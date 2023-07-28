https://ukraina.ru/20230728/1048338576.html

Все противоречия должны решаться путём переговоров, но на Западе этого не хотят - Путин

Все противоречия должны решаться путём переговоров, но на Западе этого не хотят - Путин - 28.07.2023 Украина.ру

Все противоречия должны решаться путём переговоров, но на Западе этого не хотят - Путин

Россия поддерживает идею о том, что все противоречия должны решаться переговорами, но США, НАТО и Украина отказываются вести переговоры, заявил президент России Владимир Путин на саммите "Россия-Африка"

2023-07-28T16:24

2023-07-28T16:24

2023-07-28T16:24

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переговоры

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Суть конфликта заключается в создании угрозы безопасности России со стороны США и НАТО. Они также отказываются вести переговоры по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию, добавил президент России.Путин напомнил, что он официально заявлял о готовности российской стороны к переговорам, но "сегодняшний украинский режим" отказывается от них.Президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года на законодательном уровне ввёл запрет на переговоры.Путин поблагодарил „африканских друзей“ за внимание к этой проблеме.Саммит и форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

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новости, россия, украина, сша, нато, саммит "россия-африка", переговоры