, 19 июля, после приостановки действия Черноморской продовольственной инициативы ("зерновой сделки") и атаки на Крымский мост, Минобороны России сделало заявление:Все суда, направляющиеся в акватории Чёрного моря в порты Украины, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов. На видео четко слышно, как мужской голос повторяет эту информацию экипажу иностранного судна.Зеркальное заявление в отношении российских портов 20 июля сделало украинское военное ведомство, "запретив" при этом судоходство в северо-восточной части Чёрного моря и Керчь-Еникальского пролива – то есть в районе Крымского моста.Кроме того, в пятницу было ограничено движение судов в акватории Керченского пролива вблизи Темрюкского района, сообщает оперативный штаб Кубани."Решением командования Министерства обороны РФ запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой."Запрет не действует лишь для кораблей катеров и судов ВМФ, пограничных органов и войск национальной гвардии России, уточнили в оперштабе.В одесском Доме профсоюзов прогремел взрывНациональная полиция Одесской области сообщает об одном погибшем.По информации украинских СМИ, еще один человек ранен: в благодарность за услуги клиент подарил своему массажисту гранату, неосторожное обращение с которой привело к взрыву."Инцидент произошел из-за неосторожного обращения со взрывным устройством.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, силовики пытаются выяснить все обстоятельства происшествия", - написало местное издание "Думская".Позже в Нацполиции подтвердили взрыв в массажном кабинете:Возбуждены два уголовных дела по статьям (умышленное убийство) с отметкой "несчастный случай" и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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