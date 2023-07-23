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Киевские корни теории древнерусской народности

Киевские корни теории древнерусской народности - 23.07.2023 Украина.ру

Киевские корни теории древнерусской народности

Вопрос о существовании древнерусской народности приобрёл отчётливый политический характер. Не в последнюю очередь это связано с желанием политических элит в Белоруссии и Украине максимально дистанцироваться от России и русской истории

2023-07-23T18:00

2023-07-23T18:00

2023-07-23T18:00

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В Российской империи концепция триединого русского народа популяризировалась не только учёными, но и властью, заинтересованной в стирании этнографических границ между Великороссией, Малороссией и Белоруссией. Усилия царского правительства принесли свои плоды, на начало XX века многие украинцы и белорусы считали себя частью единого русского народа и патриотами России. В основе их мировоззрения лежал тезис об изначальном единстве восточнославянских народов и общей исторической судьбе до монголо-татарского завоевания.Приход к власти большевиков поставил точку в формировании единого русского народа. С 1924 года в СССР проводилась политика коренизации, суть которой заключалась в дерусификации национальных окраин. На Украине и в Белоруссии это выразилось в насильственной украинизации и белорусизации. Часто процессом руководили бывшие лидеры националистических движений, по конъюнктурным причинам примкнувшие к большевикам. В результате на 1991 год им удалось внушить большей части населения УССР и БССР идею "особости" от России, что привело к фактическому расколу единого русского народа на три части.В советской исторической науке древнерусская народность в некотором смысле была "реабилитирована" в 40-е годы. Многие видные ученые (Мавродин, Рыбаков, Греков, Лихачёв) попытались вернуться к изначальному общерусскому проекту, однако их усилий оказались тщетными.В настоящий момент академическая наука в трех восточнославянских республиках вроде бы и не отрицает существование единого национального корня, однако существенно ограничивает трактовки общего исторического прошлого. В то же время большое распространение получили псевдоисторические концепции, созданные националистами в 90-е годы. Последние упали на уже удобренную почву и стали базовой основой для идеологии всех русофобских сил на постсоветском пространстве.Удивительно, но факт — возникновение теории о древнерусской народности имеет прямое отношение к современной Украине.Дело в том, что малороссийское (украинское) православное духовенство в XVII веке выступало главным идеологом общерусского единства.Православное образование на левобережной Украине было развито намного сильнее, чем в великоросских землях, поэтому многих местных священников часто приглашали в Москву, чтобы основывать школы и даже учить царских детей.Изданный в типографии Киево-Печерской лавры "Киевский синопсис" (1674 год), написанный архимандритом Иннокентием Гизелем, содержит все основные положения о древнерусской народности и популяризирует эту идею среди духовенства и мирян.Гизель пишет о едином "славено-российском" народе, а Киев называет "преславным верховным и всего народа российского главным градом", возвращенным в единую Россию усилиями общерусского царя Алексея Михайловича.Любопытно, что в настоящий момент "Синопсис" не слишком известен в российской историографии, хотя в свое время он неоднократно переиздавался и был самым распространённым историческим сочинением в России.Причины, по которым "Синопсис" появился именно в Малороссии, лежат на поверхности.Прошло не так много времени после Переяславской Рады. Православное духовенство, наиболее заинтересованное в отделении от католической Речи Посполитой, стремилось обосновать данное событие, придать ему духовный смысл. В связи с этим идея об изначально едином русском народе пришлась к месту.Вряд ли Гизель подозревал, что его сочинение станет основой для формирования исторической концепции, положенной в основу государственной идеологии Московского царства и Российской империи.Идеи архимандрита, изложенные в "Синопсисе", были подхвачены всеми ведущими русскими историками XVIII — начала XX столетия.Сразу же стоит отметить, что взгляды Гизеля были основаны на глубоком изучении древнерусских летописей.Все они описывают события древнерусской истории на огромном пространстве. Уже "Повесть временных лет" называет среди русских городов не только Киев и Чернигов, но и Новгород, Смоленск, Ростов и Полоцк.В нашу задачу не входит описание всех интерпретаций "Синопсиса", поэтому достаточно будет сказать, что последователи Гизеля в целом следовали его тезисам.Гораздо интереснее разобрать теорию о древнерусской народности с точки зрения современных научных представлений.Авторство самого термина принадлежит советскому историку Владимиру Мавродину, который впервые употребил его в 1945 году в монографии "Образование Древнерусского государства"Рассмотрим основные положения этой теории.1) Православие (религия и культура)Принятие в 988 году князем Владимиром Святославичем христианства стало переломным моментом в жизни древнерусского общества. Ранее он попытался сделать государственной религией язычество, однако вскоре осознал, что оно не годится для данной цели.История распространения христианства на Руси описано не только в летописях, но и в духовной литературе. Поэтому мы можем судить о нём по многим источникам. И здесь сразу же обнаруживаются границы современной Владимиру Руси. Крещение язычников происходит не только в Киеве, но и в Новгороде, Полоцке, Смоленске.Таким образом, мы можем судить о едином древнерусском народе, охваченном крещением.После 1054 года (разделение христианской церкви на православную и католическую) православная церковь утверждается на Руси и распространяется в самые её "медвежьи" углы. Все русские земли приобретают единое духовенство, которое поддерживает широкие контакты между собой в рамках общей церковной организации.На момент монголо-татарского завоевания мы наблюдаем на территории Руси конфессиональное единство. Кроме того, православные иерархи всеми силами стремились утвердить не только духовное, но и политическое единство Руси, свидетельством чему выступает многочисленная духовная литература.2) Единый языкДуховная литература Киевской Руси создавалась на церковнославянском языке, но летописи и иные светские документы написаны на разговорном русском.И здесь обнаруживается замечательная особенность. Многочисленные художественные произведения, созданные в разных уголках Руси, были прекрасно понятны на всём её пространстве.Те же русские былины, сюжет которых касается южнорусских земель, замечательно сохранились на современном русском Севере.Древнерусские книжники прекрасно были знакомы со всем массивом современной им литературы, а не только с литературой Киевского или Владимирского княжества.Это говорит о единстве древнерусского языка, его распространении в пределах всей Руси от Киева до Белоозера.3) ДинастияВсеми русскими княжествами управляли князья из династии Рюриковичей. Кроме того, их уделы часто состояли из волостей, расположенных в разных частях Руси.Так, князю Всеволоду Ярославичу в удел были отданы земли Владимиро-Суздальской Руси, где его сын и внук (Владимир Мономах и Юрий Долгорукий) строят многочисленные города, а также утверждаются навсегда. Именно из этой династии в последующем выделяются московские князья.В "Слове о полку Игоревом" наравне упоминаются князья, владения которых располагались на территории современной Российской Федерации, Белоруссии и Украины. В этих странах (особенно в двух последних) есть тенденции к обособлению "своих" ветвей Рюриковичей, но для автора "Слова" этих границ нет. Он описывает князей как близких родичей, он зовет на помощь владимирцев и полочан против единого иноплеменного врага.Частью "Русской земли" называет Новгород и тамошний летописец в 1234 году.3) Борьба с внешним врагомСилы русских княжеств часто объединялись ради совместных походов против общего врага. Таким врагом были степные кочевники или крестоносцы.Летописцы восторженно отзываются о совместной деятельности князей, они отмечают, что дело защиты Руси — это святое и праведное дело.В то же время раздробленность вызывает печаль летописцев, они со скорбью отмечают конфликты между князьями на всей территории Руси.4) ЛетописиРусские летописи являются главным источником по истории средневековой Руси. Очень часто они содержат историю не отдельных княжеств, а всей русской земли. Для русского летописца не имеет значения, происходит ли действие его "анналов" в Киеве, Полоцке или во Владимире. В то же время он конкретно выделяет народы, к Руси отношения не имеющие и даёт им отдельные названия.5) СамосознаниеВо всех письменных источниках документального или художественного характера писатели позиционируют себя частью общерусского пространства. Они обращаются не к населению отдельных княжеств, а ко всем жителям Руси.Эта традиция долгие годы продолжает сохраняться даже после монголо-татарского завоевания.5) Общее государствоДлительное время русские княжества находятся в подчинении Киеву, который является политическим и духовным центром Руси. Позже, в период раздробленности, Киев продолжает сохранять свою духовную значимость, князья по-прежнему считали большой честью занимать киевский стол.***Таковы основные аргументы в пользу существования единого древнерусского народа до середины XIII столетия. Позже эти доказательства легли в основу московской государственной идеологии, стали основанием для многочисленных войн за объединение русских земель.Вместе с тем уже в XIV веке прежние культурные и политические связи частично утрачиваются, разные части русского народа ведут отдельное существование в составе иноплеменных государств.

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Евгений Константинов

Евгений Константинов

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Евгений Константинов

история, история украины, народ, русь, киев