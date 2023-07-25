https://ukraina.ru/20230725/1048243746.html

Не для победы, а из мести. Кровавая драматургия украинских терактов

Не для победы, а из мести. Кровавая драматургия украинских терактов - 25.07.2023 Украина.ру

Не для победы, а из мести. Кровавая драматургия украинских терактов

Во вторник, 25 июля, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал агентству РИА Новости большое интервью, в котором раскрыл подробности... Украина.ру, 25.07.2023

2023-07-25T14:25

2023-07-25T14:25

2023-07-25T14:26

эксклюзив

теракт

покушение

журналисты

гур моу

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Во вторник, 25 июля, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал агентству РИА Новости большое интервью, в котором раскрыл подробности покушения на журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва, а также терактов, совершенных иностранными спецслужбами на территории России.По его словам, приказ об убийстве Соловьёва террористы получили непосредственно из Главного управления разведки Украины (ГУР). Преступников было 8 человек: все они граждане России, все придерживались национал-социалистических взглядов, рассказал Бастрыкин.Задержанные действовали в нескольких центральных российских регионах – Тульской, Московской, Тверской и Рязанской областях, и до своего задержания в апреле успели совершить четыре теракта – поджоги военкоматов, автомобилей, и одного частного дома.Национал-социалистическая идеология объединяла их не только идейно, но и вполне фактически: шестеро из восьми преступников состояли в неонацистской организации National Socialism/White Power*. После убийства Соловьёва они, с помощью ГУР, собирались скрыться за границей, но российские спецслужбы предотвратили преступление.Среди своих следующих потенциальных целей террористы называли гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, журналистов ВГТРК Ольгу Скабееву и Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна. Правда, заказ из Киева на них до сих пор не поступал, выяснила ФСБ.Мнение экспертаПолитолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов считает, что в подобных покушениях нет ничего удивительного:Все военные действия в истории всегда сопровождались информационными компаниями, а Владимир Соловьёв – один из тех журналистов, которые активно участвуют в этой работе с российской стороны.Популярность журналиста довольно велика, отметил эксперт, в частности, в связи с тем, что он сам ездит на линию боевого соприкосновения и видит своими глазами все то, о чем говорит у себя в программе.Подобные теракты направлены не только на то, чтобы запугать граждан России и заставить их чувствовать опасность, считает эксперт:"Это попытка запугать россиян и своих же граждан. Понятно, что не все граждане Украины поддерживают режим [Владимира] Зеленского, поэтому такие террористические атаки блокируют и сопротивление в самой Украине – на подконтрольных территориях", - объяснил он изданию Украина.ру.Демонстративность и драматургияУкраинские артисты и лидеры общественного мнения тоже трудятся на то, чтобы подобные теракты считались обществом нормальными, приемлемыми. Мнения на этот счет высказывают даже люди, никаким образом не причастные к работе спецслужб: например, поп-певица Оля Полякова, общаясь с журналистами, призывала к расправе над российскими журналистами:Иногда целями террористов становятся и не такие предсказуемые фигуры, как Скабеева и Соловьёв: 15 июля ФСБ объявила о предотвращении покушений на Симоньян и оппозиционную журналистку Ксению Собчак.По информации ФСБ, исполнителями покушения должны были выступить неонацисты из еще одной радикальной группировки "Параграф-88". Их задержали накануне в Москве и под Рязанью. При обыске у террористов изъяли автомат Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки и наручники.Очевидная театральная демонстративность: разукрашенные свастиками радикалы, расистские и нацистские организации, да и пара – Симоньян и Собчак – наталкивает на мысли о своеобразной драматургии: одна из них – журналистка федерального канала, другая – считается либеральной оппозицией, и в последнее время между журналистками возникали медийные "диспуты".Сама Собчак, к слову, в покушение поверила не очень, но террористическую деятельность осудила "без всяких но":"Ну и серьезно, про всю эту подготовку покушения. Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу", - написала она в своем телеграм-канале.Еще одно покушение, состоявшееся месяцем ранее – подрыв автомобиля писателя и добровольца Захара Прилепина не увенчался успехом и пошел у террористов явно не по плану.Писатель прокомментировал расследование покушения таким образом:"Надеюсь, что я ошибаюсь.Но скажу всё равно.По случаю услышал сколько именно людей (вся цепочка в России) было задействовано в покушении на меня, и был озадачен.Помня об этом, и глядя на бесконечные пожары, задымления, прочие искрения, с необычным постоянством происходящие в России, попытки терактов против Владимира Соловьева, и далеко не только его, я подумал что:Россия кишит украинской агентурой. Здесь их толпы бродят. Минимум сотнями исчисляются. Минимум. Это только прямые действующие лица, не считая используемых в тёмную."Следи за собой. Будь осторожен".Они - тут.Мы, надеюсь, тоже там. Уверен, что мы там. Ну, не может быть иначе. Просто специфика работы чуть иная.Которые здесь - пытаются кошмарить всех. Мстить и глумиться.А наши там - заняты сугубо делом, сугубо военными задачами.Так думаю."Причины для беспокойства, безусловно, были. Прилепин и его дочь, ехавшая с ним в автомобиле, остались живы, но журналистка Дарья Дугина и военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) по заказу ГУР были, все же, убиты.Оба убийства – в той же логике демонстративного театрального спектакля: на публичных мероприятиях, в Москве и в Петербурге, с максимальным количеством свидетелей и элементами кровавого шоу.В расследовании убийства Татарского сегодня, к слову, тоже новости: Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение его убийце – Дарье Треповой**: в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. В результате долгих следственных действий было установлено, что террористка, вопреки ее показаниям, знала, что идет убивать, а не устанавливать прослушку.Подводя итог, хочется отметить, во всех этих терактах, в подготовке которых задействованы, судя по всему целые террористические сети и десятки людей, с военной точки зрения - для достижения победы непосредственно фронте нет никакого смысла. Для победы нужно другое. Главная направленность этих диверсионных мероприятий - в их медийном резонансе, то есть в попытке не победить на фронте в бою, а оказать психологическое воздействие на тех, кто трудится в тылу. Но и в этом смысле ничего для достижения военной победы в этих терактах ни у ГРУ (Главного разведывательного управления Украины), ни у ВСУ не получилось, потому что как совершенные теракты, так и предотвращенные попытки их совершить, показали, что граждане РФ после обнародования соответствующей информации еще больше сплачиваются. Остается еще одна цель терактов - личная месть руководства Украины медийным российским персонам.*Запрещенная организация**Внесена в реестр террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20230722/1048173566.html

https://ukraina.ru/20230715/1048038168.html

https://ukraina.ru/20230606/1046966973.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, теракт, покушение, журналисты, гур моу