https://ukraina.ru/20230724/1048209201.html

Современная когнитивная война. Как пытаются контролировать наше сознание

Современная когнитивная война. Как пытаются контролировать наше сознание - 24.07.2023 Украина.ру

Современная когнитивная война. Как пытаются контролировать наше сознание

Мы еще много раз будем возвращаться к истокам нынешней украинской трагедии, которая должна стать уроком для всех

2023-07-24T13:51

2023-07-24T13:51

2023-07-24T13:51

мнения

война

информационная война

украина

запад

пресса

общество

информация

киевский режим

цензура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103229/60/1032296005_0:178:1920:1258_1920x0_80_0_0_91f14ba50c72b11e2326bb0f3505557e.jpg.webp

Один из ее главных парадоксов состоит в том, что ничего нового в мире не произошло. Запад в очередной раз применил одну из самых проверенных в разные времена и в разных регионах схем, при которых правильно организованная властью пресса превращает пассивных зрителей, слушателей и читателей в активный элемент разрушения собственного общества. Таково сегодня абсолютное большинство государственных переворотов. Они незаметны, современная пресса успешно выполняет в них роль танков и боевых самолётов и при этом намного эффективнее. Именно пресса готовит заказанных властью покупателя и избирателя, и что бы она о себе не писала, в этом – её единственная задача. Информационное пространство выстроено так, чтобы в нем утонул любой не умеющий плавать и видеть под водой.Многие защитники украинского режима, пытаются сегодня аргументировать свою позицию "переизбираемостью" политического руководства и "демократичностью" систему государственного управления, по крайней мере в предвоенный период. Для любого человека, хоть немного прожившего на зависимом периферийном Западе, наподобие стран Латинской Америки, совершенно понятна абсурдность называния демократией разноцветных оттенков одного и того же цвета и "сменяемость" власти представителями одних и тех же сверхдержав и иностранных финансовых групп является издевательством над здравым смыслом и неравной игрой элит на невежестве населения.Причем в последние годы к откровенной манипуляции подобными "свободами" и "демократиями" обществ, построенных на неравенстве, грабеже и эксплуатации, добавляется новый ранее незаметный элемент – цензура.Мое поколение еще помнит, как одной из основ критики "свободных" западных стран наших "несвободных" социалистических обществ была "свобода мысли и слова" в одних и государственная цензура – в других.Какую резкую метаморфозу в области гражданских свобод и цензуры пережил мир в последние годы! Для защитников политических, демократических и когнитивных свобод и авторов теорий заговоров о теориях заговоров с их полным разоблачением, этого краткого анализа будет, наверняка, недостаточно. Но с чего-то надо начинать.Во время предыдущего глобального эксперимента, известного его жертвам как пандемия ковида, мировая власть полностью блокировала в подконтрольных ей сетях и прессе любую возможность сомнения в единственной официальной правде. Вспомним, как малейшее упоминание названия болезни в сетях вызывало немедленную реакцию планетарной цензуры, чтобы исключить и убрать из инфопространства любого вопроса или сомнения в мнениях и мерах ВОЗ и подконтрольных ей правительств. Это было крупнейший в истории эксперимент по установлению планетарной информационной диктатуры. Разумеется, "во имя нашего блага". Всё это время никто не замечал, что львиная доля финансирования ВОЗ приходится на транснациональные фармацевтические корпорации и правительства правящих миром империй.Планетарная операция COVID-19 стало проверкой прочности иноформационных скреп не только неолиберализма, но и мировой науки и журналистики на службе у власти. В ответ на централизованные посылы шантажа и страха отслеживались, фиксировались и анализировались реакции различных обществ и фокус-групп внутри каждого. Система проверяла и совершенствовала механизм собственного контроля над обществом. Я не ставлю здесь под вопрос факт реальности самой болезни, речь о другом – величайшей тайне ее происхождения, совершенно кулуарно и антидемократически выбранных методов борьбы с ней и повсеместной манипуляцией статистик смертности. Миллионы стариков были убиты отсутствием ухода, здоровье многих миллионов молодых людей оказалось подорвано экспериментальными вакцинами на основе информационной РНК, разрекламированными системой как "лучшие". Об этом сегодня крайне мало говорят, но продолжать скрывать эту информацию стало уже совершенно невозможно. Поэтому так важно срочно переключить наше внимание от пандемии к войне.Нынешняя война на территории того, что когда-то являлось нашей любимой Украиной, – следующий после пандемии эксперимент в рамках одной и той же программы борьбы за глобальный контроль. Лучшее доказательство этого предположения – мировая демократическая пресса, потерявшая последний стыд, и социальные сети, превращенные в глухую информационную стену, закрывшую реальную Россию от остального мира. Любая попытка сомнения в официальной западной версии по поводу природы или сути этой войны немедленно блокируется, чтобы не заразить оболваненную массу обывателя. Социальные сети, под полным контролем белого и пушистого Запада, как о риске чумы предупреждают, что "источник информации связан с российским правительством". Информационные фейки – от событий в Буче до почти ежедневных свидетельств о "зверствах орков" – такой же продукт централизованного контроля над общественным мнением, как и "проверенная эффективность" вакцины Pfizer, без которой казалось невозможным продолжение жизни на земле.Это работает таким образом, что манипулируемых граждан всегда волнует коррупция, но никогда не волнует манипуляция.Одним из элементов цензуры стал и исполинский масштаб информационного потока, одновременно со всеобщим падением уровня образования. В результате, чтобы даже не просто отличить правду от лжи, а хотя бы отсеять откровенные фейки, нам необходима специальная психологическая, историческая и культурная подготовка, то чего сегодня большинство граждан планеты лишено.Борьба с этой планетарной машиной манипуляции должна стать основой самой возможности сопротивления уничтожающему человечество неолиберальному монстру.

https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html

https://ukraina.ru/20230720/1048133044.html

https://ukraina.ru/20230626/1047556434.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_6abb83c9bb87db203dd8acafe5b242cd.jpg.webp

Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_6abb83c9bb87db203dd8acafe5b242cd.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_6abb83c9bb87db203dd8acafe5b242cd.jpg.webp

мнения, война, информационная война, украина, запад, пресса, общество, информация, киевский режим, цензура, зарубежье, социальные сети