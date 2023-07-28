https://ukraina.ru/20230728/1048342594.html
Подозреваемого во взрыве на Куйбышевском НПЗ задержали
Подозреваемого во взрыве на Куйбышевском НПЗ задержали - 28.07.2023 Украина.ру
Подозреваемого во взрыве на Куйбышевском НПЗ задержали
Подозреваемый во взрыве на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре задержан при попытке выехать из России. Об этом 28 июля сообщил в своем Телеграм-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн
2023-07-28T17:43
2023-07-28T17:43
2023-07-28T17:43
новости
взрыв
самара
нефтеперерабатывающие заводы
хинштейн
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Также в пятницу, 28 июля, в центре Таганрога прогремел взрыв. В Минобороны РФ назвали произошедшее террористической атакой киевского режима.В настоящее время известно о 15-ти пострадавших. Девять человек, по словам Голубева, доставлены в больницы, их состояние - средней и легкой степени тяжести.
https://ukraina.ru/20230728/1048341905.html
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самара
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, взрыв, самара, нефтеперерабатывающие заводы, хинштейн
Новости, взрыв, Самара, нефтеперерабатывающие заводы, Хинштейн
Подозреваемого во взрыве на Куйбышевском НПЗ задержали
Подозреваемый во взрыве на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре задержан при попытке выехать из России. Об этом 28 июля сообщил в своем Телеграм-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн