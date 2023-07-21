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"Мы бьем ВСУ дальней рукой". Военный летчик о том, как авиация и флот берегут жизни российских солдат
"Мы бьем ВСУ дальней рукой". Военный летчик о том, как авиация и флот берегут жизни российских солдат - 21.07.2023 Украина.ру
"Мы бьем ВСУ дальней рукой". Военный летчик о том, как авиация и флот берегут жизни российских солдат
Удар высокоточным оружием по авиабазе "Канатово" ВВС Украины в Кировоградской области ослабит активность разрекламированного наступления ВСУ, которое длится уже 2,5 недели и проходит неудачно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг
2023-07-21T07:30
2023-07-21T07:30
2023-07-21T07:30
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По его словам, стратегические цели, когда мы бьем дальней рукой по арсеналам и объектам врага, всегда остаются приоритетными по своему назначению.Это базы хранения ракетного, автомобильного или дизельного топлива; ремонтные мастерские, авиационные ремонтные заводы; верфи, где налажено производство и ремонт транспортных судов, в том числе беспилотных автоматизированных систем (корабельного и авиационного типа катеров).Удары наносят ракетные системы морского базирования, гиперзвуковые "Кинжалы", противокорабельные ракеты "Циркон" ВМФ России.Соответственно, политическая обстановка будет благоприятствовать тому, что рано или поздно сознание у населения и вооруженных сил Украины перевернется; и, самое главное, у западных стран, сателлитов США, будет меняться психология.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, авиация, флот, украина, сша, "кинжал", вмф
Новости, ВСУ, авиация, флот, Украина, США, "Кинжал", ВМФ
"Мы бьем ВСУ дальней рукой". Военный летчик о том, как авиация и флот берегут жизни российских солдат
Удар высокоточным оружием по авиабазе "Канатово" ВВС Украины в Кировоградской области ослабит активность разрекламированного наступления ВСУ, которое длится уже 2,5 недели и проходит неудачно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг
По его словам, стратегические цели, когда мы бьем дальней рукой по арсеналам и объектам врага, всегда остаются приоритетными по своему назначению.
Это базы хранения ракетного, автомобильного или дизельного топлива; ремонтные мастерские, авиационные ремонтные заводы; верфи, где налажено производство и ремонт транспортных судов, в том числе беспилотных автоматизированных систем (корабельного и авиационного типа катеров).
Удары наносят ракетные системы морского базирования, гиперзвуковые "Кинжалы", противокорабельные ракеты "Циркон" ВМФ России.
"Наша задача — не дать коллективному Западу так легко реализовывать свои планы на территории сопредельного с нами государства — Украины. Чем больше будет таких ударов нанесено, тем больший урон получит сопредельное государство по резервам. Тем самым, мы сохраним жизни нашим военнослужащим и работоспособность боевой техники", - считает собеседник издания.
Соответственно, политическая обстановка будет благоприятствовать тому, что рано или поздно сознание у населения и вооруженных сил Украины перевернется; и, самое главное, у западных стран, сателлитов США, будет меняться психология.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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