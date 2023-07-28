На территории Куйбышевского НПЗ в Самаре произошел взрыв - Хинштейн
17:16 28.07.2023 (обновлено: 17:55 28.07.2023)
На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв. Об этом 28 июля сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале
"На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошел взрыв. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших - нет, - написал Хинштейн.
Также в пятницу, 28 июля, в центре Таганрога прогремел взрыв. Губернатор региона Василий Голубев заявил, что, предварительно, причиной произошедшего стала ракета.
На данный момент известно о 15-ти пострадавших, семеро из которых госпитализированы.
17:02В центре Таганрога произошел взрыв. Причиной, предположительно, стала ракетаГубернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что в центре Таганрога произошел взрыв и сообщил, что причиной стала, предположительно, ракета. Соответствующий пост он разместил в своем Телеграм-канале 28 июля