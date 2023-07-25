https://ukraina.ru/20230725/1048238500.html

Гибель церкви. Останется ли каноническое православие в Украине

Гибель церкви. Останется ли каноническое православие в Украине - 25.07.2023 Украина.ру

Гибель церкви. Останется ли каноническое православие в Украине

Если не случится ничего не предвиденного, то уже в грядущие среду и четверг, 26-27 июля 2023 года, Украина может сделать еще один шаг в пропасть безумия, безверия и беспамятства – там будет запрещено каноническое православие.

2023-07-25T13:12

2023-07-25T13:12

2023-07-25T13:50

упц

владимир зеленский

митрополит павел

митрополит вышгородский и чернобыльский павел

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эксклюзив

владимир скачко

православие

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Как сообщает сайт Союза православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на свои источники в парламенте, Верховная Рада Украины может в среду, 26 июля, внести в повестку дня законопроект №8371"О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", которым предусматривается запрет Украинской православной церкви (УПЦ). А уже в четверг, 27 июля, Рада может дать необходимые голоса, и УПЦ будет запрещена.В синодальном юридическом отделе УПЦ заявили, что законопроект №8371 противоречит Конституции, Правилам оформления проектов законов, национальному законодательству и международному праву. Потому что документ, в частности:- предусматривает введение запрета на деятельность религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины". То есть в России. Но УПЦ – самостоятельная церковь, у нее свои органы управления, которые руководят по украинским законам, а не из России;- разрешает в судебном порядке – по иску прокурора или Государственной службы по этнополитике и свободе совести – прекращать деятельность религиозных организаций в случае выявления каких-либо нарушений законодательства.Но суда над УПЦ не было и нарушения ею украинского законодательства не установлены в судебном порядке;- расширяет полномочия Госэтнополитики, предоставляя ей право проводить религиоведческие экспертизы деятельности религиозных организаций по выявлению подчиненности в канонических и организационных вопросах руководящим центрам, издавать предписания по устранению нарушений, выявленных в результате экспертиз, и обращаться в суд с административным иском о прекращении деятельности религиозной организации в случае невыполнения ею таких предписаний. А это ведет к бюрократическому самоуправству чиновников под политический заказа, который и поступил – на уничтожение УПЦ. В виде решения Совета нацбезопасности и обороны от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". А решение СНБОУ – это не закон, а подзаконный акт;- фактически приравнивает УПЦ к юридическим и физическим лицам – предпринимателям и общественным формированиям, и эти изменения в законы "непосредственно повлияют на деятельность всех религиозных конфессий в Украине";- неправомерно использует термин "аффилированность", заимствованный из сферы хозяйственного и финансового права, которое регулирует деятельность предприятий и организаций, занимающихся бизнесом и получающих прибыль, что кардинально отличается от неприбыльной модели деятельности религиозных организаций;- нарушает ключевые положения как минимум 10 статей Конституции Украины, регулирующими свободу слова и прочие гражданские свободы.Есть и масса других больших и малых, процессуальных и нормативных нарушений. И потому юротдел УПЦ рекомендовал: "Поскольку законопроект противоречит нормам международного права и Конституции Украины, не соответствует юридической технике, а также значительно усложнит процесс европейской интеграции для нашей страны, призываем парламент исключить из повестки дня законопроект №8371 и не выносить его на голосование. …Несмотря на политический контекст и искусственный общественный запрос, который формируется манипулятивными соцопросами и сообщениями СМИ, а также ничтожными решениями органов местного самоуправления, считаем, что этот законопроект опасен для украинского общества и всех религиозных сообществ Украины, поскольку вводит механизм неоправданного вмешательства во внутренние дела религиозной организации".И это чистая правда. Однако даже СПЖ уверен, что спасти УПЦ от пропрезидентских депутатов может только чудо: "Может быть такое, что его в среду внесут в повестку дня сессии на четверг, но при этом в четверг, уже когда даже начнется заседание, его могут снять. Все будет зависеть от того, насколько они соберут голоса. Если они будут понимать, что есть 100% голосов с запасом, как это было по закону о марихуане, то, конечно же, они его внесут. Но если будут сомнения, законопроект будут снимать. Для них неподдержка законопроекта в Раде будет означать провал".Но это, как говорится, в ряд ли – сегодня неонацистский режим президента Владимира Зеленского на фоне провалов на фронте спецвоенной операции (СВО) -- с контрнаступом -- не может допустить провалы еще и в тылу. Да еще и в таком вопросе!Запад давно заказал ему порвать последнюю духовно-нравственную и историко-культурную скрепу, объединяющую Украину и Россию, и их народы – православную веру и церковь. После госпереворота 2014 года это делалось варварски и зверски, путем силовых погромов, расколов и запретов. Дубинками и кровью. И Зеленский должен завершить процесс.Условия для этого созданы все и правильный сигналы посланы. Законопроект №8371 зарегистрирован в Верховной Раде 19 января 2023 года Кабмином, и инициатором его является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. А УПЦ уже явочным порядком, решением облсоветов, запрещена в Хмельницкой, Ровненской, Житомирской и Львовской областях. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. В отношении некоторых представителей ее духовенства властями введены санкции. Служба безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ и проводить "контрразведывательные мероприятия". То есть обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".Вишенкой на куче этого антицерковного беспредела стал погром Киево-Печерской лавры и арест ее наместника -- митрополита Вышгородского и Чернобыльского, викария Киевской митрополии Павла (Лебедя). Его обвинили в разжигании ненависти на религиозной почве и публичных призывах к развязыванию вооруженного конфликта (ст. 161 и 436 УК Украины). А потом все это дополнили обвинениями в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений и в отрицании вооруженной агрессии против Украины. За это наместнику грозит до 8 лет лишения свободы и конфискация имущества.Согласно решению суда от 24 июля 2023 года, будет оставаться под домашним арестом еще два месяца и управляющий Черкасской епархией УПЦ митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев). Ему инкриминируют совершение тех же преступлений, в каких обвиняют и митрополита Павла.А сейчас, кроме заказа Запада, который нужно выполнять во чтобы то ни стало, еще сложилась и конъюнктурная ситуация, очень благоприятная для завершения погрома.Во-первых, новый неистовый виток русофобии и неприятия всего, что связано с Россией, вызвало разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе, вызванного попаданием якобы российской ракеты во время "удара возмездия". "Удар" Россия предприняла в отместку за украинские террористические удары по Крымскому мосту и убийство там двух россиян.Россия же утверждают, что не стреляли по храму и что его разрушили бойцы украинской ПВО, известные умельцы лупить в белый свет, как в копеечку. Но факт остается фактом, которым однозначно воспользовался фюрер неонацистов Зеленский. "…Российская ракета, а это была Х-22, противокорабельная ракета, попала в алтарь Преображенского собора Одессы, одного из самых ценных соборов Украины", − заявил Зеленский. И погнал пропагандистскую пургу про то, что в 1936 году собор уничтожили большевики, а при независимой Украине в начале тысячелетия его восстановили. "И вот снова террористы пытаются его уничтожить", − пафосно вопил президент, обещая отомстить.Вот и получится месть "московским попам" на знакомом им поле – их решили запретить вместе с церковью.Во-вторых, продолжается глупая, необъяснимая и совершенно, как оказалось, неоправданная и бессмысленная духовная коллаборация иерархов УПЦ, которые еще в мае 2022 года решили спасти свою церковь путем сотрудничества с неонацистами. И отказались даже от номинальных связей с Русской православной церковью (РПЦ) и ее главой – патриархом Московским и всея Руси Кириллом, доказывая, что они – никакие не "московские попы".Не помогло. Ибо иерархи УПЦ не поняли, что неонацистам поступил заказ -- убить УПЦ -- любой ценой, и они от него не откажутся, чтобы там ни предпринимали обреченные. Поплыл в коллаборацию предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий (Березовский), а теперь, после ударов по Одессе и ее кафедральному собору, за ним последовали и тамошние отцы церкви.Викарий Одесской епархии УПЦ, архиепископ Арцизский Виктор (Быков) обратился к патриарху Московскому Кириллу и всем членам Священного синода РПЦ и заявил, что те "из-за личных амбиций" потеряли "УПЦ и другие Церкви в странах "святой Руси", потому что благословили убийства украинцев в СВО."Не поворачивается язык назвать Вас "Великим Господином и Отцом", потому что Вы отец, который отдал детей своих на погибель и убийства. …В сегодняшний день мы (говорю от лица многих архиереев УПЦ) осуждаем эту безумную агрессию РФ против нашей Независимой страны. Осуждаем варварские захваты наших епархий на Востоке и Юге Украины. Осуждаем репрессии и притеснения, которые творят Ваши органы на временно оккупированных территориях Украины. …Искренне прошу Вас – остановитесь. Каждая ракета, которая сегодня прилетает на территорию Украины, воспринимается ее жителями как Ваше "благословение" своим чадам", – написал онИ потребовал "отстать от нашей Церкви, от наших архиереев и нашего Предстоятеля", настаивая на том, что "у нас свой путь, который избран Собором Украинской Православной Церкви".А потом архиепископа Виктора поддержал и старейшина церковного цеха, авторитетнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Саввин), который опубликовал свое обращение к духовенству и верующим епархии, в котором не только назвал ракетный удар по Преображенскому собору "самым страшным событием в новой истории" и выразил надежду, что храм будет отстроен. Агафангел, который с 2006 по 2014 год был депутатом Одесского облсовета по списку Партии регионов, обозвал СВО "настоящим геноцидом украинского народа". И добавил: "Это безумие всех, кто отдает приказы бомбить Украину, убивать наших воинов и наших людей. Мы защищаем свою родную украинскую землю, мы защищаем границы нашего суверенного Независимого Государства. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое, дали возможность жить под мирным небом на родной земле".И после этих слов стало еще яснее, почему профукали и свою власть и в конечном итоге Украину Партия регионов и ее президент Виктор Янукович, пойдя на поводу у неонацистов, обманули не только себя или Россию, у которой выпрашивали преференции и даже выпросили себе жизнь. Они договаривались о себе, а не о стране и интересах ее народа. Результат – налицо!И, наконец, в-третьих, наезд на УПУ неонацисты очень хорошо подгадали по дате – под украинский праздник День Крещения Киевской Руси — Украины и День памяти святого равноапостольного князя Владимира — крестителя Киевской Руси, который празднуется 28 июля. В 2021 году в честь 30-летия украинской независимости президент Зеленский своим указом постановил праздновать 28 июля еще и День украинской государственности.В России праздник Крещения Руси и князя Владимира празднуется в тот же день. И вот чтобы подчеркнуть свою "отдельность" и окончательно развести праздники, в Украине уже сместили День украинской государственности и соответственно религиозные праздники с 28 июля на 15-е число. Так просили Зеленского, оказывается, раскольничья неканоническая Православная церковь Украины, созданная на скорую руку в 2018 году, и Украинская греко-католическая церковь Украины (УГКЦ, униаты), подчиненная Ватикану. И Зеленский пошел им навстречу – как же! Украина же идет в Европу!Впервые по-новому праздники отметят уже в 2024 году. А в этом под День Крещения могут запретить единственную каноническую православную церковь. Чтобы не просто символично было, но для верующих еще и больнее, и назидательнее. Чтобы все понимали, кто мил неонацистам, а кто пойдет под нож.И ведь пойдут-таки на уничтожение все, кто с неонацистами не согласен. Ибо, как известно, договор с сатаной невозможен. И все происходящее с УПЦ -- только лишнее подтверждение, что благими намерениями вымощена дорога в ад, а предавший раз предает многажды, но это ни ему, никому другому не помогает…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230629/1047669905.html

https://ukraina.ru/20230723/1048190940.html

https://ukraina.ru/20230717/1048048530.html

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