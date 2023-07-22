https://ukraina.ru/20230722/1048185749.html

Смертельно опасная профессия. ВСУ нанесли удар по автомобилю, в котором находились российские журналисты

Смертельно опасная профессия. ВСУ нанесли удар по автомобилю, в котором находились российские журналисты - 22.07.2023 Украина.ру

Смертельно опасная профессия. ВСУ нанесли удар по автомобилю, в котором находились российские журналисты

В субботу, 22 июля, Вооруженные силы Украины нанесли кассетным боеприпасом удар по гражданскому автомобилю, в котором находились наши коллеги – журналисты РИА Новости и "Известий". Наш коллега, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб.

2023-07-22T16:25

2023-07-22T16:25

2023-07-22T16:29

эксклюзив

спецоперация

украина

журналисты

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Кроме того, фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил тяжелые ранения. Так же тяжелые ранения получили корреспондент "Известий" Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.Вот, что об этом написал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram:Уточненную информацию обнародовало Министерство обороны России:Обстрел автомобиля, в котором ехали журналисты, произошел в районе населенного пункта Пятихатки. По информации телеканала РЕН ТВ, также пострадали журналисты "Известий".По словам гендиректора МИА "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился. Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.Глава СЖР Владимир Соловьев от имени Союза выразил соболезнования семье и коллегам погибшего в зоне спецоперации корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, семье погибшего Союз готов оказать помощь:Вот такая сухая и в тоже время печальная информация появилась на лентах информагентств. И это не первая смерть и не первое ранение. И, к сожалению, не последние. 17 июня 2014 года при минометном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины погибли журналисты российского государственного телеканала корреспондент Игорь Корнелюк и звукорежиссер Антон Волошин.Тогда же, в августе 2014 года в Донбассе погиб наш коллега, фотожурналист РИА Новости Андрей Стенин.Это произошло примерно в тех же местах, где сейчас идут ожесточенные бои и где погиб Ростислав Журавлев.Можно назвать еще не мало имен, погибших наших коллег, в том числе во время Евромайдана или в связи с теми событиями. Профессия журналиста в мире, где информационная война сопровождает горячую, становится все более опасной. И особенно военного журналиста. А теперь и не только на фронте.Несколько месяцев назад, 2 апреля, в результате теракта, организованного спецслужбами Украины, в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), который в этот момент презентовал там свою книгу.Наверное, мало кто знает, но у журналистов есть свои традиции. Когда мы садимся за общий праздничный стол, то первый тост поднимаем за встречу. Потому что работа репортера, то есть журналиста, работающего в поле, не предполагает частых посиделок дома, мы ведь все время в дороге - от одного сюжета к другому. И встречи с коллегами бывают не часты.А второй тост у нас всегда за тех, кого с нами нет. Это за тех, кто погибли, кто рано ушли из жизни, надорвав сердце, переполненное болью и состраданием за других. Теперь этот печальный список пополнился еще одним именем - Ростислав Журавлев.Погиб при исполнении - это не только про оперативников, это и про наших коллег журналистов...

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина. ру

эксклюзив, спецоперация, украина, журналисты