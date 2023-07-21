https://ukraina.ru/20230721/1048179078.html

Генерал-майор Попов: Если в России будут излишки зерновых, мы отправим их голодающим странам

Генерал-майор Попов: Если в России будут излишки зерновых, мы отправим их голодающим странам - 21.07.2023 Украина.ру

Генерал-майор Попов: Если в России будут излишки зерновых, мы отправим их голодающим странам

Если в России будет хороший урожай, мы можем отправить зерно голодающим странам Африки и азиатским государствам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов

2023-07-21T20:00

2023-07-21T20:00

2023-07-21T20:24

новости

зерновая сделка

украина

логистика

продовольствие

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103389/41/1033894171_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_892fc8fb76b04a003b5cffeaaac6bd3f.jpg

Если в России будут излишки зерновых культур, она сможет предложить их голодающим странам Азии и Африки, а также тем, кто просто захочет приобрести эту продукцию — тогда РФ самостоятельно организует транспортную логистику, рассказал Попов.Доставить зерновые можно совершенно разными альтернативными путями, не только через Черноморский бассейн и Средиземное море. Пусть это будет дороже, но можно проложить путь через северные порты Мурманской и Архангельской областей, через Белое, Баренцево моря и в Атлантику, добавил эксперт.Второй свободный путь — это Тихоокеанский регион, через порты Владивосток, Находка и Комсомольск-на-Амуре. Зерно туда можно доставлять железнодорожным транспортом, затем перегружать на корабли и благополучно через Тихий и Индийский океаны отправлять государствам Африки или Латинской Америки, отметил Попов.После этого Украине нужно довезти зерно до береговой черты, до портов Германии, Польши, Испании, Франции или Италии, и только потом грузить на корабли. Получается логистически очень сложный и не эффективный путь. Это время и затраты, а значит - существенная потеря прибыли, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230721/1048178096.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зерновая сделка, украина, логистика, продовольствие, россия