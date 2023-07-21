https://ukraina.ru/20230721/1048179341.html
"Своим топором по своим же ногам". Генерал-майор Попов о том, куда Украина будет девать тонны пшеницы
"Своим топором по своим же ногам". Генерал-майор Попов о том, куда Украина будет девать тонны пшеницы - 21.07.2023 Украина.ру
"Своим топором по своим же ногам". Генерал-майор Попов о том, куда Украина будет девать тонны пшеницы
Для Запада "зерновая сделка" была выгодна с любой стороны. Никаких обязательств перед нами Россией они исполнять не собирались. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
2023-07-21T22:00
2023-07-21T22:00
2023-07-21T22:00
новости
зерновая сделка
пшеница
логистика
украина
поставки
европа
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После выхода России из зерновой сделки Украина будет пытаться реализовать свои экономические потенциалы, минуя Черное море. Но через Европу у таких поставок зерна будет тройная дороговизна в логистике, рассказал Попов.Украинским поставщикам придется на границе перестраиваться на другую колею, которая намного уже, чем стандартные железные дороги как в России, так и на Украине. После этого нужно довезти зерно до береговой черты, до портов Германии, Польши, Испании, Франции или Италии, а потом грузить на корабли, добавил Попов.Получается логистически очень сложный и неэффективный путь. Это время и затраты, а значит - существенная потеря прибыли. Поэтому экономически Украина сильно теряет. Можно сказать, что украинцы "своими же руками, своим же топором рубят по своим же ногам", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230529/1046693110.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерновая сделка, пшеница, логистика, украина, поставки, европа
Новости, зерновая сделка, пшеница, логистика, Украина, поставки, Европа
"Своим топором по своим же ногам". Генерал-майор Попов о том, куда Украина будет девать тонны пшеницы
Для Запада "зерновая сделка" была выгодна с любой стороны. Никаких обязательств перед нами Россией они исполнять не собирались. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
После выхода России из зерновой сделки Украина будет пытаться реализовать свои экономические потенциалы, минуя Черное море. Но через Европу у таких поставок зерна будет тройная дороговизна в логистике, рассказал Попов.
"По железной дороге они могут возить тоже, но тут нюанс. Например, у нас одна колея на всю страну: мы можем, пусть и 6–7 тысяч километров, из западных или приуральских регионов до Владивостока и далее на Восток перевозить продукцию, но по своей железной дороге", - подчеркнул эксперт.
Украинским поставщикам придется на границе перестраиваться на другую колею, которая намного уже, чем стандартные железные дороги как в России, так и на Украине. После этого нужно довезти зерно до береговой черты, до портов Германии, Польши, Испании, Франции или Италии, а потом грузить на корабли, добавил Попов.
Получается логистически очень сложный и неэффективный путь. Это время и затраты, а значит - существенная потеря прибыли. Поэтому экономически Украина сильно теряет. Можно сказать, что украинцы "своими же руками, своим же топором рубят по своим же ногам", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь