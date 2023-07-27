https://ukraina.ru/20230727/1048308657.html

Состязание в русофобии. Зачем Молдавия взяла курс на полный разрыв отношений с Россией

Состязание в русофобии. Зачем Молдавия взяла курс на полный разрыв отношений с Россией - 27.07.2023 Украина.ру

Состязание в русофобии. Зачем Молдавия взяла курс на полный разрыв отношений с Россией

Молдавия продолжает предпринимать сознательные усилия, направленные на ухудшение отношений с РФ. На этот раз официальный Кишинёв решил существенно сократить число сотрудников российского посольства

2023-07-27T16:18

2023-07-27T16:18

2023-07-27T16:36

эксклюзив

молдавия

санду

гагаузия

владимир зотов

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О желании выдворить из страны как можно большее число российских дипломатов представители правящего режима во главе с Майей Санду неоднократно заявляли и ранее. Недавно местные спецслужбы сообщили о том, что в стране якобы была раскрыта российская шпионская сеть: по заявлениям молдавских правоохранителей, двое граждан РФ вербовали жителей Молдавии, "чтобы удерживать её в сфере российского влияния".Однако фактическим поводом для массированного сокращения российского дипломатического присутствия стало журналистское расследование, суть которого заключалась в подсчёте его авторами числа антенн, расположенных на здании посольства. Антенн оказалось двадцать восемь. Авторы, впрочем, нажимают на то, что это лишь видимая их часть. При этом почему-то особо отмечено, что 13 из них – параболические: по мнению расследователей, это позволяет находящимся внутри здания прослушивать разговоры по мобильной связи и перехватывать волны Wi-Fi.После появления "расследования" министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии вызвало посла России Олега Васнецова, потребовав от него разъяснений по поводу назначения злосчастных антенн. Судя по всему, представленные послом разъяснения не удовлетворили молдавское дипломатическое ведомство, так как после этого было объявлено о сокращении числа сотрудников посольства с 70 до 25, из которых только 10 являются дипломатами, а остальные 25 –техническими работниками. По словам самого Васнецова, в Москве не думали, что Кишинёв с такой скоростью ввяжется в "состязание по русофобии".Помимо этого, Молдавия объявила о выходе из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Из Кишинёва в последнее время регулярно раздаются заявления о необходимости разрыва связей с Содружеством. Впрочем, полностью выйти из него молдавские власти пока не решаются.При этом в стране не утихает социально-экономический кризис. В тяжелейшем положении находится аграрный сектор, особенно мелкие и средние фермерские хозяйства. В то время как все восточные страны Евросоюза продлевают запрет на ввоз украинского зерна, Молдавия продолжает его импортировать, что, в свою очередь, обрушивает цены на местную сельскохозяйственную продукцию, оставляя многочисленных аграриев один на один с перспективой банкротства. Фермеры требуют от властей компенсации собственных убытков, однако Кишинёв не оказывает им никакой реальной поддержки.Говорит ли нынешнее поведение молдавских властей об их стремлении спровоцировать обострение в отношениях с Россией для того, чтобы отвлечь население от происходящего внутри страны? Зачем Кишинёву намеренно портить отношения с Москвой в той ситуации, в которой он сегодня находится?Доктор политических наук, главный научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета Наталья Харитонова в интервью изданию Украина.ру назвала решение МИДЕИ вполне ожидаемым шагом, так как угроза изгнать российских дипломатов озвучивалась молдавскими властями не один месяц."Разумеется, это не самостоятельное решение Молдавии. Эта разнарядка прилетела от представителей Запада, из "Главного посольства" - так местные называют посольство США. Именно там регламентируют подобные вещи и указывают молдавским властям, что им делать", - отметила эксперт.По её словам, последствия произошедшего негативно скажутся на положении огромного числа российских граждан, проживающих в Приднестровье. "У них у всех будут очень серьёзные сложности, связанные с заменой паспортов и с консульским обслуживанием", - сообщила Харитонова.Она напомнила, что авторы информационного вброса по поводу антенн на здании посольства преподнесли его общественности как то, что Россия следит за представителями молдавской власти и западными чиновниками, которые посещали мероприятия, проходившие в июне в рамках пиар—кампании Майи Санду."Они полагают, что это снизит возможность России влиять на предстоящий электоральный цикл, который включает в себя осенние местные выборы, выборы президента, которые пройдут в следующем году, и выборы в парламент, которые пройдут в 2025 году. Хотя ни о каком реальном влиянии, по моему мнению, речи давно уже не идёт – пророссийских сил в Молдавии попросту нет", — подчеркнула эксперт.В связи с этим, Харитонова отметила, что нынешний необдуманный шаг молдавских властей навредит прежде всего населению. "Но местным властям это привычно, так как населению вредит всё, что они делают как во внутренней, так и во внешней политике", - заявила эксперт.Главное, считает политолог что это не было их самостоятельным решением. "Этому предшествовали выборы в Гагаузии, где они не смогли помешать победить оппозиционному кандидату.Очевидно, после этого им было сказано: оставьте в покое Гагаузию и просто игнорируйте новые местные власти, а ответим мы на другом участке. Таким участком стали дипломатические отношения между Молдавией и Россией. Дальше будет только хуже.Очевидно, по указанию Запада Кишинёв взял курс на окончательный разрыв отношений с Российской Федерацией", - считает политолог.Говоря об электоральных перспективах Майи Санду, Харитонова выразила уверенность в том, что Запад в лице посольства США и европейских структур сделают всё, чтобы Санду победила на предстоящих выборах и переизбралась на второй срок. "США и их союзникам крайне важно контролировать ситуацию в регионе. Именно по этой причине Санду в очередной раз делает ставку на зарубежную диаспору. В ближайшее время будет проведена серия мероприятий, направленных на мобилизацию молдавской диаспоры, чтобы она проголосовала правильно", - подвела итог Наталья Харитонова.

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эксклюзив, молдавия, санду, гагаузия, владимир зотов