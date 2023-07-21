Генерал-майор Попов рассказал, какой груз везли на Украину под прикрытием "зерновой сделки"
Под видом судов, которые заходили для получения зерна с Украины, туда могли попутно завозить военную продукцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
Под прикрытием "зерновой сделки" на Украину могли завозить оружие и боеприпасы, в том числе морские и авиационные беспилотники. Также суда могли доставлять обмундирование, каски и бронежилеты для ВСУ, рассказал Попов.
Также на Украину "зерновые" суда могли завозить запасные части к самолетам-вертолетам или сами самолеты-вертолеты в разобранном виде. Например, военные машины советского производства — такие как МиГ-29, Су-25 и Су-24, добавил генерал-майор.
"Если в России будет хороший урожай осенью и излишки зерновых, бобовых культур, мы можем предложить их голодающим странам Африки, азиатским государствам и тем, кто просто захочет приобрести эту продукцию — тогда мы сами организуем транспортную линию", - подчеркнул Попов.
Теперь Украина будет пытаться реализовать свои экономические потенциалы, минуя Черное море. Но через Европу у таких поставок зерна будет тройная дороговизна в логистике, заключил собеседник издания.
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