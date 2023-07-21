"Мы бьем ВСУ дальней рукой". Военный летчик о том, как авиация и флот берегут жизни российских солдат - 21.07.2023 Украина.ру
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"Мы бьем ВСУ дальней рукой". Военный летчик о том, как авиация и флот берегут жизни российских солдат
"Мы бьем ВСУ дальней рукой". Военный летчик о том, как авиация и флот берегут жизни российских солдат - 21.07.2023 Украина.ру
"Мы бьем ВСУ дальней рукой". Военный летчик о том, как авиация и флот берегут жизни российских солдат
Удар высокоточным оружием по авиабазе "Канатово" ВВС Украины в Кировоградской области ослабит активность разрекламированного наступления ВСУ, которое длится уже 2,5 недели и проходит неудачно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг
2023-07-21T07:30
2023-07-21T07:30
новости
всу
авиация
флот
украина
сша
"кинжал"
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По его словам, стратегические цели, когда мы бьем дальней рукой по арсеналам и объектам врага, всегда остаются приоритетными по своему назначению.Это базы хранения ракетного, автомобильного или дизельного топлива; ремонтные мастерские, авиационные ремонтные заводы; верфи, где налажено производство и ремонт транспортных судов, в том числе беспилотных автоматизированных систем (корабельного и авиационного типа катеров).Удары наносят ракетные системы морского базирования, гиперзвуковые "Кинжалы", противокорабельные ракеты "Циркон" ВМФ России.Соответственно, политическая обстановка будет благоприятствовать тому, что рано или поздно сознание у населения и вооруженных сил Украины перевернется; и, самое главное, у западных стран, сателлитов США, будет меняться психология.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, всу, авиация, флот, украина, сша, "кинжал", вмф
Новости, ВСУ, авиация, флот, Украина, США, "Кинжал", ВМФ

"Мы бьем ВСУ дальней рукой". Военный летчик о том, как авиация и флот берегут жизни российских солдат

07:30 21.07.2023
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкРепетиция воздушной части парада Победы
Репетиция воздушной части парада Победы - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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Удар высокоточным оружием по авиабазе "Канатово" ВВС Украины в Кировоградской области ослабит активность разрекламированного наступления ВСУ, которое длится уже 2,5 недели и проходит неудачно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг
По его словам, стратегические цели, когда мы бьем дальней рукой по арсеналам и объектам врага, всегда остаются приоритетными по своему назначению.
Это базы хранения ракетного, автомобильного или дизельного топлива; ремонтные мастерские, авиационные ремонтные заводы; верфи, где налажено производство и ремонт транспортных судов, в том числе беспилотных автоматизированных систем (корабельного и авиационного типа катеров).
Удары наносят ракетные системы морского базирования, гиперзвуковые "Кинжалы", противокорабельные ракеты "Циркон" ВМФ России.
"Наша задача — не дать коллективному Западу так легко реализовывать свои планы на территории сопредельного с нами государства — Украины. Чем больше будет таких ударов нанесено, тем больший урон получит сопредельное государство по резервам. Тем самым, мы сохраним жизни нашим военнослужащим и работоспособность боевой техники", - считает собеседник издания.
Соответственно, политическая обстановка будет благоприятствовать тому, что рано или поздно сознание у населения и вооруженных сил Украины перевернется; и, самое главное, у западных стран, сателлитов США, будет меняться психология.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиВСУавиацияфлотУкраинаСША"Кинжал"ВМФ
 
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