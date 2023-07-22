Смертельно опасная профессия. ВСУ нанесли удар по автомобилю, в котором находились российские журналисты
16:25 22.07.2023 (обновлено: 16:29 22.07.2023)
Ростислав Журавлев
В субботу, 22 июля, Вооруженные силы Украины нанесли кассетным боеприпасом удар по гражданскому автомобилю, в котором находились наши коллеги – журналисты РИА Новости и "Известий". Наш коллега, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб.
Кроме того, фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил тяжелые ранения. Так же тяжелые ранения получили корреспондент "Известий" Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.
Вот, что об этом написал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram:
"Сегодня в результате обстрела гражданской машины, которая следовала от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка, погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев".
Уточненную информацию обнародовало Министерство обороны России:
"Во время эвакуации журналист информационного агентства "РИА Новости" Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался".
Обстрел автомобиля, в котором ехали журналисты, произошел в районе населенного пункта Пятихатки. По информации телеканала РЕН ТВ, также пострадали журналисты "Известий".
"Корреспондент "Известий" Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков пострадали 22 июля в зоне проведения специальной военной операции (СВО) при обстреле со стороны украинских боевиков. Журналист получил перелом ноги, осколочные ранения ноги, живота и спины. У оператора зафиксированы осколочные ранения и перелом тазобедренных костей".
По словам гендиректора МИА "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился. Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.
Глава СЖР Владимир Соловьев от имени Союза выразил соболезнования семье и коллегам погибшего в зоне спецоперации корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, семье погибшего Союз готов оказать помощь:
"Работа военкора одна из самых опасных в мире, одно из самых опасных направлений в журналистке. Иногда мы все теряем наших товарищей. От имени Союза журналистов России выражаю самые глубокие соболезнования коллегам, семье, близким. Хочется надеяться, что раненный коллега быстро восстановится".
Вот такая сухая и в тоже время печальная информация появилась на лентах информагентств.
И это не первая смерть и не первое ранение. И, к сожалению, не последние. 17 июня 2014 года при минометном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины погибли журналисты российского государственного телеканала корреспондент Игорь Корнелюк и звукорежиссер Антон Волошин.
Тогда же, в августе 2014 года в Донбассе погиб наш коллега, фотожурналист РИА Новости Андрей Стенин.Это произошло примерно в тех же местах, где сейчас идут ожесточенные бои и где погиб Ростислав Журавлев.
Можно назвать еще не мало имен, погибших наших коллег, в том числе во время Евромайдана или в связи с теми событиями. Профессия журналиста в мире, где информационная война сопровождает горячую, становится все более опасной. И особенно военного журналиста.
А теперь и не только на фронте.
Несколько месяцев назад, 2 апреля, в результате теракта, организованного спецслужбами Украины, в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), который в этот момент презентовал там свою книгу.
Наверное, мало кто знает, но у журналистов есть свои традиции. Когда мы садимся за общий праздничный стол, то первый тост поднимаем за встречу. Потому что работа репортера, то есть журналиста, работающего в поле, не предполагает частых посиделок дома, мы ведь все время в дороге - от одного сюжета к другому. И встречи с коллегами бывают не часты.
А второй тост у нас всегда за тех, кого с нами нет. Это за тех, кто погибли, кто рано ушли из жизни, надорвав сердце, переполненное болью и состраданием за других. Теперь этот печальный список пополнился еще одним именем - Ростислав Журавлев.
Погиб при исполнении - это не только про оперативников, это и про наших коллег журналистов...