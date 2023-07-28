https://ukraina.ru/20230728/1048342594.html

Подозреваемого во взрыве на Куйбышевском НПЗ задержали

Подозреваемого во взрыве на Куйбышевском НПЗ задержали - 28.07.2023 Украина.ру

Подозреваемого во взрыве на Куйбышевском НПЗ задержали

Подозреваемый во взрыве на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре задержан при попытке выехать из России. Об этом 28 июля сообщил в своем Телеграм-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн

2023-07-28T17:43

2023-07-28T17:43

2023-07-28T17:43

новости

взрыв

самара

нефтеперерабатывающие заводы

хинштейн

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Также в пятницу, 28 июля, в центре Таганрога прогремел взрыв. В Минобороны РФ назвали произошедшее террористической атакой киевского режима.В настоящее время известно о 15-ти пострадавших. Девять человек, по словам Голубева, доставлены в больницы, их состояние - средней и легкой степени тяжести.

https://ukraina.ru/20230728/1048341905.html

https://ukraina.ru/20230728/1048342176.html

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новости, взрыв, самара, нефтеперерабатывающие заводы, хинштейн