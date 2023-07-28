"Лакомый кусок". Андрей Клинцевич о том, почему российские летчики мечтают сбивать F-16
© Public domain
© Public domain
Если Украина намерена использовать истребители F-16 для прикрытия своих судов, но для России это не будет проблемой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
Если у Украины не останется своих портов, они будут направлять свои грузы железнодорожным транспортом, а дальше вывозить морем. И Россия уже начала наносить удары по возможным маршрутам в порты Болгарии, рассказал эксперт.
Если с Болгарии будут взлетать самолеты и наносить удары по гражданским судам, которые идут в российские порты, тогда мы будем иметь право нанести по ним удар, добавил Клинцевич.
"Никаких проблем с ними (истребителями. - Ред.) не будет. F-16 – это не очень быстрый и не очень стойкий к огню противника самолет. Мы всю жизнь готовились их сбивать. Все наши радары заточены под этот самолет. Наши летчики мечтают его сбить и получить за него много наград. Это очень лакомый кусок", - отметил эксперт.
России в ходе СВО невыгодна полноценная война в Черном море. Но если мы решили устроить морскую блокаду Украине, то доведем это дело до конца, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь