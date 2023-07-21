Генерал-майор Попов: восстанавливать разрушенные районы Украины будет Россия - 21.07.2023 Украина.ру
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Генерал-майор Попов: восстанавливать разрушенные районы Украины будет Россия
Генерал-майор Попов: восстанавливать разрушенные районы Украины будет Россия - 21.07.2023 Украина.ру
Генерал-майор Попов: восстанавливать разрушенные районы Украины будет Россия
ВС РФ используют щадящие методы военных действий, потому что именно Российской Федерации придется восстанавливать разрушенные районы Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
2023-07-21T16:45
2023-07-21T18:26
новости
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ракеты
мирные жители
украина
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Российские войска используют щадящие методы военных действий, потому что надоели постоянные обвинения в том, чего мы не делали. Страны Запада обвиняют Россию во всём априори, сказал Попов.С другой стороны, когда Российская Федерация возьмёт под контроль территорию Украины, именно ей придётся восстанавливать разрушенные районы, добавил он.Если бы сейчас Россия уничтожила полностью Антоновский мост или другие мосты через Днепр, под Киевом или Миргородом — на Западе бы очень возмутились. Они сразу бы обвинили Россию в том, что она "безжалостно нарушает коммуникации мирных жителей, которые не могут привезти продукты", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230530/1046691276.html
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новости, мосты, удары, ракеты, мирные жители, украина, сво
Новости, мосты, удары, ракеты, мирные жители, Украина, СВО

Генерал-майор Попов: восстанавливать разрушенные районы Украины будет Россия

16:45 21.07.2023 (обновлено: 18:26 21.07.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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ВС РФ используют щадящие методы военных действий, потому что именно Российской Федерации придется восстанавливать разрушенные районы Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
Российские войска используют щадящие методы военных действий, потому что надоели постоянные обвинения в том, чего мы не делали. Страны Запада обвиняют Россию во всём априори, сказал Попов.
С другой стороны, когда Российская Федерация возьмёт под контроль территорию Украины, именно ей придётся восстанавливать разрушенные районы, добавил он.
"И заметьте: ВСУ удалость вторично ударить по российскому мосту, есть жертвы, но весь объединенный Запад на это даже не обратил внимание — как будто ничего не случилось", - подчеркнул Попов.
Если бы сейчас Россия уничтожила полностью Антоновский мост или другие мосты через Днепр, под Киевом или Миргородом — на Западе бы очень возмутились. Они сразу бы обвинили Россию в том, что она "безжалостно нарушает коммуникации мирных жителей, которые не могут привезти продукты", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Попов интервью
30 мая, 04:28
Военный летчик Владимир Попов объяснил, что утаивает Запад в поставках F-16 на УкраинуПоставки самолетов F-16 на Украину могут не только обанкротить США, Польшу и Запад, но и заставить вспомнить Великую Отечественную войну. Третья часть украинских пилотов, обученных американскими инструкторами по экспресс-курсу, станут легкими летающими мишенями для Воздушно-космических сил России.
 
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