https://ukraina.ru/20230728/1048316135.html

Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Украина будет атаковать мирные суда из портов Болгарии

Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Украина будет атаковать мирные суда из портов Болгарии - 28.07.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Украина будет атаковать мирные суда из портов Болгарии

Россия собьет украинские F-16, если они взлетят из Болгарии для нападения в Черном море. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич

2023-07-28T07:05

2023-07-28T07:05

2023-07-28T07:05

новости

зерновая сделка

черное море

порты

украина

болгария

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Если противник начнет устраивать морские провокации из болгарских портов, мы не имеем права по ним бить. Речь пока идет о гражданских судах. Ведь не всегда можно понять, везут ли они зерно или военные грузы, рассказал эксперт.А если с Болгарии будут взлетать самолеты и наносить удары по гражданским судам, которые идут в российские порты, тогда мы будем иметь право нанести такой удар, добавил он.В Чёрном море серьезный флот только у Турции, но вряд ли они будут подрывать выгодное сотрудничество с Россией ради помощи Украине, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230724/1048198372.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зерновая сделка, черное море, порты, украина, болгария