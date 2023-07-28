https://ukraina.ru/20230728/1048306042.html

"Откровенно отбитые люди". Военкор рассказал, зачем иностранные наёмники едут на Украину

"Откровенно отбитые люди". Военкор рассказал, зачем иностранные наёмники едут на Украину - 28.07.2023 Украина.ру

"Откровенно отбитые люди". Военкор рассказал, зачем иностранные наёмники едут на Украину

Иностранные наемники появились на Украине еще задолго до начала СВО. Их процент постоянно колеблется. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев

2023-07-28T06:15

2023-07-28T06:15

2023-07-28T06:15

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Наёмники едут воевать на Украину с разными целями. Есть те, кто приехал заработать денег, а потом понял, что оно того не стоит. Есть и люди, обманутые западной пропагандой, рассказал Медведев.Иностранные наемники тянулись на Украину еще задолго до начала спецоперации. Их количество постоянно меняется. При этом среди наёмников есть откровенно "отбитые" люди, готовые на всё, добавил военкор.Нужно понимать, что украинские националистические батальоны состоят из людей, которые пришли заработать деньги или статус. Бойцы нацбатальонов далеко не дураки. Поэтому рисковать своей жизнью они тоже не спешат, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230726/1048271372.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наёмники, украина, мобилизация, всу