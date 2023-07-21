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"Мы бьем ВСУ дальней рукой". Военный летчик о том, как авиация и флот берегут жизни российских солдат

"Мы бьем ВСУ дальней рукой". Военный летчик о том, как авиация и флот берегут жизни российских солдат - 21.07.2023 Украина.ру

"Мы бьем ВСУ дальней рукой". Военный летчик о том, как авиация и флот берегут жизни российских солдат

Удар высокоточным оружием по авиабазе "Канатово" ВВС Украины в Кировоградской области ослабит активность разрекламированного наступления ВСУ, которое длится уже 2,5 недели и проходит неудачно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг

2023-07-21T07:30

2023-07-21T07:30

2023-07-21T07:30

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По его словам, стратегические цели, когда мы бьем дальней рукой по арсеналам и объектам врага, всегда остаются приоритетными по своему назначению.Это базы хранения ракетного, автомобильного или дизельного топлива; ремонтные мастерские, авиационные ремонтные заводы; верфи, где налажено производство и ремонт транспортных судов, в том числе беспилотных автоматизированных систем (корабельного и авиационного типа катеров).Удары наносят ракетные системы морского базирования, гиперзвуковые "Кинжалы", противокорабельные ракеты "Циркон" ВМФ России.Соответственно, политическая обстановка будет благоприятствовать тому, что рано или поздно сознание у населения и вооруженных сил Украины перевернется; и, самое главное, у западных стран, сателлитов США, будет меняться психология.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, авиация, флот, украина, сша, "кинжал", вмф