Все противоречия должны решаться путём переговоров, но на Западе этого не хотят - Путин - 28.07.2023 Украина.ру
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Все противоречия должны решаться путём переговоров, но на Западе этого не хотят - Путин
Все противоречия должны решаться путём переговоров, но на Западе этого не хотят - Путин - 28.07.2023 Украина.ру
Все противоречия должны решаться путём переговоров, но на Западе этого не хотят - Путин
Россия поддерживает идею о том, что все противоречия должны решаться переговорами, но США, НАТО и Украина отказываются вести переговоры, заявил президент России Владимир Путин на саммите "Россия-Африка"
2023-07-28T16:24
2023-07-28T16:24
новости
россия
украина
сша
нато
саммит "россия-африка"
переговоры
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Суть конфликта заключается в создании угрозы безопасности России со стороны США и НАТО. Они также отказываются вести переговоры по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию, добавил президент России.Путин напомнил, что он официально заявлял о готовности российской стороны к переговорам, но "сегодняшний украинский режим" отказывается от них.Президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года на законодательном уровне ввёл запрет на переговоры.Путин поблагодарил „африканских друзей“ за внимание к этой проблеме.Саммит и форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
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новости, россия, украина, сша, нато, саммит "россия-африка", переговоры
Новости, Россия, Украина, США, НАТО, саммит "Россия-Африка", переговоры

Все противоречия должны решаться путём переговоров, но на Западе этого не хотят - Путин

16:24 28.07.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПленарное заседание II Саммита "Россия - Африка"
Пленарное заседание II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Россия поддерживает идею о том, что все противоречия должны решаться переговорами, но США, НАТО и Украина отказываются вести переговоры, заявил президент России Владимир Путин на саммите "Россия-Африка"
"Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры", - заявил Путин.
Суть конфликта заключается в создании угрозы безопасности России со стороны США и НАТО. Они также отказываются вести переговоры по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию, добавил президент России.
Путин напомнил, что он официально заявлял о готовности российской стороны к переговорам, но "сегодняшний украинский режим" отказывается от них.
Президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года на законодательном уровне ввёл запрет на переговоры.

"Мы неоднократно заявляли, что мы готовы к этим переговорам, но мы же не может навязывать эти переговоры", - добавил российский лидер.

Путин поблагодарил „африканских друзей“ за внимание к этой проблеме.
Саммит и форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
Празднование Дня Победы в городах России - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
14:54
Противостояние Россия - Украина - Запад. Что считать победой? Существует распространённое в ультрапатриотических кругах мнение, что спецоперация, которую ведёт Россия, отличается от войны, которую ведёт Украина, тем, что победить в ней нельзя. Возможно только достижение целей, с которыми всё непонятно. Это, разумеется, не так, в основном потому, что ультрапатриоты путают цели и средства
 
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