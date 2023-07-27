Путин объяснил, как страны с высоким доходом наживались на зерновой сделке
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Пленарное заседание
Почти 33 миллиона тонн грузов экспортировали за год зерновой сделки, однако более 70% поступили в страны с высоким доходом. Об этом 27 июля заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка"
Глава государства подчеркнул, что зерновая сделка была изначально нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам, в том числе африканским.
В это же время, по словам Путина, на долю Эфиопии, Судана, Сомали и ряда других стран пришлось менее 3% от общего объема экспортированного - меньше миллиона тонн. Остальную продукцию поставили, в основном, в страны ЕС.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Вчера, 08:08Россия продолжит поставлять зерно нуждающимся странам и без "зерновой сделки" — Российский зерновой союзРоссия способна заместить для нуждающихся стран все объемы украинской пшеницы после завершения "зерновой сделки". Поставки туда уже идут и только растут с прошлого года, с ценовым дисконтом к европейским ценам, заявила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. Об этом сообщили журналисты РИА Новости