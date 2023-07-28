https://ukraina.ru/20230728/1048316135.html
Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Украина будет атаковать мирные суда из портов Болгарии
Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Украина будет атаковать мирные суда из портов Болгарии - 28.07.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Украина будет атаковать мирные суда из портов Болгарии
Россия собьет украинские F-16, если они взлетят из Болгарии для нападения в Черном море. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
2023-07-28T07:05
2023-07-28T07:05
2023-07-28T07:05
новости
зерновая сделка
черное море
порты
украина
болгария
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Если противник начнет устраивать морские провокации из болгарских портов, мы не имеем права по ним бить. Речь пока идет о гражданских судах. Ведь не всегда можно понять, везут ли они зерно или военные грузы, рассказал эксперт.А если с Болгарии будут взлетать самолеты и наносить удары по гражданским судам, которые идут в российские порты, тогда мы будем иметь право нанести такой удар, добавил он.В Чёрном море серьезный флот только у Турции, но вряд ли они будут подрывать выгодное сотрудничество с Россией ради помощи Украине, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230724/1048198372.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерновая сделка, черное море, порты, украина, болгария
Новости, зерновая сделка, Черное море, порты, Украина, Болгария
Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Украина будет атаковать мирные суда из портов Болгарии
Россия собьет украинские F-16, если они взлетят из Болгарии для нападения в Черном море. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич