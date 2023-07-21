https://ukraina.ru/20230721/1048171196.html

Генерал-майор Попов раскрыл, какими системами ВС РФ уничтожают стратегические объекты ВСУ

Генерал-майор Попов раскрыл, какими системами ВС РФ уничтожают стратегические объекты ВСУ - 21.07.2023 Украина.ру

Генерал-майор Попов раскрыл, какими системами ВС РФ уничтожают стратегические объекты ВСУ

Для ударов по стратегическим объектам Украины ВС РФ применяют различные системы, это зависит от удалённости объекта, траектории и боевой задачи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов

2023-07-21T15:47

2023-07-21T15:47

2023-07-21T15:47

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Все средства для поражения противника Россия использует комплексно. ВС РФ эффективно работают на линии соприкосновения, а чтобы не пропустить отдельные удары ВСУ, активно применяются системы ПВО, сказал Попов.Также активно используются оперативно-тактические ракеты типа "Искандер", которые могут нанести удар на удалении 500 и более километров. Выбор системы зависит от того, какая у них траектория полёта, задача и боевая загрузка, уточнил генерал-майор.Чем больше будет таких ударов, тем больший урон получит Украина. Соответственно, эффективность действий российских войск будет повышаться и они получат приоритет по отношению к противнику, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230721/1048171027.html

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новости, "кинжал", "искандер", цели, всу, вс рф, ракеты