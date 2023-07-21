Генерал-майор Попов: Если в России будут излишки зерновых, мы отправим их голодающим странам - 21.07.2023 Украина.ру
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Генерал-майор Попов: Если в России будут излишки зерновых, мы отправим их голодающим странам
Генерал-майор Попов: Если в России будут излишки зерновых, мы отправим их голодающим странам - 21.07.2023 Украина.ру
Генерал-майор Попов: Если в России будут излишки зерновых, мы отправим их голодающим странам
Если в России будет хороший урожай, мы можем отправить зерно голодающим странам Африки и азиатским государствам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
2023-07-21T20:00
2023-07-21T20:24
новости
зерновая сделка
украина
логистика
продовольствие
россия
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Если в России будут излишки зерновых культур, она сможет предложить их голодающим странам Азии и Африки, а также тем, кто просто захочет приобрести эту продукцию — тогда РФ самостоятельно организует транспортную логистику, рассказал Попов.Доставить зерновые можно совершенно разными альтернативными путями, не только через Черноморский бассейн и Средиземное море. Пусть это будет дороже, но можно проложить путь через северные порты Мурманской и Архангельской областей, через Белое, Баренцево моря и в Атлантику, добавил эксперт.Второй свободный путь — это Тихоокеанский регион, через порты Владивосток, Находка и Комсомольск-на-Амуре. Зерно туда можно доставлять железнодорожным транспортом, затем перегружать на корабли и благополучно через Тихий и Индийский океаны отправлять государствам Африки или Латинской Америки, отметил Попов.После этого Украине нужно довезти зерно до береговой черты, до портов Германии, Польши, Испании, Франции или Италии, и только потом грузить на корабли. Получается логистически очень сложный и не эффективный путь. Это время и затраты, а значит - существенная потеря прибыли, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230721/1048178096.html
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новости, зерновая сделка, украина, логистика, продовольствие, россия
Новости, зерновая сделка, Украина, логистика, продовольствие, Россия

Генерал-майор Попов: Если в России будут излишки зерновых, мы отправим их голодающим странам

20:00 21.07.2023 (обновлено: 20:24 21.07.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Если в России будет хороший урожай, мы можем отправить зерно голодающим странам Африки и азиатским государствам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
Если в России будут излишки зерновых культур, она сможет предложить их голодающим странам Азии и Африки, а также тем, кто просто захочет приобрести эту продукцию — тогда РФ самостоятельно организует транспортную логистику, рассказал Попов.
Доставить зерновые можно совершенно разными альтернативными путями, не только через Черноморский бассейн и Средиземное море. Пусть это будет дороже, но можно проложить путь через северные порты Мурманской и Архангельской областей, через Белое, Баренцево моря и в Атлантику, добавил эксперт.
Второй свободный путь — это Тихоокеанский регион, через порты Владивосток, Находка и Комсомольск-на-Амуре. Зерно туда можно доставлять железнодорожным транспортом, затем перегружать на корабли и благополучно через Тихий и Индийский океаны отправлять государствам Африки или Латинской Америки, отметил Попов.
"А украинцам придется то в Ужгороде, то в Белостоке, то в другой части сопредельного между государствами сочленения международных дорог, перестраиваться на другую колею, которая намного уже, чем стандартные железные дороги как у нас, так и на Украине", - подчеркнул Попов.
После этого Украине нужно довезти зерно до береговой черты, до портов Германии, Польши, Испании, Франции или Италии, и только потом грузить на корабли. Получается логистически очень сложный и не эффективный путь. Это время и затраты, а значит - существенная потеря прибыли, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Экспорт российской кукурузы из России в Японию - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
17:59
Генерал-майор Попов рассказал, какой груз везли на Украину под прикрытием "зерновой сделки"Под видом судов, которые заходили для получения зерна с Украины, туда могли попутно завозить военную продукцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
 
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Заголовок открываемого материала
20:00Генерал-майор Попов: Если в России будут излишки зерновых, мы отправим их голодающим странам
18:44Клишас предложил авторам законопроекта о лишении гражданства РФ завязать с политикой
18:00Григорий Болгарин: Флорентийская уния и борьба за Киевскую митрополию
17:59Генерал-майор Попов рассказал, какой груз везли на Украину под прикрытием "зерновой сделки"
17:45Генерал-майор Попов: больше нельзя играть в благородство по отношению к Украине
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16:29Юрий Баранчик: ЧВК "Вагнер" готовит Белоруссию к городским боям с Польшей, чтобы она сразу не взяла Львов
15:59Медведев предложил избавить Борреля от "словесной диареи по поводу зерновой сделки"
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