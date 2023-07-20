https://ukraina.ru/20230720/1048145930.html

Отношения – в плачевном состоянии. Что показал визит Киссинджера в Китай

Отношения – в плачевном состоянии. Что показал визит Киссинджера в Китай - 20.07.2023 Украина.ру

Отношения – в плачевном состоянии. Что показал визит Киссинджера в Китай

Пекин продолжает принимать иностранных гостей. За последние несколько дней сразу три иностранных политика посетили столицу КНР и встретились с высшим руководством страны

2023-07-20T16:59

2023-07-20T16:59

2023-07-20T16:59

сша

кнр (китай)

эксклюзив

генри киссинджер

джон керри

тайвань

владимир зеленский

сми

цинь ган

мао цзэдун

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Среди них спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри, бывший президент Филиппин Родриго Дутерте и 100-летний пенсионер из США Генри Киссинджер.Подробности визита Керри широко не освещались в китайских СМИ, но, согласно двусторонним заявлениям, в Пекине вашингтонский эмиссар обсуждал с китайскими коллегами вопросы выбросов метана, сокращения использования угля и вырубки леса.Это действительно насущные проблемы, но, учитывая нынешнее состояние американо-китайских отношений, - далеко не ключевые. У бывшего президента Филиппин, скандального политика Дутерте, ранее пытавшегося нормализовать отношения с Китаем, сейчас масса проблем, однако он в очередной раз встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и подписал несколько договоров о сотрудничестве. Что же касается визита Киссинджера, китайские СМИ и блогеры уделили ему внимание, но сообщали, что это всего лишь визит уважаемого политика и, вроде бы, друга Китая. Такое отношение, в общем-то, понятно: приехал бывший политик, ныне пенсионер.Но пенсионер - совсем не простой. Киссинджер - хорошо известная фигура для Китае, чьё имя связано у китайских граждан с историей становления китайско-американских отношений. В прежние времена Киссинджер, по поручению президента Никсона, встречался с Мао Цзэдуном и премьером Госсовета Чжоу Эньлаем.В китайских СМИ было опубликовано несколько хвалебных статей к его 100-летнему юбилею - Киссинджер родился в 1923 году. Важно, что Киссинджер действительно проявил всю свою политическую изворотливость, выстраивая отношения с маоистским Китаем. Именно благодаря ему визит Никсона в Китай, состоявшийся в феврале 1972 года, был назван "неделей, которая изменила мир." Известно, что, улаживая вопросы встречи в верхах, Киссинджеру пришлось спорить по вопросам марксистской философии и идеям Мао Цзэдуна. Были моменты, когда общение с премьером Чжоу переходило в откровенные стычки, и всё ради того, чтобы состоялась встреча Мао с Никсоном. Причина, по которой Киссинджер завоевал доверие китайского руководства, заключалась в том, что политик-антикоммунист знал, как хранить секреты и выполнять свои обещания, постепенно укрепляя хрупкое взаимное доверие между Мао и американскими политиками. Как указывают в Китае, этим не обладают нынешние вашингтонские администрации, часто подлавливаемые китайскими министрами даже на искажении фактов. При этом в Китае хорошо знакомы и с фактами неоднозначной политической биографии самого Киссинджера. Он организатор политического переворота в Чили, приведшего к гибели законного президента Альенде, антикоммунист и душитель левого движения в Латинской Америке. Но, видимо, тогда, в конце 1960-х годов искренняя нелюбовь, а может, даже и ненависть Киссинджера к СССР и умение льстить открыли ему путь к общению с Мао. "Как бы дружба" состоялась и продолжалась долгие сорок лет. Благодаря усилиям Киссинджера Китай стал великой современной державой. Этого, похоже, в Пекине не забыли, о нём не принято говорить плохо, любая критика в его адрес не приветствуется и пресекается. В отношении Киссинджера китайские СМИ следуют установке "говорим либо хорошо, либо ничего". В подтверждение сказанного можно привести тот факт, что утром 20 июля в китнете на блогерских площадках появилась статья "Киссинджер, давай, до свидания!", которая практически сразу же была полностью удалена администраторами со всех платформ. В статье даётся прямо противоположная оценка личности Киссинджера и истинных целей его визита в Пекин. Но, видимо, руководство страны считает, что сохранение образа умного политика, желающего нормализации отношений между двумя странами, сейчас важнее. Видимо, столетний политик в Пекине появился неспроста. Китайским руководством встреча с политическим тяжеловесом вашингтонской политики, безусловно, рассматривается как решающая попытка не только убедить Китай в необходимости диалога, но и администрацию Байдена начать диалог на равных. Согласно последней информации из МО КНР, Киссинджер провёл встречи с министром обороны Ли Шанфу и куратором МИД, опытнейшим дипломатом Ван И, а уже затем и с самим председателем КНР Си Цзиньпином. Во время встреч подчёркивалось, что отношения между Китаем и США находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических отношений в 1979 году, "полностью разрушена прежняя дружественная атмосфера общения". Примечательно, что единственным, кто не был замечен на встречах с бывшим госсекретарём, был нынешний глава МИД страны Цинь Ган. Это заставляет задуматься о состоянии отношений между двумя странами.Бывший посол КНР в США и американист по каким-то причинам не только не присутствовал на встречах, но и уже больше двадцати дней не был замечен в общественном поле.Встречаясь с Ли Шанфу, Киссинджер также признал, что, исходя из сегодняшнего состояние отношений, Китай и США "не могут позволить и дальше рассматривать друг друга в роли противников, война между двумя странами принесёт огромное несчастье обоим народам, не принеся при этом каких-либо значимых результатов." За фразами, сказанными для публикаций, может отойти на второй план другой вопрос: почему Киссинджер сразу по приезде в Пекин встретился не с гражданскими политиками, а с военным министром? Если покопаться в истории визитов Киссинджера в Китай, а в Пекине он бывал более сотни раз, искушённый политик лишь несколько раз встречался с китайскими министрами обороны. Последняя встреча с тогдашним главой ведомства состоялась в 2005 году. Возможно, сейчас это связано с продолжительным отказом китайской военной структуры от общения с американской стороной и установления каналов связи. Как известно, в апреле этого года глава американского оборонного ведомства Остин пытался восстановить общение между военными Китая и США, но все попытки были проигнорированы китайской стороной. Новоизбранного китайского посла в США Се Фэна даже вызывали в Пентагон, но так и не смогли добиться результата. Встреча, согласно заявлению Пентагона, длилась около полутора часов и касалась "ряда вопросов безопасности". Другими словами, наверняка обсуждалась возможность налаживания механизмов общения между военными Китая и США.Как ранее отмечали китайские СМИ, причиной отказа от контактов стали санкции США, наложенные на Ли Шанфу ещё в 2018. С момента вступления Ли Шанфу в должность министра обороны в марте этого года США постоянно отказываются отменить санкции, поэтому уход китайского руководства от контактов с Остином выглядит более чем логичным. Если вслед за визитами госсекретаря Блинкена, министра финансов Йеллен и посла по климатическим вопросам Керри в Пекине появится Остин, тогда можно будет считать, что пенсионер Киссинджер не зря рисковал своим здоровьем, перелетая Тихий океан туда и обратно.Впрочем, исходя из нынешней ситуации, можно предположить, что встреча военного руководства Китая и США вряд ли вероятна, а даже если она состоится, будет мало результативна, как бы Киссинджер и ни старался. А учитывая, что срок полномочий министра обороны Китая составляет пять лет, Ли Шанфу занял эту должность в марте 2023 года, можно предположить, что контактов между военными ведомствами КНР и США не будет до истечения срока полномочий нынешнего министра. Усиливающаяся же напряжённость вокруг Тайваня и отсутствие общения между военными в течение следующих пяти лет значительно увеличивает риски перехода конфликта в горячую стадию. Видимо, именно одним из заданий, данного Киссинджеру, и была попытка наладить мост для общения между военными ведомствами без отмены санкций, что опять же делает его миссию весьма затруднительной - Китай требует общения на равных. Пекин готов вести диалог с Вашингтоном по вопросам дипломатии и экономики на основе равенства и избегает общения на политические темы. Несмотря на то, что эффективность данного формата общения может быть ограничена и трудновыполнима, Вашингтон пока не заявлял об отказе от попыток смены политического режима в Китае, но это всё же лучше, чем отсутствие общения.Фактически контрмеры со стороны Китая заставляют США почувствовать последствия санкций на себе. Тактика, обычно применяемая США против других стран, теперь используется Китаем против США, что вызывает раздражение администрации Байдена. В Китае хорошо изучили опыт общения России с "западными партнёрами", поэтому хорошо понимают, что единственным условием для восстановления контактов между военными и для нормализации отношений в целом будет оказание давления на США, принуждение к отказу от провокационных действий как экономического, так и политического характера. Но, как известно, такое поведение Пекина не может быть принято Вашингтоном, поэтому и приходится искать альтернативные пути установления механизма общения с Китаем. Именно поэтому визит Киссинджера в Китай призван сыграть важную роль в нормализации отношений. На данном этапе именно общению между двумя министрами обороны в Вашингтоне придают решающее значение. Возможно, вашингтонские политики начинают понимать, что битвы за Тайвань американской экономике, погрязшей во внутреннем кризисе и содержащей Зеленского, не потянуть.

https://ukraina.ru/20230719/1048100341.html

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https://ukraina.ru/20230712/1047951063.html

https://ukraina.ru/20230708/1047888740.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

сша, кнр (китай), эксклюзив, генри киссинджер, джон керри, тайвань, владимир зеленский, сми, цинь ган, мао цзэдун