https://ukraina.ru/20230727/1048298721.html

Путин объяснил, как страны с высоким доходом наживались на зерновой сделке

Путин объяснил, как страны с высоким доходом наживались на зерновой сделке - 27.07.2023 Украина.ру

Путин объяснил, как страны с высоким доходом наживались на зерновой сделке

Почти 33 миллиона тонн грузов экспортировали за год зерновой сделки, однако более 70% поступили в страны с высоким доходом. Об этом 27 июля заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка"

2023-07-27T13:34

2023-07-27T13:34

2023-07-27T13:34

зерновая сделка

владимир путин

страны

доходы

грузы

евросоюз

новости

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Глава государства подчеркнул, что зерновая сделка была изначально нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам, в том числе африканским.В это же время, по словам Путина, на долю Эфиопии, Судана, Сомали и ряда других стран пришлось менее 3% от общего объема экспортированного - меньше миллиона тонн. Остальную продукцию поставили, в основном, в страны ЕС.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

https://ukraina.ru/20230726/1048260629.html

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зерновая сделка, владимир путин, страны, доходы, грузы, евросоюз, новости