"Своим топором по своим же ногам". Генерал-майор Попов о том, куда Украина будет девать тонны пшеницы - 21.07.2023 Украина.ру
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"Своим топором по своим же ногам". Генерал-майор Попов о том, куда Украина будет девать тонны пшеницы
"Своим топором по своим же ногам". Генерал-майор Попов о том, куда Украина будет девать тонны пшеницы - 21.07.2023 Украина.ру
"Своим топором по своим же ногам". Генерал-майор Попов о том, куда Украина будет девать тонны пшеницы
Для Запада "зерновая сделка" была выгодна с любой стороны. Никаких обязательств перед нами Россией они исполнять не собирались. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
2023-07-21T22:00
2023-07-21T22:00
новости
зерновая сделка
пшеница
логистика
украина
поставки
европа
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После выхода России из зерновой сделки Украина будет пытаться реализовать свои экономические потенциалы, минуя Черное море. Но через Европу у таких поставок зерна будет тройная дороговизна в логистике, рассказал Попов.Украинским поставщикам придется на границе перестраиваться на другую колею, которая намного уже, чем стандартные железные дороги как в России, так и на Украине. После этого нужно довезти зерно до береговой черты, до портов Германии, Польши, Испании, Франции или Италии, а потом грузить на корабли, добавил Попов.Получается логистически очень сложный и неэффективный путь. Это время и затраты, а значит - существенная потеря прибыли. Поэтому экономически Украина сильно теряет. Можно сказать, что украинцы "своими же руками, своим же топором рубят по своим же ногам", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230529/1046693110.html
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новости, зерновая сделка, пшеница, логистика, украина, поставки, европа
Новости, зерновая сделка, пшеница, логистика, Украина, поставки, Европа

"Своим топором по своим же ногам". Генерал-майор Попов о том, куда Украина будет девать тонны пшеницы

22:00 21.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУборка зерновых
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Для Запада "зерновая сделка" была выгодна с любой стороны. Никаких обязательств перед нами Россией они исполнять не собирались. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
После выхода России из зерновой сделки Украина будет пытаться реализовать свои экономические потенциалы, минуя Черное море. Но через Европу у таких поставок зерна будет тройная дороговизна в логистике, рассказал Попов.
"По железной дороге они могут возить тоже, но тут нюанс. Например, у нас одна колея на всю страну: мы можем, пусть и 6–7 тысяч километров, из западных или приуральских регионов до Владивостока и далее на Восток перевозить продукцию, но по своей железной дороге", - подчеркнул эксперт.
Украинским поставщикам придется на границе перестраиваться на другую колею, которая намного уже, чем стандартные железные дороги как в России, так и на Украине. После этого нужно довезти зерно до береговой черты, до портов Германии, Польши, Испании, Франции или Италии, а потом грузить на корабли, добавил Попов.
Получается логистически очень сложный и неэффективный путь. Это время и затраты, а значит - существенная потеря прибыли. Поэтому экономически Украина сильно теряет. Можно сказать, что украинцы "своими же руками, своим же топором рубят по своим же ногам", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Попов
29 мая, 23:42
Владимир Попов: кто он Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук, независимый эксперт
 
Новостизерновая сделкапшеницалогистикаУкраинапоставкиЕвропа
 
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Заголовок открываемого материала
22:30Военный эксперт: Под видом "зерновых" судов на Украину могли завозить военную контрабанду
22:00"Своим топором по своим же ногам". Генерал-майор Попов о том, куда Украина будет девать тонны пшеницы
20:00Генерал-майор Попов: Если в России будут излишки зерновых, мы отправим их голодающим странам
18:44Клишас предложил авторам законопроекта о лишении гражданства РФ завязать с политикой
18:00Григорий Болгарин: Флорентийская уния и борьба за Киевскую митрополию
17:59Генерал-майор Попов рассказал, какой груз везли на Украину под прикрытием "зерновой сделки"
17:45Генерал-майор Попов: больше нельзя играть в благородство по отношению к Украине
17:44Россия подтвердила готовность защищать Союзное государство - белорусский эксперт
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16:29Юрий Баранчик: ЧВК "Вагнер" готовит Белоруссию к городским боям с Польшей, чтобы она сразу не взяла Львов
15:59Медведев предложил избавить Борреля от "словесной диареи по поводу зерновой сделки"
15:49"Вариантов много - и все крайне неприятные": Ищенко о решении России по Чёрному морю
15:47Генерал-майор Попов раскрыл, какими системами ВС РФ уничтожают стратегические объекты ВСУ
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