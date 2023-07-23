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Суд над Стрелковым: некоторые соображения о роли личности в истории

Суд над Стрелковым: некоторые соображения о роли личности в истории - 23.07.2023 Украина.ру

Суд над Стрелковым: некоторые соображения о роли личности в истории

Скажу сразу, что Игорь Иванович был мне антипатичен ещё в самом начале – в 2014 году. Тогда я просто не понимал его мотивацию и способа действий (хотя и пытался рационально обосновать славянскую эскападу, понимая в глубине души, что натягиваю сову на глобус). Потом появилось понимание, и от этого стало только хуже

2023-07-23T11:52

2023-07-23T11:52

2023-07-23T11:52

мнения

игорь стрелков

политика

суд

василий стоякин

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Первое, что вызывает вопросы – сам по себе его статус идейно заточенного реконструктора.То, что он реконструктор – неплохо. Все мы что-то реконструируем. Плохо, что он идейно заточен на сторону, которая заведомо проиграла.Ещё тогда, в 2014 году неглупые наблюдатели отмечали, что целью Стрелкова в Донбассе было не сделать что-то полезное, а героически погибнуть за правое дело. Причём даже с этой задачей он не справился из-за раздутого чувства собственной значимости.Второе, это то, что Саша Чаленко называет южнорусским темпераментом, а все остальные – истеричностью.Это когда Стрелков, следуя логике "сгорел сарай – гори и хата", предлагал сдать Донецк.Тут, правда, дело не только в темпераменте, но и в идеологии – как "белогвардеец" он обязан быть аристократом и верить в то, что история определяется действиями отдельно взятых ярких личностей, а не т.н. "ширнармасс". И если не получилось сразу, далее обязательно должен последовать булгаковский бег.Со временем Стрелков выбился в любимые комментаторы украинских СМИ (что само по себе должно было его навести на мысли, но не навело). При этом многие люди, с чьим мнением я считаюсь, пробивали стену моего неприятия и объясняли, что Стрелков – неплохой военный (а следовательно – и политический) аналитик, чьи прогнозы, хоть и выглядят истерикой, оправдываются в среднесрочной перспективе. И даже примеры приводили (хотя я тоже так могу – предвидел в своё время сдачу Херсона, не озаботившись описанием даже минимальной рациональной составляющей –это действительно было интуитивное понимание).Поскольку множество людей ошибаться не может, где-то на краю географии у меня ещё теплилась мысль, что последние выбрыки Стрелкова, когда он начал прямо оскорблять президента, всё же содержат в себе некий "хитрый план". Того типа, который неоднократно использовались революционерами всех мастей в прошлом – дать задержать себя охранке при переходе улицы в неположенном месте, а потом на суде в яркой, зажигательной речи высказать ВСЮ ПРАВДУ, в соответствии с актуальной революционной повесткой.В такое развитие событий я, по правде говоря, не очень верил. Отчасти из-за антипатии к Стрелкову, а отчасти из-за того, что трындёж в интернете на суд в общем случае не тянет – можно было обойтись внушением и публичным извинением. Но тут сработал фактор значимости: всё же Стрелков – легендарный командир ополчения, чьё слово для части россиян имеет вес.Что же произошло на суде?Для начала Стрелков внезапно потребовал убрать из зала представителей СМИ. Что изначально противоречило моей логике, но могло ещё означать, что он, будучи лишён права доклада первому лицу, намеревается донести какую-то секретную информацию посредством суда.Однако потом последовало совсем уж абсурдное оправдание – меня, дескать, сажать нельзя, потому что я смертельно умер, просто справку о вскрытии из морга забрать не успел перед задержанием… Занавес.Подозреваю, что такое развитие событий кто-то умный заранее просчитал и рассчитывал, что суд похоронит Стрелкова как политического лидера. Ну что ж – такое вполне могло быть, если бы Стрелков не похоронил себя в этом качестве намного раньше, без всякого вмешательства правоохранительных органов.В общем, этот случай не судебный, а всё же медицинский. Стрелкова не сажать надо, а отправить на освидетельствование в институт Сербского. Где бродит эта ваша "карательная психиатрия" в то самое время, когда она так нужна нам? Может быть человека ещё можно вылечить и отправить на фронт…

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

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мнения, игорь стрелков, политика, суд, василий стоякин