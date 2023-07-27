https://ukraina.ru/20230727/1048311702.html

Нуланд вернулась. Но американцы этого очень боятся

Нуланд вернулась. Но американцы этого очень боятся - 27.07.2023 Украина.ру

Нуланд вернулась. Но американцы этого очень боятся

28 июля Виктория Нуланд приступит к исполнению обязанностей первого заместителя главы Государственного департамента США. Причем это решение, которое принял президент США Джозеф Байден, встретило неоднозначную реакцию даже среди его лояльного окружения из Демпартии

2023-07-27T17:11

2023-07-27T17:11

2023-07-27T17:25

виктория нуланд

джо байден

эксклюзив

украина

илон маск

сеймур херш

дональд трамп

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Это не преувеличение. Как сообщает известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, новость о назначении Нуланд "практически вызвала внутри Госдепартамента панику".Американские дипломаты опасаются, что эта чиновница может решиться на провокационные действия, которые способны усилить эскалацию в противостоянии с Москвой и Пекином, и подведут международные отношения к критической черте.Конечно, подобные тревоги не возникли на ровном месте. Виктория Нуланд представляет радикальное крыло неоконсерваторов – сторонников военного, экономического и политического вмешательства в дела других стран, которые якобы несут в себе угрозу американскому мировому господству.За последнее десятилетии она получила в американском истеблишменте по-настоящему одиозную репутацию. Ведущие политики и лидеры общественного мнения – практически все, и явно не сговариваясь друг с другом – открыто называют ее главным архитектором и промоутером украинского конфликта. И зачастую не стесняются при этом в эмоциональных оценках."Никто не разжигает эту войну больше, чем Нуланд", – заявил самый богатый американец Илон Маск."На протяжении десятилетий у нас (в руководстве) были одни и те же люди, такие как Виктория Нуланд и многие другие, подобные ей, одержимые стремлением подтолкнуть Украину к вступлению в НАТО. Не говоря уже о поддержке Госдепартаментом волнений на Украине.Эти люди долгое время стремились к конфронтации, во многом как в случае с Ираком и другими частями мира, так что сейчас мы балансируем на грани Третьей мировой войны", – написал бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.В американском политикуме прекрасно знают, что Виктория Нуланд принимала непосредственное участие в перевороте 2014 года, отстранившего от власти президента Виктора Януковича. Кроме того, известно, что она занималась этим от лица тогдашнего вице-президента США Байдена, заручившись его полной поддержкой.Согласно общепринятому мнению, после успешного результата этого путча Нуланд лично участвовала в назначении нового украинского правительства из числа захвативших власть узурпаторов."В 2010-2013 годах Янукович проводил курс на нейтралитет, действуя в соответствии с украинским общественным мнением. США занимались закулисной работой по свержению Януковича, о чем наглядно свидетельствует запись разговора Виктории Нуланд, занимавшей пост помощника госсекретаря, с американским послом Джеффри Пайеттом. Они обсуждали состав нового правительства за несколько недель до свержения Януковича.Нуланд во время разговора предельно ясно заявила, что она тесно взаимодействует с вице-президентом Байденом и с его советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Это та самая команда Байден-Нуланд-Салливан, которая сегодня встала в центре американской политики в отношении Украины", – подробно рассказал об этой истории американский экономист и политический аналитик Джеффри Сакс.В ходе переворота Нуланд поддержала на Украине крайние ультраправые элементы, что обеспечило невиданное возвышение в украинской политике. Хотя без американской поддержки эти нацисты остались бы маргиналами."Когда Виктория Нуланд организовала в 2014 году переворот против законного правительства, это высвободило мощный нацистский элемент, который к тому моменту уже долгое время не проявлял себя", – недавно писал об этом публицист Ал Биненфельд в ежедневном издании American Thinker.Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший тоже называет Нуланд куратором украинского Евромайдана."В 2014 году мы (американцы) свергли законно избранного президента Украины Виктора Януковича. На это мы потратили 5 миллиардов долларов через ЦРУ, USAID и Национальный фонд поддержки демократии.Мы поставили марионеточное руководство, которое, как мы теперь знаем, неоконсерваторы из Белого дома, в том числе Виктория Нуланд, выбрали за два месяца до этого по телефону. И это руководство немедленно развязало гражданскую войну".Кроме того, по словам Кеннеди, Нуланд использовала свое влияние на новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского – чтобы саботировать деэскалацию в отношениях с Россией и сорвать любые попытки мирных договоренностей по Донбассу."Виктория Нуланд была там (на Украине), оказывая на него давление вместе с украинскими ультраправыми, чтобы он отвернулся от Минских соглашений. И теперь мы убили там 350 000 молодых людей", – сказал недавно кандидат в президенты США.Уставших от украинского конфликта американцев откровенно пугает возвращение Нуланд. Потому это ее действия могут привести к взрывному росту международной напряженности и даже спровоцировать глобальную военную катастрофу."Назначение Нуланд станет благой вестью для антироссийских ястребов, которые спят и видят, как бы побольше насолить Кремлю. Но для тех, кто выступает за прекращение конфликта на Украине за столом переговоров, повышение по службе дипломата, печально известного своим недипломатичностью, станет поистине горькой пилюлей", – пишет об этом Коннор Эколс на страницах Responsible Statecraft.Впрочем, существует мнение, что Нуланд является на этом посту временной фигурой. Ее назначение исполняющей обязанности первого заместителя главы Госдепа стало результатом неожиданного ухода занимавшей этот пост Венди Шерман – которая, по некоторым данным рассчитывала потеснить на посту госсекретаря США Энтони Блинкена, но уступила ему во внутренней аппаратной борьбе.Однако такие рассуждения не слишком утешают американских сторонников мирного урегулирования украинского кризиса. Как известно, во Вселенной нет ничего более постоянного, чем временное. А Нуланд очевидно использует свое положение, чтобы еще сильнее разжигать пламя кровавого конфликта на востоке Европы.В то же время, ее одиозная репутация, которая прекрасно известна в странах Глобального Юга, нанесет американской дипломатии серьезный урон. Ведь никто не поверит представительнице неоконсервативных ястребов, которая когда-то напрямую участвовала в насильственной смене власти на Украине, и несет личную ответственность за ее кровавую драму.

https://ukraina.ru/20230228/1043923818.html

https://ukraina.ru/20230224/1043872339.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Александр Сокуренко

виктория нуланд, джо байден, эксклюзив, украина, илон маск, сеймур херш, дональд трамп