"Лакомый кусок". Андрей Клинцевич о том, почему российские летчики мечтают сбивать F-16 - 28.07.2023 Украина.ру
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"Лакомый кусок". Андрей Клинцевич о том, почему российские летчики мечтают сбивать F-16
"Лакомый кусок". Андрей Клинцевич о том, почему российские летчики мечтают сбивать F-16 - 28.07.2023 Украина.ру
"Лакомый кусок". Андрей Клинцевич о том, почему российские летчики мечтают сбивать F-16
Если Украина намерена использовать истребители F-16 для прикрытия своих судов, но для России это не будет проблемой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
2023-07-28T07:00
2023-07-28T07:00
новости
истребители
болгария
украина
черное море
суда
порты
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Если у Украины не останется своих портов, они будут направлять свои грузы железнодорожным транспортом, а дальше вывозить морем. И Россия уже начала наносить удары по возможным маршрутам в порты Болгарии, рассказал эксперт.Если с Болгарии будут взлетать самолеты и наносить удары по гражданским судам, которые идут в российские порты, тогда мы будем иметь право нанести по ним удар, добавил Клинцевич.России в ходе СВО невыгодна полноценная война в Черном море. Но если мы решили устроить морскую блокаду Украине, то доведем это дело до конца, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230727/1048304398.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, истребители, болгария, украина, черное море, суда, порты
Новости, истребители, Болгария, Украина, Черное море, суда, порты

"Лакомый кусок". Андрей Клинцевич о том, почему российские летчики мечтают сбивать F-16

07:00 28.07.2023
 
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© Public domain
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Если Украина намерена использовать истребители F-16 для прикрытия своих судов, но для России это не будет проблемой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
Если у Украины не останется своих портов, они будут направлять свои грузы железнодорожным транспортом, а дальше вывозить морем. И Россия уже начала наносить удары по возможным маршрутам в порты Болгарии, рассказал эксперт.
Если с Болгарии будут взлетать самолеты и наносить удары по гражданским судам, которые идут в российские порты, тогда мы будем иметь право нанести по ним удар, добавил Клинцевич.
"Никаких проблем с ними (истребителями. - Ред.) не будет. F-16 – это не очень быстрый и не очень стойкий к огню противника самолет. Мы всю жизнь готовились их сбивать. Все наши радары заточены под этот самолет. Наши летчики мечтают его сбить и получить за него много наград. Это очень лакомый кусок", - отметил эксперт.
России в ходе СВО невыгодна полноценная война в Черном море. Но если мы решили устроить морскую блокаду Украине, то доведем это дело до конца, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
ФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
Вчера, 14:21
ФСБ пресекла попытку диверсии на корабле Черноморского флота, который нёс высокоточные ракетыСотрудники ФСБ пресекли попытку украинского агента устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота, который нёс высокоточные ракеты, сообщили в Центре общественных связей ФСБ
 
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