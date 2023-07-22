https://ukraina.ru/20230722/1048187537.html
К 2030 году Великобритания, Франция и Италия покинут десятку экономик мира - Орбан
К 2030 году Великобритания, Франция и Италия покинут десятку экономик мира - Орбан - 22.07.2023 Украина.ру
К 2030 году Великобритания, Франция и Италия покинут десятку экономик мира - Орбан
К 2030 году Великобритания, Франция и Италия покинут первую десятку экономик мира, а Германия замкнёт её, опустившись с четвёртого места на десятое, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала М1. Об этом сообщили журналисты РИА Новости 22 июля
2023-07-22T17:43
2023-07-22T17:43
2023-07-22T17:43
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Европейский союз чувствует себя сейчас „окруженным и испуганным“, отмечает венгерский лидер."В начале недели был саммит ЕС и Латинской Америки, где я своими глазами видел и своими ушами слышал, что самыми частыми выражениями в словаре латиноамериканских лидеров были "геноцид коренных народов", "рабство" и "репаративное правосудие". Неудивительно, что ЕС чувствует себя окруженным", - отметил Орбан.Венгерский премьер-министр добавил, что ЕС — это „слабый и богатый союз“, который боится конкуренции. Образ сравнил ЕС с постаревшим чемпионом по боксу, который „хвастается чемпионскими поясами, но больше не хочет выходить ринг“.По мнению Орбана, это ведёт к „изоляции, экономическому, политическому и культурному гетто“.
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новости, зарубежье, венгрия, италия, германия, великобритания, франция, виктор орбан, ес, евросоюз, ввп, мвф, экономика
Новости, Зарубежье, Венгрия, Италия, Германия, Великобритания, Франция, Виктор Орбан, ЕС, Евросоюз, ВВП, МВФ, экономика
К 2030 году Великобритания, Франция и Италия покинут десятку экономик мира - Орбан
К 2030 году Великобритания, Франция и Италия покинут первую десятку экономик мира, а Германия замкнёт её, опустившись с четвёртого места на десятое, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала М1. Об этом сообщили журналисты РИА Новости 22 июля
"Если бросим взгляд на список, составленный МВФ, где страны ранжированы на основе величины их ВВП, то увидим, что к 2030 году из верхней десятки этого рейтинга выпадут сейчас находящиеся там Великобритания, Италия и Франция, а занимающая четвертое место Германия сползет на десятое. Это реальность", - сказал Орбан.
Европейский союз чувствует себя сейчас „окруженным и испуганным“, отмечает венгерский лидер.
"В начале недели был саммит ЕС и Латинской Америки, где я своими глазами видел и своими ушами слышал, что самыми частыми выражениями в словаре латиноамериканских лидеров были "геноцид коренных народов", "рабство" и "репаративное правосудие". Неудивительно, что ЕС чувствует себя окруженным", - отметил Орбан.
Венгерский премьер-министр добавил, что ЕС — это „слабый и богатый союз“, который боится конкуренции. Образ сравнил ЕС с постаревшим чемпионом по боксу, который „хвастается чемпионскими поясами, но больше не хочет выходить ринг“.
По мнению Орбана, это ведёт к „изоляции, экономическому, политическому и культурному гетто“.