Военкор Медведев: Всегда есть такие позиции, с которых наши войска должны отходить - 28.07.2023 Украина.ру
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Военкор Медведев: Всегда есть такие позиции, с которых наши войска должны отходить
Военкор Медведев: Всегда есть такие позиции, с которых наши войска должны отходить - 28.07.2023 Украина.ру
Военкор Медведев: Всегда есть такие позиции, с которых наши войска должны отходить
Клещеевка является одним из многочисленных поселков под Артёмовском (Бахмутом). Но это не значит, что российские войска могут без проблем ее отдать противнику. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
2023-07-28T16:42
2023-07-28T16:42
новости
наступление
всу
артёмовск (бахмут)
вс рф
огневые позиции
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Было много сообщений, что якобы российские войска покинули Клещеевку. Но это неправда. Ситуация в районе посёлка остаётся тяжелой, но бои продолжаются, рассказал Медведев.Если части ВС РФ вынуждены отходить, то это не стратегическая потеря. Всегда есть такие позиции, с которых российские войска должны отходить, добавил он.То, как Украина преподносит возможное взятие Клещеевки в информационном плане, совершенно не соответствует реальному положению дел. Ситуация тяжелая, но бои продолжаются. Никто оттуда не бежал, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230727/1048279931.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, наступление, всу, артёмовск (бахмут), вс рф, огневые позиции
Новости, наступление, ВСУ, Артёмовск (Бахмут), ВС РФ, огневые позиции

Военкор Медведев: Всегда есть такие позиции, с которых наши войска должны отходить

16:42 28.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Клещеевка является одним из многочисленных поселков под Артёмовском (Бахмутом). Но это не значит, что российские войска могут без проблем ее отдать противнику. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
Было много сообщений, что якобы российские войска покинули Клещеевку. Но это неправда. Ситуация в районе посёлка остаётся тяжелой, но бои продолжаются, рассказал Медведев.
Если части ВС РФ вынуждены отходить, то это не стратегическая потеря. Всегда есть такие позиции, с которых российские войска должны отходить, добавил он.
"И когда появляются новости, что наши войска оставили какие-то позиции и отошли назад, то это значит, что там мы должны были встретить первую волну, а дальше действуем по обстановке", - подчеркнул Медведев.
То, как Украина преподносит возможное взятие Клещеевки в информационном плане, совершенно не соответствует реальному положению дел. Ситуация тяжелая, но бои продолжаются. Никто оттуда не бежал, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Вчера, 05:45
"Мы в низине". Военный эксперт рассказал о сложной ситуации вокруг КлещеевкиВС РФ пытались выбить противника с высот у Клещеевки и сейчас там складывается непростая ситуация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
 
НовостинаступлениеВСУАртёмовск (Бахмут)ВС РФогневые позиции
 
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Заголовок открываемого материала
16:42Военкор Медведев: Всегда есть такие позиции, с которых наши войска должны отходить
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