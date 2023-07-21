https://ukraina.ru/20230721/1048159526.html
Что получили Китай и Индия, вернёмся ли мы в зерновую сделку и станет ли Кеннеди президентом - Домрин
Что получили Китай и Индия, вернёмся ли мы в зерновую сделку и станет ли Кеннеди президентом - Домрин - 21.07.2023 Украина.ру
Что получили Китай и Индия, вернёмся ли мы в зерновую сделку и станет ли Кеннеди президентом - Домрин
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру рассказал о том, как влияет внутренняя американская политика на российско-украинский... Украина.ру, 21.07.2023
2023-07-21T11:28
2023-07-21T11:28
2023-07-21T11:28
александр домрин
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россия
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сво
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сша
индия
выборы
дональд трамп
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Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру рассказал о том, как влияет внутренняя американская политика на российско-украинский конфликт, какую выгоду получают США от боевых действий на Украине и рассказал о сути отношений России и Китая. 0:40 – почему США и Китай озабочены вопросом продления зерновой сделки; 4:20 – выборы президента США: какое влияние оказывает на них фактор Украины и как они влияют на Киев; 11:16 – в чем расхождения в позициях Китая и России; 13:26 – военное сотрудничество России и Китая: кто главный партнер?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Александр Домрин, Видео, Россия, Украина, СВО, Китай, США, Индия, выборы, Дональд Трамп, Джон Кеннеди, зерно, сделка