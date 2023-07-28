Евгений Ким: Визит Шойгу в КНДР состоялся на фоне наступления ВСУ и стал сигналом всем недругам Пхеньяна - 28.07.2023 Украина.ру
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Евгений Ким: Визит Шойгу в КНДР состоялся на фоне наступления ВСУ и стал сигналом всем недругам Пхеньяна
Евгений Ким: Визит Шойгу в КНДР состоялся на фоне наступления ВСУ и стал сигналом всем недругам Пхеньяна - 28.07.2023 Украина.ру
Евгений Ким: Визит Шойгу в КНДР состоялся на фоне наступления ВСУ и стал сигналом всем недругам Пхеньяна
В общественном мнении Южной Кореи существует устойчивое желание, чтобы Россия как можно скорее закончила победой специальную военную операцию на Украине, считает ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центр корейских исследований Евгений Ким
2023-07-28T16:33
2023-07-28T16:33
интервью
сергей шойгу
кндр
северная корея
южная корея
сша
россия
ким чен ын
ким ё чжон
билл клинтон
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.15 июля президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил с необъявленным визитом Украину. На пресс-конференции по итогам саммита в Киеве он заявил, что увеличит военную помощь украинской стороне.Спустя 10 дней военная делегация России во главе с Сергеем Шойгу прибыла в КНДР для участия в торжествах в честь юбилея победы корейского народа в войне 1950—1953 годов.- Евгений Евгеньевич, есть ли связь между этими визитами?- Такие параллели напрямую проводить нельзя, потому что военное сотрудничество с Северной Кореей не будет связано с использованием северокорейского оружия или северокорейских военнослужащих в интересах России. И Северная Корея ни в какие военные союзы не вступала и вступать не будет. То, что нам нужно восстановить экономические, научно-технические и культурные связи с КНДР не подлежит сомнению.Кроме того, недавно в порт Пусана вошли атомные подводные лодки США. У нас почему-то заявили, что американская атомная подлодка зашла впервые за 40 лет… Это неправда. Вошла стратегическая атомная подводная лодка "Кентукки", которая была здесь последний раз 40 лет назад, а американские атомные подлодки наведываются в Пусан каждый год.Появление стратегической атомной подлодки – это сигнал, что затевается нечто очень серьезное. В связи с этим неделю назад в Японском море мы провели совместные военно-морские учения с Китаем. Естественный вопрос, почему не в Жёлтом море?Это сигнал и американцам, и японцам, и южнокорейцам. Будьте осторожнее, ребята. Совместная мощь Китая и России будет защищать Северную Корею, если вы начнете бузить.Это очень серьезный сигнал. И то, что визит Шойгу состоялся во время СВО, когда вчера на Ореховском направлении под Запорожьем началось мощное наступление ВСУ. Они воспользовались тем, что министр обороны уехал. И в такой сложной ситуации, понимая, что там неспокойно, Шойгу поехал в КНДР. Это демонстрация того, что мы уверены, что задачи спецоперации выполняются, все идет своим чередом.Это сигнал и президенту Южной Кореи, чтобы он не пытался реализовать свой проект. Он говорил, что будет добиваться мира путем использования силы, опираясь на союз с США. 70 лет назад они поняли, что военным путем этой проблемы решить нельзя, а этот человек пытается сейчас снова действовать таким образом.В общественном мнении Южной Кореи существует устойчивое желание, чтобы Россия как можно скорее закончила победой специальную военную операцию на Украине.- Неожиданно, а почему?- Они надеются, что Россия победит, война закончится, и с Россией восстановятся хорошие экономические связи, на которых можно заработать.Сейчас одна группа разработала программу более активного участия южнокорейского бизнеса в развитии российского Дальнего Востока. Напомню, что, когда в 1988 году на заседании Политбюро ЦК КПСС рассматривался вопрос об установлении дипломатических отношений с Южной Кореей аргументация наших ученых была такая: мы будем использовать для развития Дальнего Востока капитал и технологии Южной Кореи.Многие представители малого среднего бизнеса, которые не зависят от США, заинтересованы в развитии таких отношений с Россией. Кстати, визит Юн Сок Ёля на Украину вызвал негативное отношение.- А идеология сонгун ("Армия на первом месте") позволила ли КНДР создать мощные вооруженные силы? Насколько боеспособна северокорейская армия?- Этот термин вспоминают только когда говорят об отце нынешнего руководителя, но с 2016 он не используется ни в одном партийном документе.То, что они создали армию, которая обладает мощным ракетным вооружением. И за исключением стратегических бомбардировщиков два компонента ядерной триады они создали. Они уже запускали с подводных лодок ракеты, скоро будет и атомная подлодка. К 30-му году все это уже появится.Но по обычным видам вооружения Северная Корея уступает Южной. Последняя имеет более мощные ВВС и ВМС. И у них более мощные танки, неслучайно поляки закупают у них 1800 танков. Это, правда, не тяжелый танк, а средний. Как раз то, что подходит для мостов, дорог Восточной Европы, они не утонут в грязи.Исходя из этого северокорейская армия не собирается наступать на Южную Корею, воевать они не хотят. Тем боле что для Ким Чен Ына сейчас важно выполнение заданий пятилетки. Сейчас средина пятилетки, провозглашенной в 2021 году. Ее задания связаны с развитием производительных сил, строительством жилья, зерновой проблемой. Неслучайно четыре месяца назад сестра высшего руководителя Северной Кореи замглавы отдела ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон, обращаясь к южнокорейцам, сказала: не вы наша цель, ядерное оружие Северной Кореи не будет использовано против вас.Но люди из окружения президента Южной Кореи все время его подталкивают к тому, чтобы усилить давление на Северную Корею. Это идет с того времени, когда бывшему президенту Кореи Ли Мен Баку южнокорейские ученые-консерваторы заливали в уши, что вот-вот и северокорейский режим упадет.Наши ученые в 2010 году опубликовали целую стратегию, в которой говорилось, что в 2020 году начнется объединение Кореи под руководством Сеула. Это настолько обрадовало южан, что они ее издали на корейском языке. И в январе следующего года президент Южной Кореи принимал авторов этой книги. И где это объединение в 2020 году?В 1993 году я выступил на Консультативном совете по мирному демократическому объединению Кореи, председателем этого совета является президент Южной Кореи.Я им сказал, что структура власти в Северной Кореи такова что она не распадётся, пока там не появится свой Горбачев. Страна существует, и будет существовать дальше.- А саму вероятность военной интервенции на Корейский полуостров рассматривают в Белом доме?- У Билла Клинтон, когда он приступил к своим обязанностям 20 января 1993 года, было желание ударить по Северной Корее. Тогдашний президент Южной Кореи Ким Ён Сам категорически высказался против. Но Клинтону это показалось мало, и он создал комиссию во лаве с министром обороны Уильямом Перри и поручил исследовать вопрос возможностей вооруженных сил США против Северной Кореи. Через год они доложили Клинтону, что победу одержать невозможно.70% территории Северной Кореи – это горы. Там невозможно масштабно использовать танки. Северокорейцы утверждают, что обустроили в горах подземные убежища на 30 миллионов человек. А население КНДР – 25 миллионов человек. Американцы понимают, что вводить туда сухопутные войска и пытаться одержать победу невозможно.В 1950 году, когда американцы вышли на рубеж реки Ялунцзян, границу с Китаем, 25 октября были введены китайские войска, чтобы не дать им там утвердиться. Американцы сначала не понимали, с кем они воюют. Китайцы увидели, что фронтальная атака может привести только к гибели людей, поэтому они научились действовать малыми отрядами в ночное время. И американцы тогда потерпели поражение. Считается, что поражение у озера Чосин – это самое крупное поражение сухопутной армии в истории США.Поэтому только сумасшедшие могут на это решиться. Но среди американских генералов, кроме бывшего министра обороны Форрестола, который выпрыгнул из окна больницы с криком "Русские идут", сумасшедших нет.
https://ukraina.ru/20230728/1048331738.html
https://ukraina.ru/20230728/1048331308.html
https://ukraina.ru/20230728/1048322778.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, сергей шойгу, кндр, северная корея, южная корея, сша, россия, ким чен ын, ким ё чжон, билл клинтон, китай, украина, сво, всу, наступление, запорожье
Интервью, Сергей Шойгу, КНДР, Северная Корея, Южная Корея, США, Россия, Ким Чен Ын, Ким Ё Чжон, Билл Клинтон, Китай, Украина, СВО, ВСУ, наступление, Запорожье

Евгений Ким: Визит Шойгу в КНДР состоялся на фоне наступления ВСУ и стал сигналом всем недругам Пхеньяна

16:33 28.07.2023
 
© ifes-ras.ruЕвгений Ким интервью
Евгений Ким интервью
© ifes-ras.ru
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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В общественном мнении Южной Кореи существует устойчивое желание, чтобы Россия как можно скорее закончила победой специальную военную операцию на Украине, считает ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центр корейских исследований Евгений Ким
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
15 июля президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил с необъявленным визитом Украину. На пресс-конференции по итогам саммита в Киеве он заявил, что увеличит военную помощь украинской стороне.
Спустя 10 дней военная делегация России во главе с Сергеем Шойгу прибыла в КНДР для участия в торжествах в честь юбилея победы корейского народа в войне 1950—1953 годов.
- Евгений Евгеньевич, есть ли связь между этими визитами?
- Такие параллели напрямую проводить нельзя, потому что военное сотрудничество с Северной Кореей не будет связано с использованием северокорейского оружия или северокорейских военнослужащих в интересах России. И Северная Корея ни в какие военные союзы не вступала и вступать не будет. То, что нам нужно восстановить экономические, научно-технические и культурные связи с КНДР не подлежит сомнению.
Кроме того, недавно в порт Пусана вошли атомные подводные лодки США. У нас почему-то заявили, что американская атомная подлодка зашла впервые за 40 лет… Это неправда. Вошла стратегическая атомная подводная лодка "Кентукки", которая была здесь последний раз 40 лет назад, а американские атомные подлодки наведываются в Пусан каждый год.
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
15:29
Тайна КНДР. Как северные корейцы делают современные ракеты и дроныВ Пхеньяне – столице Корейской народно-демократической республики – прошел торжественный парад по случаю 70-летия окончания Корейской войны. Участие в торжественных мероприятиях принял министр обороны России Сергей Шойгу
Появление стратегической атомной подлодки – это сигнал, что затевается нечто очень серьезное. В связи с этим неделю назад в Японском море мы провели совместные военно-морские учения с Китаем. Естественный вопрос, почему не в Жёлтом море?
Это сигнал и американцам, и японцам, и южнокорейцам. Будьте осторожнее, ребята. Совместная мощь Китая и России будет защищать Северную Корею, если вы начнете бузить.
Это очень серьезный сигнал. И то, что визит Шойгу состоялся во время СВО, когда вчера на Ореховском направлении под Запорожьем началось мощное наступление ВСУ. Они воспользовались тем, что министр обороны уехал. И в такой сложной ситуации, понимая, что там неспокойно, Шойгу поехал в КНДР. Это демонстрация того, что мы уверены, что задачи спецоперации выполняются, все идет своим чередом.
Это сигнал и президенту Южной Кореи, чтобы он не пытался реализовать свой проект. Он говорил, что будет добиваться мира путем использования силы, опираясь на союз с США. 70 лет назад они поняли, что военным путем этой проблемы решить нельзя, а этот человек пытается сейчас снова действовать таким образом.
В общественном мнении Южной Кореи существует устойчивое желание, чтобы Россия как можно скорее закончила победой специальную военную операцию на Украине.
- Неожиданно, а почему?
- Они надеются, что Россия победит, война закончится, и с Россией восстановятся хорошие экономические связи, на которых можно заработать.
Сейчас одна группа разработала программу более активного участия южнокорейского бизнеса в развитии российского Дальнего Востока. Напомню, что, когда в 1988 году на заседании Политбюро ЦК КПСС рассматривался вопрос об установлении дипломатических отношений с Южной Кореей аргументация наших ученых была такая: мы будем использовать для развития Дальнего Востока капитал и технологии Южной Кореи.
Многие представители малого среднего бизнеса, которые не зависят от США, заинтересованы в развитии таких отношений с Россией. Кстати, визит Юн Сок Ёля на Украину вызвал негативное отношение.
Празднование Дня Победы в городах России - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
14:54
Противостояние Россия - Украина - Запад. Что считать победой? Существует распространённое в ультрапатриотических кругах мнение, что спецоперация, которую ведёт Россия, отличается от войны, которую ведёт Украина, тем, что победить в ней нельзя. Возможно только достижение целей, с которыми всё непонятно. Это, разумеется, не так, в основном потому, что ультрапатриоты путают цели и средства
- А идеология сонгун ("Армия на первом месте") позволила ли КНДР создать мощные вооруженные силы? Насколько боеспособна северокорейская армия?
- Этот термин вспоминают только когда говорят об отце нынешнего руководителя, но с 2016 он не используется ни в одном партийном документе.
То, что они создали армию, которая обладает мощным ракетным вооружением. И за исключением стратегических бомбардировщиков два компонента ядерной триады они создали. Они уже запускали с подводных лодок ракеты, скоро будет и атомная подлодка. К 30-му году все это уже появится.
Но по обычным видам вооружения Северная Корея уступает Южной. Последняя имеет более мощные ВВС и ВМС. И у них более мощные танки, неслучайно поляки закупают у них 1800 танков. Это, правда, не тяжелый танк, а средний. Как раз то, что подходит для мостов, дорог Восточной Европы, они не утонут в грязи.
Исходя из этого северокорейская армия не собирается наступать на Южную Корею, воевать они не хотят. Тем боле что для Ким Чен Ына сейчас важно выполнение заданий пятилетки. Сейчас средина пятилетки, провозглашенной в 2021 году. Ее задания связаны с развитием производительных сил, строительством жилья, зерновой проблемой. Неслучайно четыре месяца назад сестра высшего руководителя Северной Кореи замглавы отдела ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон, обращаясь к южнокорейцам, сказала: не вы наша цель, ядерное оружие Северной Кореи не будет использовано против вас.
Но люди из окружения президента Южной Кореи все время его подталкивают к тому, чтобы усилить давление на Северную Корею. Это идет с того времени, когда бывшему президенту Кореи Ли Мен Баку южнокорейские ученые-консерваторы заливали в уши, что вот-вот и северокорейский режим упадет.
Наши ученые в 2010 году опубликовали целую стратегию, в которой говорилось, что в 2020 году начнется объединение Кореи под руководством Сеула. Это настолько обрадовало южан, что они ее издали на корейском языке. И в январе следующего года президент Южной Кореи принимал авторов этой книги. И где это объединение в 2020 году?
В 1993 году я выступил на Консультативном совете по мирному демократическому объединению Кореи, председателем этого совета является президент Южной Кореи.
Я им сказал, что структура власти в Северной Кореи такова что она не распадётся, пока там не появится свой Горбачев. Страна существует, и будет существовать дальше.
- РИА Новости, 1920, 28.07.2023
10:26
Когда Польша может развязать войну с РоссиейХотя власти Польши постоянно говорят об "оборонительной войне" с Россией, однако резкое увеличение численности армии и закупка тяжёлого вооружения свидетельствуют о подготовке к войне наступательной
- А саму вероятность военной интервенции на Корейский полуостров рассматривают в Белом доме?
- У Билла Клинтон, когда он приступил к своим обязанностям 20 января 1993 года, было желание ударить по Северной Корее. Тогдашний президент Южной Кореи Ким Ён Сам категорически высказался против. Но Клинтону это показалось мало, и он создал комиссию во лаве с министром обороны Уильямом Перри и поручил исследовать вопрос возможностей вооруженных сил США против Северной Кореи. Через год они доложили Клинтону, что победу одержать невозможно.
70% территории Северной Кореи – это горы. Там невозможно масштабно использовать танки. Северокорейцы утверждают, что обустроили в горах подземные убежища на 30 миллионов человек. А население КНДР – 25 миллионов человек. Американцы понимают, что вводить туда сухопутные войска и пытаться одержать победу невозможно.
В 1950 году, когда американцы вышли на рубеж реки Ялунцзян, границу с Китаем, 25 октября были введены китайские войска, чтобы не дать им там утвердиться. Американцы сначала не понимали, с кем они воюют. Китайцы увидели, что фронтальная атака может привести только к гибели людей, поэтому они научились действовать малыми отрядами в ночное время. И американцы тогда потерпели поражение. Считается, что поражение у озера Чосин – это самое крупное поражение сухопутной армии в истории США.
Поэтому только сумасшедшие могут на это решиться. Но среди американских генералов, кроме бывшего министра обороны Форрестола, который выпрыгнул из окна больницы с криком "Русские идут", сумасшедших нет.
 
ИнтервьюСергей ШойгуКНДРСеверная КореяЮжная КореяСШАРоссияКим Чен ЫнКим Ё ЧжонБилл КлинтонКитайУкраинаСВОВСУнаступлениеЗапорожье
 
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