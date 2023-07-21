Военный эксперт: Под видом "зерновых" судов на Украину могли завозить военную контрабанду
© Фото : Минобороны СШАамериканское вооружение для Украины
© Фото : Минобороны США
Под прикрытием "зерновой сделки" на Украину могли завозить оружие и боеприпасы, в том числе морские и авиационные беспилотники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
Под видом судов, которые заходили для получения зерна с Украины, туда могли попутно завозить военную продукцию, оружие и боеприпасы, в том числе морские и авиационные беспилотники. Также контрабандой в украинские порты могли доставлять обмундирование, каски и бронежилеты для ВСУ, рассказал Попов.
Также под прикрытием "зерновой сделки" суда могли завозить на Украину запасные части к самолетам-вертолетам или сами самолеты-вертолеты в разобранном виде. Например, военные машины советского производства — такие как МиГ-29, Су-25 и Су-24, добавил эксперт.
"Если дальше трафик незаконных перевозок [по Чёрному морю в порты Украины] будет продолжаться, мы будем его проверять с учетом разведданных и косвенных признаков, когда и что везут. Если у нас будут проходить учения, <...> соответственно, мы будем объявлять эту зону, воздушное пространство и морские территории, закрытыми", - подчеркнул Попов.
Это все идет в ущерб не только Украине, но и Западу: небезопасно будет проводить и навигацию кораблей, и полеты иностранных самолетов, и гражданских воздушных судов. Поскольку там рядом находятся Болгария и Румыния, которые заинтересованы в том, чтобы эти ограничения в экономических отношениях нас и Запада были жестче, заключил собеседник издания.
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