Военный эксперт: Под видом "зерновых" судов на Украину могли завозить военную контрабанду - 21.07.2023 Украина.ру
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Военный эксперт: Под видом "зерновых" судов на Украину могли завозить военную контрабанду
Военный эксперт: Под видом "зерновых" судов на Украину могли завозить военную контрабанду - 21.07.2023 Украина.ру
Военный эксперт: Под видом "зерновых" судов на Украину могли завозить военную контрабанду
Под прикрытием "зерновой сделки" на Украину могли завозить оружие и боеприпасы, в том числе морские и авиационные беспилотники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
2023-07-21T22:30
2023-07-21T22:30
новости
вооружение
черное море
украина
порты
контрабанда
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Под видом судов, которые заходили для получения зерна с Украины, туда могли попутно завозить военную продукцию, оружие и боеприпасы, в том числе морские и авиационные беспилотники. Также контрабандой в украинские порты могли доставлять обмундирование, каски и бронежилеты для ВСУ, рассказал Попов.Также под прикрытием "зерновой сделки" суда могли завозить на Украину запасные части к самолетам-вертолетам или сами самолеты-вертолеты в разобранном виде. Например, военные машины советского производства — такие как МиГ-29, Су-25 и Су-24, добавил эксперт.Это все идет в ущерб не только Украине, но и Западу: небезопасно будет проводить и навигацию кораблей, и полеты иностранных самолетов, и гражданских воздушных судов. Поскольку там рядом находятся Болгария и Румыния, которые заинтересованы в том, чтобы эти ограничения в экономических отношениях нас и Запада были жестче, заключил собеседник издания. Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230721/1048171196.html
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новости, вооружение, черное море, украина, порты, контрабанда
Новости, вооружение, Черное море, Украина, порты, контрабанда

Военный эксперт: Под видом "зерновых" судов на Украину могли завозить военную контрабанду

22:30 21.07.2023
 
© Фото : Минобороны СШАамериканское вооружение для Украины
американское вооружение для Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : Минобороны США
Читать в
Под прикрытием "зерновой сделки" на Украину могли завозить оружие и боеприпасы, в том числе морские и авиационные беспилотники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
Под видом судов, которые заходили для получения зерна с Украины, туда могли попутно завозить военную продукцию, оружие и боеприпасы, в том числе морские и авиационные беспилотники. Также контрабандой в украинские порты могли доставлять обмундирование, каски и бронежилеты для ВСУ, рассказал Попов.
Также под прикрытием "зерновой сделки" суда могли завозить на Украину запасные части к самолетам-вертолетам или сами самолеты-вертолеты в разобранном виде. Например, военные машины советского производства — такие как МиГ-29, Су-25 и Су-24, добавил эксперт.

"Если дальше трафик незаконных перевозок [по Чёрному морю в порты Украины] будет продолжаться, мы будем его проверять с учетом разведданных и косвенных признаков, когда и что везут. Если у нас будут проходить учения, <...> соответственно, мы будем объявлять эту зону, воздушное пространство и морские территории, закрытыми", - подчеркнул Попов.

Это все идет в ущерб не только Украине, но и Западу: небезопасно будет проводить и навигацию кораблей, и полеты иностранных самолетов, и гражданских воздушных судов. Поскольку там рядом находятся Болгария и Румыния, которые заинтересованы в том, чтобы эти ограничения в экономических отношениях нас и Запада были жестче, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Церемония открытия Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Вчера, 15:47
Генерал-майор Попов раскрыл, какими системами ВС РФ уничтожают стратегические объекты ВСУДля ударов по стратегическим объектам Украины ВС РФ применяют различные системы, это зависит от удалённости объекта, траектории и боевой задачи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
 
НовостивооружениеЧерное мореУкраинапортыконтрабанда
 
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Заголовок открываемого материала
22:30Военный эксперт: Под видом "зерновых" судов на Украину могли завозить военную контрабанду
22:00"Своим топором по своим же ногам". Генерал-майор Попов о том, куда Украина будет девать тонны пшеницы
20:00Генерал-майор Попов: Если в России будут излишки зерновых, мы отправим их голодающим странам
18:44Клишас предложил авторам законопроекта о лишении гражданства РФ завязать с политикой
18:00Григорий Болгарин: Флорентийская уния и борьба за Киевскую митрополию
17:59Генерал-майор Попов рассказал, какой груз везли на Украину под прикрытием "зерновой сделки"
17:45Генерал-майор Попов: больше нельзя играть в благородство по отношению к Украине
17:44Россия подтвердила готовность защищать Союзное государство - белорусский эксперт
17:43Тревожный день на Украине, Путин про продажную шкуру режима в Киеве, задержание Стрелкова. Итоги 21 июля
17:32Украина купила бывший "Альфа-банк" за 1 гривну
17:30Сколько сил осталось у украинской армии, защита Белоруссии от Польши. О чём говорили эксперты 21 июля
17:16Олег Неменский: Российскому обществу нужно готовиться к прямому участию Польши в конфликте на Украине
16:57ЕС может развивать сухопутные маршруты для вывоза украинского зерна, но не делает этого - Вершинин
16:48Окно возможностей для украинской армии закрывается: что говорили об Украине в мире 21 июля
16:45Генерал-майор Попов: восстанавливать разрушенные районы Украины будет Россия
16:41Адмирал Владимир Комоедов: Если Украина помешает России в Черном море, у НАТО на Балтике развяжется пупок
16:29Юрий Баранчик: ЧВК "Вагнер" готовит Белоруссию к городским боям с Польшей, чтобы она сразу не взяла Львов
15:59Медведев предложил избавить Борреля от "словесной диареи по поводу зерновой сделки"
15:49"Вариантов много - и все крайне неприятные": Ищенко о решении России по Чёрному морю
15:47Генерал-майор Попов раскрыл, какими системами ВС РФ уничтожают стратегические объекты ВСУ
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