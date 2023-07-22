Варшавская Сталинка. Памятник "дьявольским замыслам Сталина и Молотова" - 22.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20230722/1048031434.html
Варшавская Сталинка. Памятник "дьявольским замыслам Сталина и Молотова"
Варшавская Сталинка. Памятник "дьявольским замыслам Сталина и Молотова" - 22.07.2023 Украина.ру
Варшавская Сталинка. Памятник "дьявольским замыслам Сталина и Молотова"
Силами 3500 советских рабочих 22 июля 1955 года в Варшаве было завершено возведение Дворца культуры и науки, или "Варшавской Сталинки" – могучего здания в стиле социалистического реализма, советского ар-деко, сталинского ампира, или, наконец, "тоталитарного архитектурного стиля". В зависимости от предпочтений и убеждений говорящего
2023-07-22T18:00
2023-07-22T18:00
история
эксклюзив
варшава
польша
сталин
архитектура
киев
рига
ссср
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048074325_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_f63bcaf51e0a63e4a11fd466ba2b4b9d.jpg.webp
Задуманная как сестра семи московских сталинок, варшавская точно не подразумевалась своими авторами, как сестра по несчастью других "символов тоталитарного прошлого" – Здания Академии наук Латвии в Риге и киевской "Родины-Матери", однако в последние десятилетия их судьбы невыразимо близки.Все эти здания нынешним властям – как бельмо на глазу: и снести дорого, и стоят посреди современных европейских городов, подавляя их свободу своей тоталитарной энергетикой. И все это было бы шутками, если бы с завидной регулярностью и достойным похвалы упорством местные власти действительно не подавали петиции, прошения, планы, сметы сноса этих зданий – слишком величественных, неподъемно дорогих, не по зубам борцам с "обычными" памятниками и надгробными плитами.В долгом киевском споре о смыслах и символах статуи "Родина-мать" буквально на днях поставил точку министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков: советский герб будет заменен на нынешний украинский трезубец в ближайшее время, несмотря на то, что "это может нарушить устойчивость монумента". Такой вот креативный подход к инфраструктуре.Снести не могут – непомерно дорого. А вот варшавскую сталинку снести планируют регулярно, особенно радует за это министр МВД Польши Мариуш Блащак. Правда, архитекторы и варшавяне против: ломать – не строить.Чехам метро, нам – домА строили героически. После освобождения от немцев Варшава, как известно, была разрушена на 85%, левобережный район города – практически полностью. Какой бы напряжённой не была сегодня политическая обстановка, но гуляя по центру польской столицы, взгляд едва ли ни ежеминутно натыкается на таблички на домах: "Здание восстановлено советскими солдатами и рабочими в 1945-1966 годах". Едва ли ни каждое. И поляки это помнят.Европейских сестёр московских сталинок было две – варшавский Дворец культуры и науки и Дом свободной прессы в Бухаресте. Обе они были построены как "подарки" странам Варшавского договора, после войны вошедшим в едины социалистический лагерь. Правда в Варшаве давно уже шутят: Когда Молотов предлагал нам какой-нибудь подарок, чехи выбрали метро, венгры – жилые массивы, а мы – Дворец. Прогадали, мол.Упоминание Вячеслава Молотова в этой шутке неслучайно: главный архитектор Варшавы тех лет, Юзеф Сигалин, рассказывал, как получил от из Москвы секретную телеграмму о предстоящем визите Молотова и его идее построить в Варшаве небоскреб. Сигалин, по его собственным словам, услышав это предложение уже лично от Молотова, был сильно растерян, но ответил по инструкции: "Почему бы и нет?" Так и был дал старт постройке варшавской сталинке, продлившейся, под управлением архитектора Льва Руднева, чуть больше трех лет.Бурная полемика о судьбе Дворца развернулась сразу же после разрушения Берлинской стены, из-за которой повеяло ветром свободы и перемен, а в 1991 году был проведен конкурс на застройку центра Варшавы, в ходе другого выдвигались идеи одна ярче другой:– Просто снести здание;– Построить поблизости 340-метровый небоскреб в стиле хай-тек, чтобы он "утопил советский дворец в своей тени";– Устроить во дворце "музей коммунизма и абсурдов ПНР".Что касается музея Польской Народной Республики – он в Варшаве, таки, есть. Но, вероятно, не такой враждебный и желчный, как задумывался тогда архитектором Чеславом Белецким, а очень уютный и ностальгический.Дискуссия 1991 года ни к чему не привела, и в 2009 глава МИД Радослав Сикорский инициировал новую, над которой сыронизировал директор варшавского театра Teatru 6 Михаил Зебровский:Мысль о том, чтобы построить что-нибудь лучшее, вместо того, чтобы крушить Дворец, пришла не только к нему: того же мнения придерживается известный польский архитектор Стефан Курилович, архитектор и профессор Марек Будзинский."Здание уникально не только своей архитектурой, но и техническим оборудованием, отделкой, мебелью. Внесение его в реестр памятников поможет сохранить стремительно исчезающие элементы интерьеров в стиле ар-деко, напоминающие о первых небоскребах Нью-Йорка или Чикаго, которые все были модернизированы и растеряли большую часть исторического содержания. А нам удалось это сохранить", - слова варшавского краеведа Ярослава Зелинского, который неслучайно упоминает Нью-Йорк и Чикаго – стиль сталинских высоток изначально сравнивали со зданием Эмпайр-стейт-билдинг, Вулворт-билдингом, строением муниципалитета на Манхэттене.Чёрная дата ненавистников Дворца культурны и науки – 2 февраля 2007 года, когда здание было внесено в реестр исторических памятников Польши. Отныне оно стало почти неприкосновенно, а ученые из Ягеллонского университета обратились к Сейму: "памятник советской колониальной архитектуры в центре польской столицы теперь будет вечно свидетельствовать о дьявольских планах Сталина и Молотова".Конец прекрасной эпохиУченых тогда, к слову, горячо поддержал министр Блащак, напомнив схожий эпизод из истории польской столицы: в 1924-1926 года власти Варшавы снесли Александро-Невский православный собор, построенный по проекту Леонтия Бенуа: по мнению минстра, собор точно также "символизировал российское чужеродное господство", как и многострадальный Дворец культурны и науки.Остальные здания, напоминающие о тоталитарном прошлом – киевская гостиница "Украина" (изначально – "Москва", архитектор Анатолий Добровольский), Дом свободной прессы в Бухаресте (архитектор – Хориа Майку) и Здание Академии наук Латвии (архитекторы – Освальдс Тилманис, Вайделотис Апситис, Карлис Плуксне и Владимир Шнитников), к счастью, тоже отделались лишь "публичными дебатами", но остались на своих местах спокойно исполнять свои изначально задуманные функции.В Бухаресте их архитектурного ансамбля исчез памятник Владимиру Ленину, в Риге во время "Поющей революции" со здания содрали советские гербы и некоторые барельефы, киевскую же гостиницу еще в 2000-м году архитектор Сергей Бабушкин, как и его варшавские коллеги, предлагал заменить на "более независимое и украинское здание", небоскреб, но проект тоже не потянули.Дворец Советов – великая мечта советского монументального искусства, который должен был венчать архитектурный ансамбль величественных сталинских зданий, увы, построен не был. Но другие постройки оказались так прочны и долговечны, что с ними не в силах справиться самые оголтелые антисоветчики и русофобы.Впрочем, сами варшавяне, например, говорят, что "СССР, конечно, проклятый", но свой город без сталинки не представляют. Как в стихах поэта и хип-хоп исполнителя Noize MC* (Иван Алексеев):"Громоздится чуждым анахронизмомТак давно, что символом города признан".*Лицо выполняет функции иноагента в РФ
https://ukraina.ru/20230314/1044319353.html
https://ukraina.ru/20200716/1028270281.html
https://ukraina.ru/20200525/1027774478.html
https://ukraina.ru/20230713/1047995234.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Мария Нестерова
Мария Нестерова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048074325_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_9ef3d5587140ada14f96ff4de89a9917.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, варшава, польша, сталин, архитектура, киев, рига, ссср, история
История, Эксклюзив, Варшава, Польша, Сталин, архитектура, Киев, Рига, СССР, История

Варшавская Сталинка. Памятник "дьявольским замыслам Сталина и Молотова"

18:00 22.07.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Силами 3500 советских рабочих 22 июля 1955 года в Варшаве было завершено возведение Дворца культуры и науки, или "Варшавской Сталинки" – могучего здания в стиле социалистического реализма, советского ар-деко, сталинского ампира, или, наконец, "тоталитарного архитектурного стиля". В зависимости от предпочтений и убеждений говорящего
Задуманная как сестра семи московских сталинок, варшавская точно не подразумевалась своими авторами, как сестра по несчастью других "символов тоталитарного прошлого" – Здания Академии наук Латвии в Риге и киевской "Родины-Матери", однако в последние десятилетия их судьбы невыразимо близки.
Все эти здания нынешним властям – как бельмо на глазу: и снести дорого, и стоят посреди современных европейских городов, подавляя их свободу своей тоталитарной энергетикой. И все это было бы шутками, если бы с завидной регулярностью и достойным похвалы упорством местные власти действительно не подавали петиции, прошения, планы, сметы сноса этих зданий – слишком величественных, неподъемно дорогих, не по зубам борцам с "обычными" памятниками и надгробными плитами.
В долгом киевском споре о смыслах и символах статуи "Родина-мать" буквально на днях поставил точку министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков: советский герб будет заменен на нынешний украинский трезубец в ближайшее время, несмотря на то, что "это может нарушить устойчивость монумента". Такой вот креативный подход к инфраструктуре.
Снести не могут – непомерно дорого. А вот варшавскую сталинку снести планируют регулярно, особенно радует за это министр МВД Польши Мариуш Блащак. Правда, архитекторы и варшавяне против: ломать – не строить.
Шуховская башня в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
14 марта, 18:00История
Шаболовка, 37 и украинские конструкции Шухова
Чехам метро, нам – дом
А строили героически. После освобождения от немцев Варшава, как известно, была разрушена на 85%, левобережный район города – практически полностью. Какой бы напряжённой не была сегодня политическая обстановка, но гуляя по центру польской столицы, взгляд едва ли ни ежеминутно натыкается на таблички на домах: "Здание восстановлено советскими солдатами и рабочими в 1945-1966 годах". Едва ли ни каждое. И поляки это помнят.
Европейских сестёр московских сталинок было две – варшавский Дворец культуры и науки и Дом свободной прессы в Бухаресте. Обе они были построены как "подарки" странам Варшавского договора, после войны вошедшим в едины социалистический лагерь. Правда в Варшаве давно уже шутят: Когда Молотов предлагал нам какой-нибудь подарок, чехи выбрали метро, венгры – жилые массивы, а мы – Дворец. Прогадали, мол.
Упоминание Вячеслава Молотова в этой шутке неслучайно: главный архитектор Варшавы тех лет, Юзеф Сигалин, рассказывал, как получил от из Москвы секретную телеграмму о предстоящем визите Молотова и его идее построить в Варшаве небоскреб. Сигалин, по его собственным словам, услышав это предложение уже лично от Молотова, был сильно растерян, но ответил по инструкции: "Почему бы и нет?" Так и был дал старт постройке варшавской сталинке, продлившейся, под управлением архитектора Льва Руднева, чуть больше трех лет.
Бурная полемика о судьбе Дворца развернулась сразу же после разрушения Берлинской стены, из-за которой повеяло ветром свободы и перемен, а в 1991 году был проведен конкурс на застройку центра Варшавы, в ходе другого выдвигались идеи одна ярче другой:
– Просто снести здание;
– Построить поблизости 340-метровый небоскреб в стиле хай-тек, чтобы он "утопил советский дворец в своей тени";
– Устроить во дворце "музей коммунизма и абсурдов ПНР".
16 июля 2020, 13:42
Зодчие русофобии. Институт национальной памяти Украины переписывает историю архитектурыУкраинские геростраты дадут фору любым аналогичным «героям» прошлого. Их стремление отказаться от культурного наследия могло бы повергнуть в шок, если бы не находилось в русле официальной политики государства. Сам УИНП — плоть от плоти этого государства, возникшего на руинах прошлых достижений, не создавая, по сути, ничего равновеликого
Что касается музея Польской Народной Республики – он в Варшаве, таки, есть. Но, вероятно, не такой враждебный и желчный, как задумывался тогда архитектором Чеславом Белецким, а очень уютный и ностальгический.
Дискуссия 1991 года ни к чему не привела, и в 2009 глава МИД Радослав Сикорский инициировал новую, над которой сыронизировал директор варшавского театра Teatru 6 Михаил Зебровский:
"Навязчивые идеи политиков о сносе можно прокомментировать только так: строительство лучшего никак не зависит от разрушения здания Дворца культуры."
Мысль о том, чтобы построить что-нибудь лучшее, вместо того, чтобы крушить Дворец, пришла не только к нему: того же мнения придерживается известный польский архитектор Стефан Курилович, архитектор и профессор Марек Будзинский.
"Здание уникально не только своей архитектурой, но и техническим оборудованием, отделкой, мебелью. Внесение его в реестр памятников поможет сохранить стремительно исчезающие элементы интерьеров в стиле ар-деко, напоминающие о первых небоскребах Нью-Йорка или Чикаго, которые все были модернизированы и растеряли большую часть исторического содержания. А нам удалось это сохранить", - слова варшавского краеведа Ярослава Зелинского, который неслучайно упоминает Нью-Йорк и Чикаго – стиль сталинских высоток изначально сравнивали со зданием Эмпайр-стейт-билдинг, Вулворт-билдингом, строением муниципалитета на Манхэттене.
Чёрная дата ненавистников Дворца культурны и науки – 2 февраля 2007 года, когда здание было внесено в реестр исторических памятников Польши. Отныне оно стало почти неприкосновенно, а ученые из Ягеллонского университета обратились к Сейму: "памятник советской колониальной архитектуры в центре польской столицы теперь будет вечно свидетельствовать о дьявольских планах Сталина и Молотова".
- РИА Новости, 1920, 25.05.2020
25 мая 2020, 01:00
День в истории. 25 мая: в Москве появилась своя «Украина»В этот день в 1957 году в эксплуатацию была сдана гостиница «Украина». Она венчала собой завершение грандиозного проекта сталинской эпохи - возведение столичных высоток, которых, как известно всего семь штук. «Украина», которой изначально определялось название совершенно московское - «Дорогомиловская», свое имя получила по инициативе Никиты Хрущева
Конец прекрасной эпохи
Ученых тогда, к слову, горячо поддержал министр Блащак, напомнив схожий эпизод из истории польской столицы: в 1924-1926 года власти Варшавы снесли Александро-Невский православный собор, построенный по проекту Леонтия Бенуа: по мнению минстра, собор точно также "символизировал российское чужеродное господство", как и многострадальный Дворец культурны и науки.
Остальные здания, напоминающие о тоталитарном прошлом – киевская гостиница "Украина" (изначально – "Москва", архитектор Анатолий Добровольский), Дом свободной прессы в Бухаресте (архитектор – Хориа Майку) и Здание Академии наук Латвии (архитекторы – Освальдс Тилманис, Вайделотис Апситис, Карлис Плуксне и Владимир Шнитников), к счастью, тоже отделались лишь "публичными дебатами", но остались на своих местах спокойно исполнять свои изначально задуманные функции.
В Бухаресте их архитектурного ансамбля исчез памятник Владимиру Ленину, в Риге во время "Поющей революции" со здания содрали советские гербы и некоторые барельефы, киевскую же гостиницу еще в 2000-м году архитектор Сергей Бабушкин, как и его варшавские коллеги, предлагал заменить на "более независимое и украинское здание", небоскреб, но проект тоже не потянули.
Дворец Советов – великая мечта советского монументального искусства, который должен был венчать архитектурный ансамбль величественных сталинских зданий, увы, построен не был. Но другие постройки оказались так прочны и долговечны, что с ними не в силах справиться самые оголтелые антисоветчики и русофобы.
Впрочем, сами варшавяне, например, говорят, что "СССР, конечно, проклятый", но свой город без сталинки не представляют. Как в стихах поэта и хип-хоп исполнителя Noize MC* (Иван Алексеев):
"Громоздится чуждым анахронизмом
Так давно, что символом города признан".
*Лицо выполняет функции иноагента в РФ
- РИА Новости, 1920, 13.07.2023
13 июля, 13:56
Родина-мать с американским флагом и Щорс в латексе. Как Украина издевается над историей и ее памятникамиКак ведётся психоисторическая война на территории бывшей независимой Украины, которую ныне в просторечии часто называют: "страна б/у", а если сказать попросту - колония Запада.
 
ИсторияЭксклюзивВаршаваПольшаСталинархитектураКиевРигаСССРИстория
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:17Кто следующий? Зеленский уволил министра культуры
18:00Варшавская Сталинка. Памятник "дьявольским замыслам Сталина и Молотова"
17:53На Банковой сидит Батя. Украинские эксперты о том, как Зеленский обиделся на своего посла
17:43К 2030 году Великобритания, Франция и Италия покинут десятку экономик мира - Орбан
17:06Куда исчез глава МИД Китая? Что известно о представителе высшего китайского руководства Цинь Гане
17:04"В СВО он пошёл профессиональным военкором".Прилепин отметил, что Журавлёв был честный и аномально смелый
16:25Смертельно опасная профессия. ВСУ нанесли удар по автомобилю, в котором находились российские журналисты
16:07Ответственность за гибель военкора Журавлёва ложится на США и Украину - Косачев
15:33ВСУ нанесли удар по группе журналистов кассетными боеприпасами - Минобороны РФ
15:11При обстреле кассетными боеприпасами погиб военкор Ростислав Журавлёв
14:57ВС РФ уничтожили польских и немецких наёмников во Львове - Минобороны России
14:24В Крыму из-за атаки беспилотника сдетонировали боеприпасы на складе - Аксёнов
14:21Ростислав Ищенко о том, что будет, если Россия эту войну проиграет
13:31"Второй австриец". Немецкие читатели раскритиковали высказывание Зеленского про Крымский мост
13:13Сорочинская ярмарка во Львове – издевательство над Украиной в кубе
12:45Блокада Одессы, массированный ракетный удар и наступление по всем фронтам? Рожин о главном для ВС РФ
12:32ВСУ обстреляли село в Белгородском области кассетными снарядами - Гладков
11:57Марианна Васильева: Западный мир сегодня - это сумасшедший дом, палата номер шесть
11:42Венесуэльский депутат назвал причину выхода России из зерновой сделки
11:16В Белом доме признали значительные потери ВСУ в ходе контрнаступления
Лента новостейМолния