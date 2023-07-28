https://ukraina.ru/20230728/1048303353.html

Военкор Медведев: Всегда есть такие позиции, с которых наши войска должны отходить

Военкор Медведев: Всегда есть такие позиции, с которых наши войска должны отходить - 28.07.2023 Украина.ру

Военкор Медведев: Всегда есть такие позиции, с которых наши войска должны отходить

Клещеевка является одним из многочисленных поселков под Артёмовском (Бахмутом). Но это не значит, что российские войска могут без проблем ее отдать противнику. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев

2023-07-28T16:42

2023-07-28T16:42

2023-07-28T16:42

новости

наступление

всу

артёмовск (бахмут)

вс рф

огневые позиции

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Было много сообщений, что якобы российские войска покинули Клещеевку. Но это неправда. Ситуация в районе посёлка остаётся тяжелой, но бои продолжаются, рассказал Медведев.Если части ВС РФ вынуждены отходить, то это не стратегическая потеря. Всегда есть такие позиции, с которых российские войска должны отходить, добавил он.То, как Украина преподносит возможное взятие Клещеевки в информационном плане, совершенно не соответствует реальному положению дел. Ситуация тяжелая, но бои продолжаются. Никто оттуда не бежал, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230727/1048279931.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, всу, артёмовск (бахмут), вс рф, огневые позиции