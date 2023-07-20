Расстрел царской семьи: почему его не осудили в СССР и что стало с теми, кто его одобрил - Ищенко. Видео - 20.07.2023 Украина.ру
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Расстрел царской семьи: почему его не осудили в СССР и что стало с теми, кто его одобрил - Ищенко. Видео
Расстрел царской семьи: почему его не осудили в СССР и что стало с теми, кто его одобрил - Ищенко. Видео - 20.07.2023 Украина.ру
Расстрел царской семьи: почему его не осудили в СССР и что стало с теми, кто его одобрил - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, могла ли в России сохраниться монархия и что стало с теми, кто приветствовал расстрел царской... Украина.ру, 20.07.2023
2023-07-20T13:10
2023-07-20T13:10
ростислав ищенко
видео
россия (рф)
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сво
история
ссср
ленин
сталин
гражданская война
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, могла ли в России сохраниться монархия и что стало с теми, кто приветствовал расстрел царской семьи. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ростислав ищенко, видео, россия (рф), украина, сво, история, ссср, ленин, сталин, гражданская война, царь, династия романовых, расстрел, репрессии, большевики, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, История, СССР, Ленин, Сталин, гражданская война, царь, династия Романовых, расстрел, репрессии, большевики

Расстрел царской семьи: почему его не осудили в СССР и что стало с теми, кто его одобрил - Ищенко. Видео

13:10 20.07.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, могла ли в России сохраниться монархия и что стало с теми, кто приветствовал расстрел царской семьи.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
Ростислав ИщенкоВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОИсторияСССРЛенинСталингражданская войнацарьдинастия Романовыхрасстрелрепрессиибольшевики
 
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