Не для победы, а из мести. Кровавая драматургия украинских терактов - 25.07.2023 Украина.ру
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Не для победы, а из мести. Кровавая драматургия украинских терактов
Не для победы, а из мести. Кровавая драматургия украинских терактов - 25.07.2023 Украина.ру
Не для победы, а из мести. Кровавая драматургия украинских терактов
Во вторник, 25 июля, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал агентству РИА Новости большое интервью, в котором раскрыл подробности... Украина.ру, 25.07.2023
2023-07-25T14:25
2023-07-25T14:26
эксклюзив
теракт
покушение
журналисты
гур моу
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Во вторник, 25 июля, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал агентству РИА Новости большое интервью, в котором раскрыл подробности покушения на журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва, а также терактов, совершенных иностранными спецслужбами на территории России.По его словам, приказ об убийстве Соловьёва террористы получили непосредственно из Главного управления разведки Украины (ГУР). Преступников было 8 человек: все они граждане России, все придерживались национал-социалистических взглядов, рассказал Бастрыкин.Задержанные действовали в нескольких центральных российских регионах – Тульской, Московской, Тверской и Рязанской областях, и до своего задержания в апреле успели совершить четыре теракта – поджоги военкоматов, автомобилей, и одного частного дома.Национал-социалистическая идеология объединяла их не только идейно, но и вполне фактически: шестеро из восьми преступников состояли в неонацистской организации National Socialism/White Power*. После убийства Соловьёва они, с помощью ГУР, собирались скрыться за границей, но российские спецслужбы предотвратили преступление.Среди своих следующих потенциальных целей террористы называли гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, журналистов ВГТРК Ольгу Скабееву и Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна. Правда, заказ из Киева на них до сих пор не поступал, выяснила ФСБ.Мнение экспертаПолитолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов считает, что в подобных покушениях нет ничего удивительного:Все военные действия в истории всегда сопровождались информационными компаниями, а Владимир Соловьёв – один из тех журналистов, которые активно участвуют в этой работе с российской стороны.Популярность журналиста довольно велика, отметил эксперт, в частности, в связи с тем, что он сам ездит на линию боевого соприкосновения и видит своими глазами все то, о чем говорит у себя в программе.Подобные теракты направлены не только на то, чтобы запугать граждан России и заставить их чувствовать опасность, считает эксперт:"Это попытка запугать россиян и своих же граждан. Понятно, что не все граждане Украины поддерживают режим [Владимира] Зеленского, поэтому такие террористические атаки блокируют и сопротивление в самой Украине – на подконтрольных территориях", - объяснил он изданию Украина.ру.Демонстративность и драматургияУкраинские артисты и лидеры общественного мнения тоже трудятся на то, чтобы подобные теракты считались обществом нормальными, приемлемыми. Мнения на этот счет высказывают даже люди, никаким образом не причастные к работе спецслужб: например, поп-певица Оля Полякова, общаясь с журналистами, призывала к расправе над российскими журналистами:Иногда целями террористов становятся и не такие предсказуемые фигуры, как Скабеева и Соловьёв: 15 июля ФСБ объявила о предотвращении покушений на Симоньян и оппозиционную журналистку Ксению Собчак.По информации ФСБ, исполнителями покушения должны были выступить неонацисты из еще одной радикальной группировки "Параграф-88". Их задержали накануне в Москве и под Рязанью. При обыске у террористов изъяли автомат Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки и наручники.Очевидная театральная демонстративность: разукрашенные свастиками радикалы, расистские и нацистские организации, да и пара – Симоньян и Собчак – наталкивает на мысли о своеобразной драматургии: одна из них – журналистка федерального канала, другая – считается либеральной оппозицией, и в последнее время между журналистками возникали медийные "диспуты".Сама Собчак, к слову, в покушение поверила не очень, но террористическую деятельность осудила "без всяких но":"Ну и серьезно, про всю эту подготовку покушения. Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу", - написала она в своем телеграм-канале.Еще одно покушение, состоявшееся месяцем ранее – подрыв автомобиля писателя и добровольца Захара Прилепина не увенчался успехом и пошел у террористов явно не по плану.Писатель прокомментировал расследование покушения таким образом:"Надеюсь, что я ошибаюсь.Но скажу всё равно.По случаю услышал сколько именно людей (вся цепочка в России) было задействовано в покушении на меня, и был озадачен.Помня об этом, и глядя на бесконечные пожары, задымления, прочие искрения, с необычным постоянством происходящие в России, попытки терактов против Владимира Соловьева, и далеко не только его, я подумал что:Россия кишит украинской агентурой. Здесь их толпы бродят. Минимум сотнями исчисляются. Минимум. Это только прямые действующие лица, не считая используемых в тёмную."Следи за собой. Будь осторожен".Они - тут.Мы, надеюсь, тоже там. Уверен, что мы там. Ну, не может быть иначе. Просто специфика работы чуть иная.Которые здесь - пытаются кошмарить всех. Мстить и глумиться.А наши там - заняты сугубо делом, сугубо военными задачами.Так думаю."Причины для беспокойства, безусловно, были. Прилепин и его дочь, ехавшая с ним в автомобиле, остались живы, но журналистка Дарья Дугина и военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) по заказу ГУР были, все же, убиты.Оба убийства – в той же логике демонстративного театрального спектакля: на публичных мероприятиях, в Москве и в Петербурге, с максимальным количеством свидетелей и элементами кровавого шоу.В расследовании убийства Татарского сегодня, к слову, тоже новости: Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение его убийце – Дарье Треповой**: в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. В результате долгих следственных действий было установлено, что террористка, вопреки ее показаниям, знала, что идет убивать, а не устанавливать прослушку.Подводя итог, хочется отметить, во всех этих терактах, в подготовке которых задействованы, судя по всему целые террористические сети и десятки людей, с военной точки зрения - для достижения победы непосредственно фронте нет никакого смысла. Для победы нужно другое. Главная направленность этих диверсионных мероприятий - в их медийном резонансе, то есть в попытке не победить на фронте в бою, а оказать психологическое воздействие на тех, кто трудится в тылу. Но и в этом смысле ничего для достижения военной победы в этих терактах ни у ГРУ (Главного разведывательного управления Украины), ни у ВСУ не получилось, потому что как совершенные теракты, так и предотвращенные попытки их совершить, показали, что граждане РФ после обнародования соответствующей информации еще больше сплачиваются. Остается еще одна цель терактов - личная месть руководства Украины медийным российским персонам.*Запрещенная организация**Внесена в реестр террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20230722/1048173566.html
https://ukraina.ru/20230715/1048038168.html
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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эксклюзив, теракт, покушение, журналисты, гур моу
Эксклюзив, теракт, покушение, журналисты, ГУР МОУ

Не для победы, а из мести. Кровавая драматургия украинских терактов

14:25 25.07.2023 (обновлено: 14:26 25.07.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День первый, Владимир Соловьев
Петербургский международный экономический форум. День первый, Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Во вторник, 25 июля, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал агентству РИА Новости большое интервью, в котором раскрыл подробности покушения на журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва, а также терактов, совершенных иностранными спецслужбами на территории России.
По его словам, приказ об убийстве Соловьёва террористы получили непосредственно из Главного управления разведки Украины (ГУР). Преступников было 8 человек: все они граждане России, все придерживались национал-социалистических взглядов, рассказал Бастрыкин.
Задержанные действовали в нескольких центральных российских регионах – Тульской, Московской, Тверской и Рязанской областях, и до своего задержания в апреле успели совершить четыре теракта – поджоги военкоматов, автомобилей, и одного частного дома.
Национал-социалистическая идеология объединяла их не только идейно, но и вполне фактически: шестеро из восьми преступников состояли в неонацистской организации National Socialism/White Power*. После убийства Соловьёва они, с помощью ГУР, собирались скрыться за границей, но российские спецслужбы предотвратили преступление.
Обстановка у Крымского моста
22 июля, 06:00
Генерал-майор Попов: Запад не обратил внимания на жертвы теракта на Крымском мостуУкраине удалость вторично ударить по Крымскому мосту, но весь объединенный Запад на это даже не обратил внимание на жертвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
Среди своих следующих потенциальных целей террористы называли гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, журналистов ВГТРК Ольгу Скабееву и Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна. Правда, заказ из Киева на них до сих пор не поступал, выяснила ФСБ.
Мнение эксперта
Политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов считает, что в подобных покушениях нет ничего удивительного:
Все военные действия в истории всегда сопровождались информационными компаниями, а Владимир Соловьёв – один из тех журналистов, которые активно участвуют в этой работе с российской стороны.
Популярность журналиста довольно велика, отметил эксперт, в частности, в связи с тем, что он сам ездит на линию боевого соприкосновения и видит своими глазами все то, о чем говорит у себя в программе.
Подобные теракты направлены не только на то, чтобы запугать граждан России и заставить их чувствовать опасность, считает эксперт:
"Это попытка запугать россиян и своих же граждан. Понятно, что не все граждане Украины поддерживают режим [Владимира] Зеленского, поэтому такие террористические атаки блокируют и сопротивление в самой Украине – на подконтрольных территориях", - объяснил он изданию Украина.ру.
Демонстративность и драматургия
Украинские артисты и лидеры общественного мнения тоже трудятся на то, чтобы подобные теракты считались обществом нормальными, приемлемыми. Мнения на этот счет высказывают даже люди, никаким образом не причастные к работе спецслужб: например, поп-певица Оля Полякова, общаясь с журналистами, призывала к расправе над российскими журналистами:
"Этих людей четко нужно наказать. Их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьёва расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!"
Иногда целями террористов становятся и не такие предсказуемые фигуры, как Скабеева и Соловьёв: 15 июля ФСБ объявила о предотвращении покушений на Симоньян и оппозиционную журналистку Ксению Собчак.
По информации ФСБ, исполнителями покушения должны были выступить неонацисты из еще одной радикальной группировки "Параграф-88". Их задержали накануне в Москве и под Рязанью. При обыске у террористов изъяли автомат Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки и наручники.
Ксения Собчак открыла в Петербурге свой предвыборный штаб - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
15 июля, 14:04
Что теперь скажет Ксения про "великую украинскую демократию"? - Прилепин о покушении на СобчакВ субботу, 15 июля, российские спецслужбы объявили о предотвращении покушений на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, которые готовила Украина. Писатель и политик Захар Прилепин у себя в телеграм-канале задался вопросом, что теперь скажет симпатизирующая Киеву Собчак
Очевидная театральная демонстративность: разукрашенные свастиками радикалы, расистские и нацистские организации, да и пара – Симоньян и Собчак – наталкивает на мысли о своеобразной драматургии: одна из них – журналистка федерального канала, другая – считается либеральной оппозицией, и в последнее время между журналистками возникали медийные "диспуты".
Сама Собчак, к слову, в покушение поверила не очень, но террористическую деятельность осудила "без всяких но":
"Ну и серьезно, про всю эту подготовку покушения. Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу", - написала она в своем телеграм-канале.
Еще одно покушение, состоявшееся месяцем ранее – подрыв автомобиля писателя и добровольца Захара Прилепина не увенчался успехом и пошел у террористов явно не по плану.
Писатель прокомментировал расследование покушения таким образом:
"Надеюсь, что я ошибаюсь.
Но скажу всё равно.
По случаю услышал сколько именно людей (вся цепочка в России) было задействовано в покушении на меня, и был озадачен.
Помня об этом, и глядя на бесконечные пожары, задымления, прочие искрения, с необычным постоянством происходящие в России, попытки терактов против Владимира Соловьева, и далеко не только его, я подумал что:
Россия кишит украинской агентурой. Здесь их толпы бродят. Минимум сотнями исчисляются. Минимум. Это только прямые действующие лица, не считая используемых в тёмную.
"Следи за собой. Будь осторожен".
Они - тут.
Мы, надеюсь, тоже там. Уверен, что мы там. Ну, не может быть иначе. Просто специфика работы чуть иная.
Которые здесь - пытаются кошмарить всех. Мстить и глумиться.
А наши там - заняты сугубо делом, сугубо военными задачами.
Так думаю."
Причины для беспокойства, безусловно, были. Прилепин и его дочь, ехавшая с ним в автомобиле, остались живы, но журналистка Дарья Дугина и военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) по заказу ГУР были, все же, убиты.
Оба убийства – в той же логике демонстративного театрального спектакля: на публичных мероприятиях, в Москве и в Петербурге, с максимальным количеством свидетелей и элементами кровавого шоу.
В расследовании убийства Татарского сегодня, к слову, тоже новости: Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение его убийце – Дарье Треповой**: в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. В результате долгих следственных действий было установлено, что террористка, вопреки ее показаниям, знала, что идет убивать, а не устанавливать прослушку.
Подводя итог, хочется отметить, во всех этих терактах, в подготовке которых задействованы, судя по всему целые террористические сети и десятки людей, с военной точки зрения - для достижения победы непосредственно фронте нет никакого смысла. Для победы нужно другое. Главная направленность этих диверсионных мероприятий - в их медийном резонансе, то есть в попытке не победить на фронте в бою, а оказать психологическое воздействие на тех, кто трудится в тылу.
Но и в этом смысле ничего для достижения военной победы в этих терактах ни у ГРУ (Главного разведывательного управления Украины), ни у ВСУ не получилось, потому что как совершенные теракты, так и предотвращенные попытки их совершить, показали, что граждане РФ после обнародования соответствующей информации еще больше сплачиваются. Остается еще одна цель терактов - личная месть руководства Украины медийным российским персонам.
*Запрещенная организация
**Внесена в реестр террористов и экстремистов
О дронах, украинском терроре и направлениях следующих ударов, медиавойне и трибунале над ВСУ - Живов. Видео
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ЭксклюзивтерактпокушениежурналистыГУР МОУ
 
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Заголовок открываемого материала
14:25Не для победы, а из мести. Кровавая драматургия украинских терактов
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13:24Василий Дандыкин: Черноморский флот изолирует врага от Румынии, поэтому ВСУ хотят загнать его в Туапсе
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