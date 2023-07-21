https://ukraina.ru/20230721/1048168545.html

Генерал-майор Попов объяснил, зачем ВС РФ ударили по украинской авиабазе "Канатово"

Генерал-майор Попов объяснил, зачем ВС РФ ударили по украинской авиабазе "Канатово" - 21.07.2023 Украина.ру

Генерал-майор Попов объяснил, зачем ВС РФ ударили по украинской авиабазе "Канатово"

Когда ВС РФ бьют "дальней рукой" по арсеналам и объектам врага, стратегические цели всегда остаются приоритетными по своему назначению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов

2023-07-21T14:53

2023-07-21T14:53

2023-07-21T14:53

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Для российских военных стратегическими целями на Украине являются такие значимые объекты, как базы хранения топлива, ремонтные мастерские и авиазаводы, верфи, где налажено производство и ремонт транспортных судов, а также надводных беспилотников, рассказал Попов.От их правильной работы зависит боевой потенциал компонентов ВСУ, которые находятся на переднем крае, на линии соприкосновения с российскими ВС, добавил генерал-майор.Задача российского командования — не дать коллективному Западу легко реализовывать свои планы на территории Украины. Чем больше будет нанесено таких ударов, тем больший урон в резервах получит сопредельное государство, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230721/1048152112.html

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новости, авиабаза, удары, вс рф, украина, арсенал