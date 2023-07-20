https://ukraina.ru/20230720/1048140091.html

Расстрел царской семьи: почему его не осудили в СССР и что стало с теми, кто его одобрил - Ищенко. Видео

Расстрел царской семьи: почему его не осудили в СССР и что стало с теми, кто его одобрил - Ищенко. Видео - 20.07.2023 Украина.ру

Расстрел царской семьи: почему его не осудили в СССР и что стало с теми, кто его одобрил - Ищенко. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, могла ли в России сохраниться монархия и что стало с теми, кто приветствовал расстрел царской... Украина.ру, 20.07.2023

2023-07-20T13:10

2023-07-20T13:10

2023-07-20T13:10

ростислав ищенко

видео

россия (рф)

украина

сво

история

ссср

ленин

сталин

гражданская война

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, могла ли в России сохраниться монархия и что стало с теми, кто приветствовал расстрел царской семьи. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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