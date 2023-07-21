Генерал-майор Попов: восстанавливать разрушенные районы Украины будет Россия
16:45 21.07.2023 (обновлено: 18:26 21.07.2023)
ВС РФ используют щадящие методы военных действий, потому что именно Российской Федерации придется восстанавливать разрушенные районы Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
Российские войска используют щадящие методы военных действий, потому что надоели постоянные обвинения в том, чего мы не делали. Страны Запада обвиняют Россию во всём априори, сказал Попов.
С другой стороны, когда Российская Федерация возьмёт под контроль территорию Украины, именно ей придётся восстанавливать разрушенные районы, добавил он.
"И заметьте: ВСУ удалость вторично ударить по российскому мосту, есть жертвы, но весь объединенный Запад на это даже не обратил внимание — как будто ничего не случилось", - подчеркнул Попов.
Если бы сейчас Россия уничтожила полностью Антоновский мост или другие мосты через Днепр, под Киевом или Миргородом — на Западе бы очень возмутились. Они сразу бы обвинили Россию в том, что она "безжалостно нарушает коммуникации мирных жителей, которые не могут привезти продукты", - заключил собеседник издания.
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