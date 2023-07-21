https://ukraina.ru/20230721/1048177551.html

Генерал-майор Попов: больше нельзя играть в благородство по отношению к Украине

Генерал-майор Попов: больше нельзя играть в благородство по отношению к Украине - 21.07.2023 Украина.ру

Генерал-майор Попов: больше нельзя играть в благородство по отношению к Украине

Терпение у России уже заканчивается, достаточно играть в благородство по отношению к Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов

2023-07-21T17:45

2023-07-21T17:45

2023-07-21T17:45

новости

зерновая сделка

украина

поставки

вооружение

продовольствие

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия верила, что в отношении "зерновой сделки" у Запада проснется совесть. В итоге все поняли, что с 18 июля сделку пора прекращать, рассказал Попов.Западу и Киеву нужно осознать, что терпение России тоже когда-то заканчивается. Хватит играть в благородство по отношению к Украине. Для Запада "зерновая сделка" была выгодна с любой стороны, тем более, никаких обязательств перед нами Россией они исполнять не собирались, добавил генерал-майор.Если в России будет хороший урожай осенью и излишки зерновых культур, она сможет предложить их голодающим странам Азии и Африки, а также тем, кто просто захочет приобрести эту продукцию — тогда РФ самостоятельно организует транспортные пути, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230721/1048175014.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зерновая сделка, украина, поставки, вооружение, продовольствие