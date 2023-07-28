Военкор Медведев: Всегда есть такие позиции, с которых наши войска должны отходить
Клещеевка является одним из многочисленных поселков под Артёмовском (Бахмутом). Но это не значит, что российские войска могут без проблем ее отдать противнику. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
Было много сообщений, что якобы российские войска покинули Клещеевку. Но это неправда. Ситуация в районе посёлка остаётся тяжелой, но бои продолжаются, рассказал Медведев.
Если части ВС РФ вынуждены отходить, то это не стратегическая потеря. Всегда есть такие позиции, с которых российские войска должны отходить, добавил он.
"И когда появляются новости, что наши войска оставили какие-то позиции и отошли назад, то это значит, что там мы должны были встретить первую волну, а дальше действуем по обстановке", - подчеркнул Медведев.
То, как Украина преподносит возможное взятие Клещеевки в информационном плане, совершенно не соответствует реальному положению дел. Ситуация тяжелая, но бои продолжаются. Никто оттуда не бежал, заключил собеседник издания.
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Вчера, 05:45"Мы в низине". Военный эксперт рассказал о сложной ситуации вокруг КлещеевкиВС РФ пытались выбить противника с высот у Клещеевки и сейчас там складывается непростая ситуация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский