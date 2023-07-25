https://ukraina.ru/20230725/1048225583.html

"Русские засыпают снарядами". Полковник ЛНР о том, почему полноценное наступление ВСУ еще впереди

"Русские засыпают снарядами". Полковник ЛНР о том, почему полноценное наступление ВСУ еще впереди - 25.07.2023 Украина.ру

"Русские засыпают снарядами". Полковник ЛНР о том, почему полноценное наступление ВСУ еще впереди

Вялотекущий "контрнаступ" ВСУ нельзя назвать полноценным наступлением. Вероятно, Украина бережет основные силы и средства для большого прорыва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев

2023-07-25T08:20

2023-07-25T08:20

2023-07-25T08:20

новости

всу

харьковская область

херсонская область

storm shadow

бмп-1

бмп-2

т-64бм "булат"

т-72 "урал"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047484685_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_8ae30ebd0f97903299c8e0ccdf3326cb.jpg.webp

Тем не менее, со стороны противника происходят уколы наших позиций на всем протяжении фронта от Харьковской до Херсонской областей.Попытки Украины использовать западные технологии, технику и вооружения не увенчались никаким успехом. Те же "Страйкеры" и "Брэдли" - это не боевая техника. Это эвакуационная техника, которую также можно использовать для подвоза личного состава на поле боя, а потом быстро оттуда сбежать. Она не годится для штурма.Украина использует танки для штурма. Но это приводит к тому, что всушники сами пытаются их ломать. Украинские танкисты сами говорят о том, что боятся ездить на "Леопардах", потому что русские сходят с ума и засыпают их всеми снарядами, какие только есть под рукой. Им спокойнее работать на привычных советских Т-64 и Т-72. То же самое касается БМП-1 и БМП-2.Как показывает практика, все эти вещи они используют в исключительных случаях, например, для вывоза тел погибших высокопоставленных военных или наемников, а также для работы по нашим тыловым районам ракетами Storm Shadow, которые они прикрепляют к СУ-24.Полностью интервью можно прочитать здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, харьковская область, херсонская область, storm shadow , бмп-1, бмп-2, т-64бм "булат", т-72 "урал"