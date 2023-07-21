https://ukraina.ru/20230721/1048171196.html
Генерал-майор Попов раскрыл, какими системами ВС РФ уничтожают стратегические объекты ВСУ
Генерал-майор Попов раскрыл, какими системами ВС РФ уничтожают стратегические объекты ВСУ - 21.07.2023 Украина.ру
Генерал-майор Попов раскрыл, какими системами ВС РФ уничтожают стратегические объекты ВСУ
Для ударов по стратегическим объектам Украины ВС РФ применяют различные системы, это зависит от удалённости объекта, траектории и боевой задачи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
2023-07-21T15:47
2023-07-21T15:47
2023-07-21T15:47
новости
"кинжал"
"искандер"
цели
всу
вс рф
ракеты
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Все средства для поражения противника Россия использует комплексно. ВС РФ эффективно работают на линии соприкосновения, а чтобы не пропустить отдельные удары ВСУ, активно применяются системы ПВО, сказал Попов.Также активно используются оперативно-тактические ракеты типа "Искандер", которые могут нанести удар на удалении 500 и более километров. Выбор системы зависит от того, какая у них траектория полёта, задача и боевая загрузка, уточнил генерал-майор.Чем больше будет таких ударов, тем больший урон получит Украина. Соответственно, эффективность действий российских войск будет повышаться и они получат приоритет по отношению к противнику, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230721/1048171027.html
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2023
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, "кинжал", "искандер", цели, всу, вс рф, ракеты
Новости, "Кинжал", "Искандер", цели, ВСУ, ВС РФ, ракеты
Генерал-майор Попов раскрыл, какими системами ВС РФ уничтожают стратегические объекты ВСУ
Для ударов по стратегическим объектам Украины ВС РФ применяют различные системы, это зависит от удалённости объекта, траектории и боевой задачи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
Все средства для поражения противника Россия использует комплексно. ВС РФ эффективно работают на линии соприкосновения, а чтобы не пропустить отдельные удары ВСУ, активно применяются системы ПВО, сказал Попов.
"Это ракетные системы морского базирования, гиперзвуковые "Кинжалы", противокорабельные ракеты "Циркон" Военно-морского флота, и, может быть, что-то еще из ракетных систем залпового огня. Я имею в виду большие ракетные системы, которые бьют на 200–300 км", - добавил Попов.
Также активно используются оперативно-тактические ракеты типа "Искандер", которые могут нанести удар на удалении 500 и более километров. Выбор системы зависит от того, какая у них траектория полёта, задача и боевая загрузка, уточнил генерал-майор.
Чем больше будет таких ударов, тем больший урон получит Украина. Соответственно, эффективность действий российских войск будет повышаться и они получат приоритет по отношению к противнику, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь