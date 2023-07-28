Подозреваемого во взрыве на Куйбышевском НПЗ задержали - 28.07.2023 Украина.ру
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Подозреваемого во взрыве на Куйбышевском НПЗ задержали
Подозреваемого во взрыве на Куйбышевском НПЗ задержали - 28.07.2023 Украина.ру
Подозреваемого во взрыве на Куйбышевском НПЗ задержали
Подозреваемый во взрыве на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре задержан при попытке выехать из России. Об этом 28 июля сообщил в своем Телеграм-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн
2023-07-28T17:43
2023-07-28T17:43
новости
взрыв
самара
нефтеперерабатывающие заводы
хинштейн
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Также в пятницу, 28 июля, в центре Таганрога прогремел взрыв. В Минобороны РФ назвали произошедшее террористической атакой киевского режима.В настоящее время известно о 15-ти пострадавших. Девять человек, по словам Голубева, доставлены в больницы, их состояние - средней и легкой степени тяжести.
https://ukraina.ru/20230728/1048341905.html
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новости, взрыв, самара, нефтеперерабатывающие заводы, хинштейн
Новости, взрыв, Самара, нефтеперерабатывающие заводы, Хинштейн

Подозреваемого во взрыве на Куйбышевском НПЗ задержали

17:43 28.07.2023
 
© knpz.rosneft.ru Куйбышевский НПЗ
 Куйбышевский НПЗ
© knpz.rosneft.ru
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Подозреваемый во взрыве на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре задержан при попытке выехать из России. Об этом 28 июля сообщил в своем Телеграм-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн
"Благодаря профессиональным и оперативным действиям органов ФСБ, предполагаемый организатор взрыва на территории Куйбышевского НПЗ задержан в Оренбургской области при попытке выехать за пределы РФ. По предварительной информации, задержанный — является работником КНПЗ. Ранее он переехал в Россию с территории Украины", - написал Хинштейн.
- РИА Новости, 1920, 28.07.2023
17:16
На территории Куйбышевского НПЗ в Самаре произошел взрыв - ХинштейнНа территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв. Об этом 28 июля сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале
Также в пятницу, 28 июля, в центре Таганрога прогремел взрыв. В Минобороны РФ назвали произошедшее террористической атакой киевского режима.
В настоящее время известно о 15-ти пострадавших. Девять человек, по словам Голубева, доставлены в больницы, их состояние - средней и легкой степени тяжести.
17:31
Минобороны РФ: случившееся в Таганроге - террористическая атака киевского режимаПроизошедшее в Таганроге - террористическая атака, совершенная киевским режимом. Такую оценку случившегося в Ростовской области дали 28 июля в Минобороны РФ. Ведомство процитировало агентство РИА Новости
 
НовостивзрывСамаранефтеперерабатывающие заводыХинштейн
 
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