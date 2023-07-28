Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Украина будет атаковать мирные суда из портов Болгарии - 28.07.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Украина будет атаковать мирные суда из портов Болгарии
Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Украина будет атаковать мирные суда из портов Болгарии - 28.07.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Украина будет атаковать мирные суда из портов Болгарии
Россия собьет украинские F-16, если они взлетят из Болгарии для нападения в Черном море. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
2023-07-28T07:05
2023-07-28T07:05
новости
зерновая сделка
черное море
порты
украина
болгария
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Если противник начнет устраивать морские провокации из болгарских портов, мы не имеем права по ним бить. Речь пока идет о гражданских судах. Ведь не всегда можно понять, везут ли они зерно или военные грузы, рассказал эксперт.А если с Болгарии будут взлетать самолеты и наносить удары по гражданским судам, которые идут в российские порты, тогда мы будем иметь право нанести такой удар, добавил он.В Чёрном море серьезный флот только у Турции, но вряд ли они будут подрывать выгодное сотрудничество с Россией ради помощи Украине, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230724/1048198372.html
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новости, зерновая сделка, черное море, порты, украина, болгария
Новости, зерновая сделка, Черное море, порты, Украина, Болгария

Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Украина будет атаковать мирные суда из портов Болгарии

07:05 28.07.2023
 
© Минобороны Турции / Перейти в фотобанкПервое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
© Минобороны Турции
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия собьет украинские F-16, если они взлетят из Болгарии для нападения в Черном море. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
Если противник начнет устраивать морские провокации из болгарских портов, мы не имеем права по ним бить. Речь пока идет о гражданских судах. Ведь не всегда можно понять, везут ли они зерно или военные грузы, рассказал эксперт.
А если с Болгарии будут взлетать самолеты и наносить удары по гражданским судам, которые идут в российские порты, тогда мы будем иметь право нанести такой удар, добавил он.
"Конвенция Монтре запрещает нечерноморским государствам в период боевых действий заходить в Черное море. Об американских и британских кораблях речь не идет", - подчеркнул Клинцевич.
В Чёрном море серьезный флот только у Турции, но вряд ли они будут подрывать выгодное сотрудничество с Россией ради помощи Украине, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новостизерновая сделкаЧерное морепортыУкраинаБолгария
 
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