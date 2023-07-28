Все противоречия должны решаться путём переговоров, но на Западе этого не хотят - Путин
Россия поддерживает идею о том, что все противоречия должны решаться переговорами, но США, НАТО и Украина отказываются вести переговоры, заявил президент России Владимир Путин на саммите "Россия-Африка"
"Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры", - заявил Путин.
Суть конфликта заключается в создании угрозы безопасности России со стороны США и НАТО. Они также отказываются вести переговоры по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию, добавил президент России.
Путин напомнил, что он официально заявлял о готовности российской стороны к переговорам, но "сегодняшний украинский режим" отказывается от них.
Президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года на законодательном уровне ввёл запрет на переговоры.
"Мы неоднократно заявляли, что мы готовы к этим переговорам, но мы же не может навязывать эти переговоры", - добавил российский лидер.
Путин поблагодарил „африканских друзей“ за внимание к этой проблеме.
Саммит и форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
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