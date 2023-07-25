"Русские засыпают снарядами". Полковник ЛНР о том, почему полноценное наступление ВСУ еще впереди - 25.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230725/1048225583.html
"Русские засыпают снарядами". Полковник ЛНР о том, почему полноценное наступление ВСУ еще впереди
"Русские засыпают снарядами". Полковник ЛНР о том, почему полноценное наступление ВСУ еще впереди - 25.07.2023 Украина.ру
"Русские засыпают снарядами". Полковник ЛНР о том, почему полноценное наступление ВСУ еще впереди
Вялотекущий "контрнаступ" ВСУ нельзя назвать полноценным наступлением. Вероятно, Украина бережет основные силы и средства для большого прорыва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
2023-07-25T08:20
2023-07-25T08:20
новости
всу
харьковская область
херсонская область
storm shadow
бмп-1
бмп-2
т-64бм "булат"
т-72 "урал"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047484685_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_8ae30ebd0f97903299c8e0ccdf3326cb.jpg.webp
Тем не менее, со стороны противника происходят уколы наших позиций на всем протяжении фронта от Харьковской до Херсонской областей.Попытки Украины использовать западные технологии, технику и вооружения не увенчались никаким успехом. Те же "Страйкеры" и "Брэдли" - это не боевая техника. Это эвакуационная техника, которую также можно использовать для подвоза личного состава на поле боя, а потом быстро оттуда сбежать. Она не годится для штурма.Украина использует танки для штурма. Но это приводит к тому, что всушники сами пытаются их ломать. Украинские танкисты сами говорят о том, что боятся ездить на "Леопардах", потому что русские сходят с ума и засыпают их всеми снарядами, какие только есть под рукой. Им спокойнее работать на привычных советских Т-64 и Т-72. То же самое касается БМП-1 и БМП-2.Как показывает практика, все эти вещи они используют в исключительных случаях, например, для вывоза тел погибших высокопоставленных военных или наемников, а также для работы по нашим тыловым районам ракетами Storm Shadow, которые они прикрепляют к СУ-24.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047484685_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c8e813adb9a12c463833f7d54578aca9.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, харьковская область, херсонская область, storm shadow , бмп-1, бмп-2, т-64бм "булат", т-72 "урал"
Новости, ВСУ, Харьковская область, Херсонская область, Storm Shadow , БМП-1, БМП-2, Т-64БМ "Булат", Т-72 "Урал"

"Русские засыпают снарядами". Полковник ЛНР о том, почему полноценное наступление ВСУ еще впереди

08:20 25.07.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Вялотекущий "контрнаступ" ВСУ нельзя назвать полноценным наступлением. Вероятно, Украина бережет основные силы и средства для большого прорыва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
Тем не менее, со стороны противника происходят уколы наших позиций на всем протяжении фронта от Харьковской до Херсонской областей.
Попытки Украины использовать западные технологии, технику и вооружения не увенчались никаким успехом. Те же "Страйкеры" и "Брэдли" - это не боевая техника. Это эвакуационная техника, которую также можно использовать для подвоза личного состава на поле боя, а потом быстро оттуда сбежать. Она не годится для штурма.
Украина использует танки для штурма. Но это приводит к тому, что всушники сами пытаются их ломать. Украинские танкисты сами говорят о том, что боятся ездить на "Леопардах", потому что русские сходят с ума и засыпают их всеми снарядами, какие только есть под рукой. Им спокойнее работать на привычных советских Т-64 и Т-72. То же самое касается БМП-1 и БМП-2.
"Повторюсь, полноценное наступление ВСУ еще впереди. Противник ожидает поставку американских самолетов, чтобы было показать, что их штурмовые отряды готовы к бою. Потому что наземной технике и пехоте нужно прикрытие ПВО, РЭБ и авиации, чего на Украине уже почти не осталось", - считает эксперт.
Как показывает практика, все эти вещи они используют в исключительных случаях, например, для вывоза тел погибших высокопоставленных военных или наемников, а также для работы по нашим тыловым районам ракетами Storm Shadow, которые они прикрепляют к СУ-24.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиВСУХарьковская областьХерсонская областьStorm ShadowБМП-1БМП-2Т-64БМ "Булат"Т-72 "Урал"
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Контрнаступление по-черепашьи, активизация боев, взрывы и разрушения. Главное на Украине на утро 25 июля
08:55Директор Института РАН рассказал, как санкции укрепят экономику России
08:25Польский вопрос и русский ответ
08:24Глава СК РФ Бастрыкин прокомментировал теракт на Крымском мосту
08:20"Русские засыпают снарядами". Полковник ЛНР о том, почему полноценное наступление ВСУ еще впереди
08:06Российский рядовой в бою лично уничтожил более десятка украинских националистов - Минобороны РФ
08:00Последний полёт тов. Артёма
07:52Фестиваль иноагентов в Юрмале. Зачем Лайма Вайкуле объявила себя племянницей эсэсовца
07:50"Много сожженных танков и бронемашин". Военный эксперт рассказал, как ВСУ помогают российской армии
07:43В МИД РФ отметили, что у Запада не получилось "прогнуть" Африку
07:26Началась морская блокада украинского зерна. Дунай тоже перекрыт
07:10"Они красавчики". Военный эксперт объяснил истерику Пригожина вокруг наступления ВСУ под Артемовском
06:53Варшава лезет на рожон. Эксперты о роли Польши в российско-украинском конфликте
06:26Полковник Тимур Сыртланов: Россия уничтожит диверсантов ВСУ в тылу и пойдёт в наступление осенью
06:12"Противник действует исподтишка, но мы двигаемся". Что происходит на фронте под Кременной
05:58"Мы находимся в самом ужасном периоде истории нашей страны". В Киеве пытаются угадать свое будущее
05:46Алексей Кочетков: Перемалывание ВСУ в Донбассе будет напрасным, если весной Россия не освободит Одессу
04:00Политолог объяснил, чем обернётся для Польши вторжение на Западную Украину
21:57"Защита родной земли". Глава МВД Белоруссии обсудил сотрудничество с бойцами ЧВК "Вагнер
21:36Крупный шрифт, карточки и короткий трап: команда Байдена спасает его от старости
Лента новостейМолния