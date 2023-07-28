https://ukraina.ru/20230728/1048317042.html

"Лакомый кусок". Андрей Клинцевич о том, почему российские летчики мечтают сбивать F-16

"Лакомый кусок". Андрей Клинцевич о том, почему российские летчики мечтают сбивать F-16 - 28.07.2023 Украина.ру

"Лакомый кусок". Андрей Клинцевич о том, почему российские летчики мечтают сбивать F-16

Если Украина намерена использовать истребители F-16 для прикрытия своих судов, но для России это не будет проблемой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич

2023-07-28T07:00

2023-07-28T07:00

2023-07-28T07:00

новости

истребители

болгария

украина

черное море

суда

порты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046467313_383:412:1874:1250_1920x0_80_0_0_9c340a55d6df25103e2d0cf62998281e.jpg

Если у Украины не останется своих портов, они будут направлять свои грузы железнодорожным транспортом, а дальше вывозить морем. И Россия уже начала наносить удары по возможным маршрутам в порты Болгарии, рассказал эксперт.Если с Болгарии будут взлетать самолеты и наносить удары по гражданским судам, которые идут в российские порты, тогда мы будем иметь право нанести по ним удар, добавил Клинцевич.России в ходе СВО невыгодна полноценная война в Черном море. Но если мы решили устроить морскую блокаду Украине, то доведем это дело до конца, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230727/1048304398.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, истребители, болгария, украина, черное море, суда, порты