Генерал-майор Попов рассказал, какой груз везли на Украину под прикрытием "зерновой сделки" - 21.07.2023 Украина.ру
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Генерал-майор Попов рассказал, какой груз везли на Украину под прикрытием "зерновой сделки"
Генерал-майор Попов рассказал, какой груз везли на Украину под прикрытием "зерновой сделки" - 21.07.2023 Украина.ру
Генерал-майор Попов рассказал, какой груз везли на Украину под прикрытием "зерновой сделки"
Под видом судов, которые заходили для получения зерна с Украины, туда могли попутно завозить военную продукцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
2023-07-21T17:59
2023-07-21T17:59
новости
зерно
зерновая сделка
порты
суда
украина
вооружение
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Под прикрытием "зерновой сделки" на Украину могли завозить оружие и боеприпасы, в том числе морские и авиационные беспилотники. Также суда могли доставлять обмундирование, каски и бронежилеты для ВСУ, рассказал Попов.Также на Украину "зерновые" суда могли завозить запасные части к самолетам-вертолетам или сами самолеты-вертолеты в разобранном виде. Например, военные машины советского производства — такие как МиГ-29, Су-25 и Су-24, добавил генерал-майор.Теперь Украина будет пытаться реализовать свои экономические потенциалы, минуя Черное море. Но через Европу у таких поставок зерна будет тройная дороговизна в логистике, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230721/1048168545.html
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новости, зерно, зерновая сделка, порты, суда, украина, вооружение
Новости, зерно, зерновая сделка, порты, суда, Украина, вооружение

Генерал-майор Попов рассказал, какой груз везли на Украину под прикрытием "зерновой сделки"

17:59 21.07.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭкспорт российской кукурузы из России в Японию
Экспорт российской кукурузы из России в Японию - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Под видом судов, которые заходили для получения зерна с Украины, туда могли попутно завозить военную продукцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
Под прикрытием "зерновой сделки" на Украину могли завозить оружие и боеприпасы, в том числе морские и авиационные беспилотники. Также суда могли доставлять обмундирование, каски и бронежилеты для ВСУ, рассказал Попов.
Также на Украину "зерновые" суда могли завозить запасные части к самолетам-вертолетам или сами самолеты-вертолеты в разобранном виде. Например, военные машины советского производства — такие как МиГ-29, Су-25 и Су-24, добавил генерал-майор.
"Если в России будет хороший урожай осенью и излишки зерновых, бобовых культур, мы можем предложить их голодающим странам Африки, азиатским государствам и тем, кто просто захочет приобрести эту продукцию — тогда мы сами организуем транспортную линию", - подчеркнул Попов.
Теперь Украина будет пытаться реализовать свои экономические потенциалы, минуя Черное море. Но через Европу у таких поставок зерна будет тройная дороговизна в логистике, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Полевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
14:53
Генерал-майор Попов объяснил, зачем ВС РФ ударили по украинской авиабазе "Канатово"Когда ВС РФ бьют "дальней рукой" по арсеналам и объектам врага, стратегические цели всегда остаются приоритетными по своему назначению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
 
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Заголовок открываемого материала
20:00Генерал-майор Попов: Если в России будут излишки зерновых, мы отправим их голодающим странам
18:44Клишас предложил авторам законопроекта о лишении гражданства РФ завязать с политикой
18:00Григорий Болгарин: Флорентийская уния и борьба за Киевскую митрополию
17:59Генерал-майор Попов рассказал, какой груз везли на Украину под прикрытием "зерновой сделки"
17:45Генерал-майор Попов: больше нельзя играть в благородство по отношению к Украине
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