Что получили Китай и Индия, вернёмся ли мы в зерновую сделку и станет ли Кеннеди президентом - Домрин - 21.07.2023 Украина.ру
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Что получили Китай и Индия, вернёмся ли мы в зерновую сделку и станет ли Кеннеди президентом - Домрин
Что получили Китай и Индия, вернёмся ли мы в зерновую сделку и станет ли Кеннеди президентом - Домрин - 21.07.2023 Украина.ру
Что получили Китай и Индия, вернёмся ли мы в зерновую сделку и станет ли Кеннеди президентом - Домрин
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру рассказал о том, как влияет внутренняя американская политика на российско-украинский... Украина.ру, 21.07.2023
2023-07-21T11:28
2023-07-21T11:28
александр домрин
видео
россия
украина
сво
китай
сша
индия
выборы
дональд трамп
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Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру рассказал о том, как влияет внутренняя американская политика на российско-украинский конфликт, какую выгоду получают США от боевых действий на Украине и рассказал о сути отношений России и Китая. 0:40 – почему США и Китай озабочены вопросом продления зерновой сделки; 4:20 – выборы президента США: какое влияние оказывает на них фактор Украины и как они влияют на Киев; 11:16 – в чем расхождения в позициях Китая и России; 13:26 – военное сотрудничество России и Китая: кто главный партнер?
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александр домрин, видео, россия, украина, сво, китай, сша, индия, выборы, дональд трамп, джон кеннеди, зерно, сделка, видео
Александр Домрин, Видео, Россия, Украина, СВО, Китай, США, Индия, выборы, Дональд Трамп, Джон Кеннеди, зерно, сделка

Что получили Китай и Индия, вернёмся ли мы в зерновую сделку и станет ли Кеннеди президентом - Домрин

11:28 21.07.2023
 
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Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру рассказал о том, как влияет внутренняя американская политика на российско-украинский конфликт, какую выгоду получают США от боевых действий на Украине и рассказал о сути отношений России и Китая.
0:40 – почему США и Китай озабочены вопросом продления зерновой сделки;
4:20 – выборы президента США: какое влияние оказывает на них фактор Украины и как они влияют на Киев;
11:16 – в чем расхождения в позициях Китая и России;
13:26 – военное сотрудничество России и Китая: кто главный партнер?
 
Александр ДомринВидеоРоссияУкраинаСВОКитайСШАИндиявыборыДональд ТрампДжон Кеннедизерносделка
 
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