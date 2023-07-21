https://ukraina.ru/20230721/1048177551.html
Генерал-майор Попов: больше нельзя играть в благородство по отношению к Украине
Генерал-майор Попов: больше нельзя играть в благородство по отношению к Украине - 21.07.2023 Украина.ру
Генерал-майор Попов: больше нельзя играть в благородство по отношению к Украине
Терпение у России уже заканчивается, достаточно играть в благородство по отношению к Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
2023-07-21T17:45
2023-07-21T17:45
2023-07-21T17:45
новости
зерновая сделка
украина
поставки
вооружение
продовольствие
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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия верила, что в отношении "зерновой сделки" у Запада проснется совесть. В итоге все поняли, что с 18 июля сделку пора прекращать, рассказал Попов.Западу и Киеву нужно осознать, что терпение России тоже когда-то заканчивается. Хватит играть в благородство по отношению к Украине. Для Запада "зерновая сделка" была выгодна с любой стороны, тем более, никаких обязательств перед нами Россией они исполнять не собирались, добавил генерал-майор.Если в России будет хороший урожай осенью и излишки зерновых культур, она сможет предложить их голодающим странам Азии и Африки, а также тем, кто просто захочет приобрести эту продукцию — тогда РФ самостоятельно организует транспортные пути, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230721/1048175014.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерновая сделка, украина, поставки, вооружение, продовольствие
Новости, зерновая сделка, Украина, поставки, вооружение, продовольствие
Генерал-майор Попов: больше нельзя играть в благородство по отношению к Украине
Терпение у России уже заканчивается, достаточно играть в благородство по отношению к Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия верила, что в отношении "зерновой сделки" у Запада проснется совесть. В итоге все поняли, что с 18 июля сделку пора прекращать, рассказал Попов.
Западу и Киеву нужно осознать, что терпение России тоже когда-то заканчивается. Хватит играть в благородство по отношению к Украине. Для Запада "зерновая сделка" была выгодна с любой стороны, тем более, никаких обязательств перед нами Россией они исполнять не собирались, добавил генерал-майор.
"Я не исключаю, что под видом судов, которые заходили для получения зернового груза на вывоз с Украины, попутно завозили часть военной продукции: оружие, боеприпасы, в том числе морские и авиационные беспилотники; продовольствие, обмундирование, каски, бронежилеты и так далее", - подчеркнул Попов.
Если в России будет хороший урожай осенью и излишки зерновых культур, она сможет предложить их голодающим странам Азии и Африки, а также тем, кто просто захочет приобрести эту продукцию — тогда РФ самостоятельно организует транспортные пути, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь