https://ukraina.ru/20230721/1048179622.html

Военный эксперт: Под видом "зерновых" судов на Украину могли завозить военную контрабанду

Военный эксперт: Под видом "зерновых" судов на Украину могли завозить военную контрабанду - 21.07.2023 Украина.ру

Военный эксперт: Под видом "зерновых" судов на Украину могли завозить военную контрабанду

Под прикрытием "зерновой сделки" на Украину могли завозить оружие и боеприпасы, в том числе морские и авиационные беспилотники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов

2023-07-21T22:30

2023-07-21T22:30

2023-07-21T22:30

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контрабанда

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Под видом судов, которые заходили для получения зерна с Украины, туда могли попутно завозить военную продукцию, оружие и боеприпасы, в том числе морские и авиационные беспилотники. Также контрабандой в украинские порты могли доставлять обмундирование, каски и бронежилеты для ВСУ, рассказал Попов.Также под прикрытием "зерновой сделки" суда могли завозить на Украину запасные части к самолетам-вертолетам или сами самолеты-вертолеты в разобранном виде. Например, военные машины советского производства — такие как МиГ-29, Су-25 и Су-24, добавил эксперт.Это все идет в ущерб не только Украине, но и Западу: небезопасно будет проводить и навигацию кораблей, и полеты иностранных самолетов, и гражданских воздушных судов. Поскольку там рядом находятся Болгария и Румыния, которые заинтересованы в том, чтобы эти ограничения в экономических отношениях нас и Запада были жестче, заключил собеседник издания. Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230721/1048171196.html

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новости, вооружение, черное море, украина, порты, контрабанда