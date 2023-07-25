https://ukraina.ru/20230725/1048225583.html
"Русские засыпают снарядами". Полковник ЛНР о том, почему полноценное наступление ВСУ еще впереди
"Русские засыпают снарядами". Полковник ЛНР о том, почему полноценное наступление ВСУ еще впереди - 25.07.2023 Украина.ру
"Русские засыпают снарядами". Полковник ЛНР о том, почему полноценное наступление ВСУ еще впереди
Вялотекущий "контрнаступ" ВСУ нельзя назвать полноценным наступлением. Вероятно, Украина бережет основные силы и средства для большого прорыва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
2023-07-25T08:20
2023-07-25T08:20
2023-07-25T08:20
новости
всу
харьковская область
херсонская область
storm shadow
бмп-1
бмп-2
т-64бм "булат"
т-72 "урал"
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Тем не менее, со стороны противника происходят уколы наших позиций на всем протяжении фронта от Харьковской до Херсонской областей.Попытки Украины использовать западные технологии, технику и вооружения не увенчались никаким успехом. Те же "Страйкеры" и "Брэдли" - это не боевая техника. Это эвакуационная техника, которую также можно использовать для подвоза личного состава на поле боя, а потом быстро оттуда сбежать. Она не годится для штурма.Украина использует танки для штурма. Но это приводит к тому, что всушники сами пытаются их ломать. Украинские танкисты сами говорят о том, что боятся ездить на "Леопардах", потому что русские сходят с ума и засыпают их всеми снарядами, какие только есть под рукой. Им спокойнее работать на привычных советских Т-64 и Т-72. То же самое касается БМП-1 и БМП-2.Как показывает практика, все эти вещи они используют в исключительных случаях, например, для вывоза тел погибших высокопоставленных военных или наемников, а также для работы по нашим тыловым районам ракетами Storm Shadow, которые они прикрепляют к СУ-24.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, харьковская область, херсонская область, storm shadow , бмп-1, бмп-2, т-64бм "булат", т-72 "урал"
Новости, ВСУ, Харьковская область, Херсонская область, Storm Shadow , БМП-1, БМП-2, Т-64БМ "Булат", Т-72 "Урал"
"Русские засыпают снарядами". Полковник ЛНР о том, почему полноценное наступление ВСУ еще впереди
Вялотекущий "контрнаступ" ВСУ нельзя назвать полноценным наступлением. Вероятно, Украина бережет основные силы и средства для большого прорыва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
Тем не менее, со стороны противника происходят уколы наших позиций на всем протяжении фронта от Харьковской до Херсонской областей.
Попытки Украины использовать западные технологии, технику и вооружения не увенчались никаким успехом. Те же "Страйкеры" и "Брэдли" - это не боевая техника. Это эвакуационная техника, которую также можно использовать для подвоза личного состава на поле боя, а потом быстро оттуда сбежать. Она не годится для штурма.
Украина использует танки для штурма. Но это приводит к тому, что всушники сами пытаются их ломать. Украинские танкисты сами говорят о том, что боятся ездить на "Леопардах", потому что русские сходят с ума и засыпают их всеми снарядами, какие только есть под рукой. Им спокойнее работать на привычных советских Т-64 и Т-72. То же самое касается БМП-1 и БМП-2.
"Повторюсь, полноценное наступление ВСУ еще впереди. Противник ожидает поставку американских самолетов, чтобы было показать, что их штурмовые отряды готовы к бою. Потому что наземной технике и пехоте нужно прикрытие ПВО, РЭБ и авиации, чего на Украине уже почти не осталось", - считает эксперт.
Как показывает практика, все эти вещи они используют в исключительных случаях, например, для вывоза тел погибших высокопоставленных военных или наемников, а также для работы по нашим тыловым районам ракетами Storm Shadow, которые они прикрепляют к СУ-24.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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