"Откровенно отбитые люди". Военкор рассказал, зачем иностранные наёмники едут на Украину - 28.07.2023 Украина.ру
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"Откровенно отбитые люди". Военкор рассказал, зачем иностранные наёмники едут на Украину
"Откровенно отбитые люди". Военкор рассказал, зачем иностранные наёмники едут на Украину - 28.07.2023 Украина.ру
"Откровенно отбитые люди". Военкор рассказал, зачем иностранные наёмники едут на Украину
Иностранные наемники появились на Украине еще задолго до начала СВО. Их процент постоянно колеблется. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
2023-07-28T06:15
2023-07-28T06:15
новости
наёмники
украина
мобилизация
всу
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Наёмники едут воевать на Украину с разными целями. Есть те, кто приехал заработать денег, а потом понял, что оно того не стоит. Есть и люди, обманутые западной пропагандой, рассказал Медведев.Иностранные наемники тянулись на Украину еще задолго до начала спецоперации. Их количество постоянно меняется. При этом среди наёмников есть откровенно "отбитые" люди, готовые на всё, добавил военкор.Нужно понимать, что украинские националистические батальоны состоят из людей, которые пришли заработать деньги или статус. Бойцы нацбатальонов далеко не дураки. Поэтому рисковать своей жизнью они тоже не спешат, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230726/1048271372.html
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новости, наёмники, украина, мобилизация, всу
Новости, наёмники, Украина, мобилизация, ВСУ

"Откровенно отбитые люди". Военкор рассказал, зачем иностранные наёмники едут на Украину

06:15 28.07.2023
 
© Фото : UKR LEAKS/Telegram Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине
 Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : UKR LEAKS/Telegram
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Иностранные наемники появились на Украине еще задолго до начала СВО. Их процент постоянно колеблется. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
Наёмники едут воевать на Украину с разными целями. Есть те, кто приехал заработать денег, а потом понял, что оно того не стоит. Есть и люди, обманутые западной пропагандой, рассказал Медведев.
Иностранные наемники тянулись на Украину еще задолго до начала спецоперации. Их количество постоянно меняется. При этом среди наёмников есть откровенно "отбитые" люди, готовые на всё, добавил военкор.
"Мы возвращаемся к опыту Мариуполя. Там сначала в передовых порядках противника шли мобилизованные и представители низших подразделений, а только потом продвигались элитные группировки, которые не хотели рисковать своей головой", - подчеркнул Медведев.
Нужно понимать, что украинские националистические батальоны состоят из людей, которые пришли заработать деньги или статус. Бойцы нацбатальонов далеко не дураки. Поэтому рисковать своей жизнью они тоже не спешат, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Тревор Рид
26 июля, 14:43
Американский наемник потребовал эвакуации из Киева: Тревор Рид, осужденный в РоссииНакануне, 25 июля, американское, а следом за ним и европейское медиа-пространство взорвалось "эксклюзивным" материалом издания The Messenger о ранении и эвакуации с Украины отставного пехотинца ВМС США Тревора Рида.
 
НовостинаёмникиУкраинамобилизацияВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
06:15"Откровенно отбитые люди". Военкор рассказал, зачем иностранные наёмники едут на Украину
05:45Военкор Медведев: ВСУ рвутся в атаку, потому что им никто не разрешит отступать
05:15Военкор Медведев рассказал, что особенно злит российских бойцов и мотивирует сильнее бить ВСУ
05:07"Бабушка приедет", не сомневайтесь! Почему мэр Львова боится могилы русского разведчика Кузнецова
05:05Политолог объяснил, зачем Польша точит зубы на Белоруссию и мечтает колониях Речи Посполитой
05:00Военкор рассказал, на какое препятствие нарвались "мясные штурмы" ВСУ под Артёмовском
04:35Солидарность по-европейски. Почему экспорт украинского зерна в Европу разоряет и украинских аграриев
04:30"Никто оттуда не бежал". Военкор Медведев объяснил, что произойдёт если ВСУ займут Клещеевку
04:26Россия в Африке - честно и надолго. Продовольствие, энергия, дипломатия
04:15Военкор Медведев о том, как ВСУ шли на прорыв и массово подрывались на минах
04:04Кирилл Копылов: Если Россия разгромит ВСУ в "Стодневном наступлении", за них могут вступиться британцы
04:00Военкор Медведев: ВСУ шли на прорыв "ударными кулаками", но у них ничего не получилось под Угледаром
03:46Андрей Клинцевич считает, что Запад не готов к прямому конфликту с РФ и будет действовать исподтишка
03:42Алексей Маслов о том, зачем Шойгу приезжал в КНДР и откажутся ли США от Украины ради Тайваня
18:00Наступление "Русского мира": открытие киевского университета
17:57"Ключевая фаза наступления ВСУ", новое ПВО для Украины. О чём говорили эксперты 27 июля
17:56"Только не игрушечную": Качиньский анонсировал строительство "стены Яценюка" на границе с Белоруссией
17:53Порошенко нашел новую опору украинского общества – к армии, языку и вере добавились ЕС и НАТО
17:30Афганское фиаско Байдена на Украине: Дудаков о том, что будет после провала наступления. Видео
17:25Полковник Геннадий Алехин: Для России настал идеальный момент, чтобы нанести ВСУ мощный фланговый удар
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