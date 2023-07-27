Путин объяснил, как страны с высоким доходом наживались на зерновой сделке - 27.07.2023 Украина.ру
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Путин объяснил, как страны с высоким доходом наживались на зерновой сделке
Путин объяснил, как страны с высоким доходом наживались на зерновой сделке - 27.07.2023 Украина.ру
Путин объяснил, как страны с высоким доходом наживались на зерновой сделке
Почти 33 миллиона тонн грузов экспортировали за год зерновой сделки, однако более 70% поступили в страны с высоким доходом. Об этом 27 июля заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка"
2023-07-27T13:34
2023-07-27T13:34
зерновая сделка
владимир путин
страны
доходы
грузы
евросоюз
новости
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Глава государства подчеркнул, что зерновая сделка была изначально нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам, в том числе африканским.В это же время, по словам Путина, на долю Эфиопии, Судана, Сомали и ряда других стран пришлось менее 3% от общего объема экспортированного - меньше миллиона тонн. Остальную продукцию поставили, в основном, в страны ЕС.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
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зерновая сделка, владимир путин, страны, доходы, грузы, евросоюз, новости
зерновая сделка, Владимир Путин, страны, доходы, грузы, Евросоюз, Новости

Путин объяснил, как страны с высоким доходом наживались на зерновой сделке

13:34 27.07.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Пленарное заседание
II Cаммит и форум Россия - Африка. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Почти 33 миллиона тонн грузов экспортировали за год зерновой сделки, однако более 70% поступили в страны с высоким доходом. Об этом 27 июля заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка"
Глава государства подчеркнул, что зерновая сделка была изначально нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам, в том числе африканским.
В это же время, по словам Путина, на долю Эфиопии, Судана, Сомали и ряда других стран пришлось менее 3% от общего объема экспортированного - меньше миллиона тонн. Остальную продукцию поставили, в основном, в страны ЕС.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Производство риса в Краснодарском крае, зерно - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Вчера, 08:08
Россия продолжит поставлять зерно нуждающимся странам и без "зерновой сделки" — Российский зерновой союзРоссия способна заместить для нуждающихся стран все объемы украинской пшеницы после завершения "зерновой сделки". Поставки туда уже идут и только растут с прошлого года, с ценовым дисконтом к европейским ценам, заявила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
 
зерновая сделкаВладимир ПутинстраныдоходыгрузыЕвросоюзНовости
 
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