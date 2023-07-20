https://ukraina.ru/20230720/1048140091.html
Расстрел царской семьи: почему его не осудили в СССР и что стало с теми, кто его одобрил - Ищенко. Видео
Расстрел царской семьи: почему его не осудили в СССР и что стало с теми, кто его одобрил - Ищенко. Видео - 20.07.2023 Украина.ру
Расстрел царской семьи: почему его не осудили в СССР и что стало с теми, кто его одобрил - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, могла ли в России сохраниться монархия и что стало с теми, кто приветствовал расстрел царской... Украина.ру, 20.07.2023
2023-07-20T13:10
2023-07-20T13:10
2023-07-20T13:10
ростислав ищенко
видео
россия (рф)
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сво
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ссср
ленин
сталин
гражданская война
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, могла ли в России сохраниться монархия и что стало с теми, кто приветствовал расстрел царской семьи. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
2023
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Расстрел царской семьи: почему его не осудили в СССР и что стало с теми, кто его одобрил - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, могла ли в России сохраниться монархия и что стало с теми, кто приветствовал расстрел царской семьи.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko