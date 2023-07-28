https://ukraina.ru/20230728/1048341905.html

На территории Куйбышевского НПЗ в Самаре произошел взрыв - Хинштейн

На территории Куйбышевского НПЗ в Самаре произошел взрыв - Хинштейн - 28.07.2023 Украина.ру

На территории Куйбышевского НПЗ в Самаре произошел взрыв - Хинштейн

На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв. Об этом 28 июля сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале

2023-07-28T17:16

2023-07-28T17:16

2023-07-28T17:55

новости

взрыв

самара

завод

нефтеперерабатывающие заводы

хинштейн

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Также в пятницу, 28 июля, в центре Таганрога прогремел взрыв. Губернатор региона Василий Голубев заявил, что, предварительно, причиной произошедшего стала ракета.На данный момент известно о 15-ти пострадавших, семеро из которых госпитализированы.

https://ukraina.ru/20230728/1048341018.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, взрыв, самара, завод, нефтеперерабатывающие заводы, хинштейн