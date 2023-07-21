https://ukraina.ru/20230721/1048178096.html

Генерал-майор Попов рассказал, какой груз везли на Украину под прикрытием "зерновой сделки"

Генерал-майор Попов рассказал, какой груз везли на Украину под прикрытием "зерновой сделки" - 21.07.2023 Украина.ру

Генерал-майор Попов рассказал, какой груз везли на Украину под прикрытием "зерновой сделки"

Под видом судов, которые заходили для получения зерна с Украины, туда могли попутно завозить военную продукцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов

2023-07-21T17:59

2023-07-21T17:59

2023-07-21T17:59

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зерно

зерновая сделка

порты

суда

украина

вооружение

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Под прикрытием "зерновой сделки" на Украину могли завозить оружие и боеприпасы, в том числе морские и авиационные беспилотники. Также суда могли доставлять обмундирование, каски и бронежилеты для ВСУ, рассказал Попов.Также на Украину "зерновые" суда могли завозить запасные части к самолетам-вертолетам или сами самолеты-вертолеты в разобранном виде. Например, военные машины советского производства — такие как МиГ-29, Су-25 и Су-24, добавил генерал-майор.Теперь Украина будет пытаться реализовать свои экономические потенциалы, минуя Черное море. Но через Европу у таких поставок зерна будет тройная дороговизна в логистике, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230721/1048168545.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, зерно, зерновая сделка, порты, суда, украина, вооружение