https://ukraina.ru/20230721/1048168545.html
Генерал-майор Попов объяснил, зачем ВС РФ ударили по украинской авиабазе "Канатово"
Генерал-майор Попов объяснил, зачем ВС РФ ударили по украинской авиабазе "Канатово" - 21.07.2023 Украина.ру
Генерал-майор Попов объяснил, зачем ВС РФ ударили по украинской авиабазе "Канатово"
Когда ВС РФ бьют "дальней рукой" по арсеналам и объектам врага, стратегические цели всегда остаются приоритетными по своему назначению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
2023-07-21T14:53
2023-07-21T14:53
2023-07-21T14:53
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авиабаза
удары
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украина
арсенал
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Для российских военных стратегическими целями на Украине являются такие значимые объекты, как базы хранения топлива, ремонтные мастерские и авиазаводы, верфи, где налажено производство и ремонт транспортных судов, а также надводных беспилотников, рассказал Попов.От их правильной работы зависит боевой потенциал компонентов ВСУ, которые находятся на переднем крае, на линии соприкосновения с российскими ВС, добавил генерал-майор.Задача российского командования — не дать коллективному Западу легко реализовывать свои планы на территории Украины. Чем больше будет нанесено таких ударов, тем больший урон в резервах получит сопредельное государство, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230721/1048152112.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, авиабаза, удары, вс рф, украина, арсенал
Новости, авиабаза, удары, ВС РФ, Украина, арсенал
Генерал-майор Попов объяснил, зачем ВС РФ ударили по украинской авиабазе "Канатово"
Когда ВС РФ бьют "дальней рукой" по арсеналам и объектам врага, стратегические цели всегда остаются приоритетными по своему назначению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
Для российских военных стратегическими целями на Украине являются такие значимые объекты, как базы хранения топлива, ремонтные мастерские и авиазаводы, верфи, где налажено производство и ремонт транспортных судов, а также надводных беспилотников, рассказал Попов.
От их правильной работы зависит боевой потенциал компонентов ВСУ, которые находятся на переднем крае, на линии соприкосновения с российскими ВС, добавил генерал-майор.
"Все вышеуказанное, в том числе удар по "Канатово", мы (ВС РФ. - Ред.) делаем для того, чтобы ослабить противодействие и активность спланированного и разрекламированного контрнаступления ВСУ, которое длится уже 2,5 недели и проходит неудачно", - подчеркнул Попов.
Задача российского командования — не дать коллективному Западу легко реализовывать свои планы на территории Украины. Чем больше будет нанесено таких ударов, тем больший урон в резервах получит сопредельное государство, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь