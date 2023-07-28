Ракета в Таганроге, жалобы украинских пограничников, инцидент в одесском Доме Профсоюзов. Итоги 28 июля - 28.07.2023 Украина.ру
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Ракета в Таганроге, жалобы украинских пограничников, инцидент в одесском Доме Профсоюзов. Итоги 28 июля
Ракета в Таганроге, жалобы украинских пограничников, инцидент в одесском Доме Профсоюзов. Итоги 28 июля - 28.07.2023 Украина.ру
Ракета в Таганроге, жалобы украинских пограничников, инцидент в одесском Доме Профсоюзов. Итоги 28 июля
Силы ПВО сбили ракету над Таганрогом: есть пострадавшие; напряженная ситуация в акватории Чёрного моря; взрыв в Доме профсоюзов в Одессе
2023-07-28T18:56
2023-07-28T18:56
эксклюзив
хроники
одесса
украина
дом профсоюзов
обстрелы
таганрог
ракеты
ростовская область
черное море
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Обстрел Ростовской области и теракт в СамареСилы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили ракету, обломки которой упали в центральном районе Таганрога Ростовской области. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает российское военное ведомство.Эпицентр падения обломков и взрыва пришелся на Таганрогский художественный музей – по сообщению губернатора региона Василия Голубева, разрушена кровля, стена музея и некоторые хозяйственные постройки. Пострадало также кафе "Чехов сад", у жилых домов неподалеку от музея вылетели окна.В Минздраве региона сообщили о четырнадцати пострадавших, девять из них находятся в больницах, под присмотром врачей. Одной женщине, которая была госпитализирована, провели операцию.Детей среди пострадавших не было, уточнили в Минздрав РФ.Погибших в результате ракетного удара нет.Спустя некоторое время, Голубев сообщил о том, что была сбита еще одна ракета – над Азовским морем. В телеграм-каналах Ростовской области распространялась информация о том, что жители Азова, Чалтыря и Ростова слышали взрыв.Мэр Азова Владимир Ращупкин заверил, что происшествие произошло за пределами города.Минобороны прокомментировало:Российскими средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области. Обломки сбитой ракеты упали в безлюдной местности", - сказано в релизе.О жертвах и пострадавших в результате атаки на данный момент неизвестно.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что президенту Владимиру Путину еще не сообщили о прилете в Таганроге.В Таганроге введен режим ЧС, а в Ростове-на-Дону, по ифнормации местных телеграм каналов, план "Воздушная тревога".Кроме того, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о взрыве на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре."По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьёзных разрушений, а также пострадавших — нет", — написал он.Позже Хинштейн сообщил, что человек, организовавший взрыв, был задержан – им оказался работник предприятия.По информации некоторых телеграм-каналов, задержанный, уроженец города Изяслав Одесской области, работал электриком на НПЗ.Напряженная обстановка в Чёрном и Азовском моряхГоспогранслужба Украины обвинила российских военных в "угрозах гражданскому судну", видео, опубликованное пресс-службой ведомства, разошлось по украинским СМИ и телеграм-каналам."Российские военные корабли продолжают действовать агрессивно и самоуверенно в акватории Чёрного моря, нарушая все нормы международного морского права", - написали в украинской погранслужбе.На видео слышно, как, предположительно, российский военный спрашивает у некого иностранного судна, какой груз он везет, и нет ли на борту оружия.Ранее, 19 июля, после приостановки действия Черноморской продовольственной инициативы ("зерновой сделки") и атаки на Крымский мост, Минобороны России сделало заявление:Все суда, направляющиеся в акватории Чёрного моря в порты Украины, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов. На видео четко слышно, как мужской голос повторяет эту информацию экипажу иностранного судна.Зеркальное заявление в отношении российских портов 20 июля сделало украинское военное ведомство, "запретив" при этом судоходство в северо-восточной части Чёрного моря и Керчь-Еникальского пролива – то есть в районе Крымского моста.Кроме того, в пятницу было ограничено движение судов в акватории Керченского пролива вблизи Темрюкского района, сообщает оперативный штаб Кубани."Решением командования Министерства обороны РФ запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой."Запрет не действует лишь для кораблей катеров и судов ВМФ, пограничных органов и войск национальной гвардии России, уточнили в оперштабе.В одесском Доме профсоюзов прогремел взрывНациональная полиция Одесской области сообщает об одном погибшем.По информации украинских СМИ, еще один человек ранен: в благодарность за услуги клиент подарил своему массажисту гранату, неосторожное обращение с которой привело к взрыву."Инцидент произошел из-за неосторожного обращения со взрывным устройством.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, силовики пытаются выяснить все обстоятельства происшествия", - написало местное издание "Думская".Позже в Нацполиции подтвердили взрыв в массажном кабинете:Возбуждены два уголовных дела по статьям (умышленное убийство) с отметкой "несчастный случай" и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
https://ukraina.ru/20230728/1048326617.html
https://ukraina.ru/20230728/1048331308.html
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эксклюзив, хроники, одесса, украина, дом профсоюзов, обстрелы, таганрог, ракеты, ростовская область, черное море, азовское море
Эксклюзив, Хроники, Одесса, Украина, дом профсоюзов, обстрелы, Таганрог, ракеты, Ростовская область, Черное море, Азовское море

Ракета в Таганроге, жалобы украинских пограничников, инцидент в одесском Доме Профсоюзов. Итоги 28 июля

18:56 28.07.2023
 
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Силы ПВО сбили ракету над Таганрогом: есть пострадавшие; напряженная ситуация в акватории Чёрного моря; взрыв в Доме профсоюзов в Одессе
Обстрел Ростовской области и теракт в Самаре
Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили ракету, обломки которой упали в центральном районе Таганрога Ростовской области. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает российское военное ведомство.
"Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области", - сказано в заявлении Минобороны РФ.
Эпицентр падения обломков и взрыва пришелся на Таганрогский художественный музей – по сообщению губернатора региона Василия Голубева, разрушена кровля, стена музея и некоторые хозяйственные постройки. Пострадало также кафе "Чехов сад", у жилых домов неподалеку от музея вылетели окна.
В Минздраве региона сообщили о четырнадцати пострадавших, девять из них находятся в больницах, под присмотром врачей. Одной женщине, которая была госпитализирована, провели операцию.
Детей среди пострадавших не было, уточнили в Минздрав РФ.
Погибших в результате ракетного удара нет.
Грег Вайнер интервью
15:21
Грег Вайнер о том, что Запад сделает с Украиной и беженцами, если наступление ВСУ не даст результатов"Триста метров вперед — полтора километра назад", — американист Грег Вайнер рассказал в интервью изданию Украина.ру о тщетных попытках ВСУ показать результативность контрнаступления Западу. Он также пояснил, что, если украинская армия не удивит Байдена и демократов до осени, то Киев принудят к примирению с Россией или заморозке конфликта.
Спустя некоторое время, Голубев сообщил о том, что была сбита еще одна ракета – над Азовским морем. В телеграм-каналах Ростовской области распространялась информация о том, что жители Азова, Чалтыря и Ростова слышали взрыв.
Мэр Азова Владимир Ращупкин заверил, что происшествие произошло за пределами города.
Минобороны прокомментировало:
"Около 17.15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200"
Российскими средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области. Обломки сбитой ракеты упали в безлюдной местности", - сказано в релизе.
О жертвах и пострадавших в результате атаки на данный момент неизвестно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что президенту Владимиру Путину еще не сообщили о прилете в Таганроге.
В Таганроге введен режим ЧС, а в Ростове-на-Дону, по ифнормации местных телеграм каналов, план "Воздушная тревога".
Кроме того, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о взрыве на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре.
"По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьёзных разрушений, а также пострадавших — нет", — написал он.
Позже Хинштейн сообщил, что человек, организовавший взрыв, был задержан – им оказался работник предприятия.
"Благодаря профессиональным и оперативным действиям органов ФСБ, предполагаемый организатор взрыва на территории Куйбышевского НПЗ задержан в Оренбургской области при попытке выехать за пределы РФ. По предварительной информации, задержанный — является работником КНПЗ. Ранее он переехал в Россию с территории Украины."
По информации некоторых телеграм-каналов, задержанный, уроженец города Изяслав Одесской области, работал электриком на НПЗ.
Напряженная обстановка в Чёрном и Азовском морях
Госпогранслужба Украины обвинила российских военных в "угрозах гражданскому судну", видео, опубликованное пресс-службой ведомства, разошлось по украинским СМИ и телеграм-каналам.
"Российские военные корабли продолжают действовать агрессивно и самоуверенно в акватории Чёрного моря, нарушая все нормы международного морского права", - написали в украинской погранслужбе.
На видео слышно, как, предположительно, российский военный спрашивает у некого иностранного судна, какой груз он везет, и нет ли на борту оружия.
Празднование Дня Победы в городах России - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
14:54
Противостояние Россия - Украина - Запад. Что считать победой? Существует распространённое в ультрапатриотических кругах мнение, что спецоперация, которую ведёт Россия, отличается от войны, которую ведёт Украина, тем, что победить в ней нельзя. Возможно только достижение целей, с которыми всё непонятно. Это, разумеется, не так, в основном потому, что ультрапатриоты путают цели и средства
Ранее, 19 июля, после приостановки действия Черноморской продовольственной инициативы ("зерновой сделки") и атаки на Крымский мост, Минобороны России сделало заявление:
Все суда, направляющиеся в акватории Чёрного моря в порты Украины, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов. На видео четко слышно, как мужской голос повторяет эту информацию экипажу иностранного судна.
Зеркальное заявление в отношении российских портов 20 июля сделало украинское военное ведомство, "запретив" при этом судоходство в северо-восточной части Чёрного моря и Керчь-Еникальского пролива – то есть в районе Крымского моста.
Кроме того, в пятницу было ограничено движение судов в акватории Керченского пролива вблизи Темрюкского района, сообщает оперативный штаб Кубани.
"Решением командования Министерства обороны РФ запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой."
Запрет не действует лишь для кораблей катеров и судов ВМФ, пограничных органов и войск национальной гвардии России, уточнили в оперштабе.
В одесском Доме профсоюзов прогремел взрыв
Национальная полиция Одесской области сообщает об одном погибшем.
По информации украинских СМИ, еще один человек ранен: в благодарность за услуги клиент подарил своему массажисту гранату, неосторожное обращение с которой привело к взрыву.
Акции, посвященные девятой годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
3 мая, 14:23
Преступление в одесском Доме профсоюзов – точка невозвратаВ первые месяцы после украинского государственного переворота 2014 года многие не решались пользоваться этим термином в определении случившегося
"Инцидент произошел из-за неосторожного обращения со взрывным устройством.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, силовики пытаются выяснить все обстоятельства происшествия", - написало местное издание "Думская".
Позже в Нацполиции подтвердили взрыв в массажном кабинете:
"Предварительно установлено, что в результате неосторожного обращения граната взорвалась в руках массажиста-реабилитолога, арендовавшего подвальное помещение в Доме профсоюзов. Реабилитолог погиб, а его посетитель получил легкие травмы."
Возбуждены два уголовных дела по статьям (умышленное убийство) с отметкой "несчастный случай" и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Нестор
08:00История
Крещение Руси: пять версий Нестора-летописцаПринятие православия в качестве государственной религии в 988 году, день которого отмечается 28 июля, было переломным моментом в истории всей восточнославянской цивилизации. Преподобный Нестор знал, что решение было историческим, и придал описанию возможно больший драматизм. Впрочем, летописный текст имел и практическую направленность
 
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18:56ВСУ обстреляли Донецк, повреждено здание МВД ДНР
18:56Ракета в Таганроге, жалобы украинских пограничников, инцидент в одесском Доме Профсоюзов. Итоги 28 июля
18:10Владимир Зеленский пожалел полмиллиарда гривен на завершение строительства музея голодомора
18:08Не зерном единым. НАТО ищет новые пути для поставок вооружения на Украину
18:00"Даниил - князь Галицкий": советский фильм об "украинском короле"
17:52Системы ПВО поразили вторую украинскую ракету в Ростовской области - губернатор
17:43Подозреваемого во взрыве на Куйбышевском НПЗ задержали
17:31Минобороны РФ: случившееся в Таганроге - террористическая атака киевского режима
17:16На территории Куйбышевского НПЗ в Самаре произошел взрыв - Хинштейн
17:10Американские F-16 для Украины. Где они будут базироваться и откуда вылетать
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17:02В центре Таганрога произошел взрыв. Причиной, предположительно, стала ракета
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