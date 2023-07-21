https://ukraina.ru/20230721/1048159526.html

Что получили Китай и Индия, вернёмся ли мы в зерновую сделку и станет ли Кеннеди президентом - Домрин

Что получили Китай и Индия, вернёмся ли мы в зерновую сделку и станет ли Кеннеди президентом - Домрин - 21.07.2023 Украина.ру

Что получили Китай и Индия, вернёмся ли мы в зерновую сделку и станет ли Кеннеди президентом - Домрин

Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру рассказал о том, как влияет внутренняя американская политика на российско-украинский... Украина.ру, 21.07.2023

2023-07-21T11:28

2023-07-21T11:28

2023-07-21T11:28

александр домрин

видео

россия

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сво

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сша

индия

выборы

дональд трамп

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Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру рассказал о том, как влияет внутренняя американская политика на российско-украинский конфликт, какую выгоду получают США от боевых действий на Украине и рассказал о сути отношений России и Китая. 0:40 – почему США и Китай озабочены вопросом продления зерновой сделки; 4:20 – выборы президента США: какое влияние оказывает на них фактор Украины и как они влияют на Киев; 11:16 – в чем расхождения в позициях Китая и России; 13:26 – военное сотрудничество России и Китая: кто главный партнер?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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