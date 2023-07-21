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Генерал-майор Попов: восстанавливать разрушенные районы Украины будет Россия

Генерал-майор Попов: восстанавливать разрушенные районы Украины будет Россия - 21.07.2023 Украина.ру

Генерал-майор Попов: восстанавливать разрушенные районы Украины будет Россия

ВС РФ используют щадящие методы военных действий, потому что именно Российской Федерации придется восстанавливать разрушенные районы Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов

2023-07-21T16:45

2023-07-21T16:45

2023-07-21T18:26

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Российские войска используют щадящие методы военных действий, потому что надоели постоянные обвинения в том, чего мы не делали. Страны Запада обвиняют Россию во всём априори, сказал Попов.С другой стороны, когда Российская Федерация возьмёт под контроль территорию Украины, именно ей придётся восстанавливать разрушенные районы, добавил он.Если бы сейчас Россия уничтожила полностью Антоновский мост или другие мосты через Днепр, под Киевом или Миргородом — на Западе бы очень возмутились. Они сразу бы обвинили Россию в том, что она "безжалостно нарушает коммуникации мирных жителей, которые не могут привезти продукты", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230530/1046691276.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мосты, удары, ракеты, мирные жители, украина, сво