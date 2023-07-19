https://ukraina.ru/20230719/1048123820.html

Пекин вместо Стамбула: новый зерновой коридор как альтернатива соглашениям 2022 года

Пекин вместо Стамбула: новый зерновой коридор как альтернатива соглашениям 2022 года - 19.07.2023 Украина.ру

Пекин вместо Стамбула: новый зерновой коридор как альтернатива соглашениям 2022 года

О том, что Россия будет вынуждена отказаться от продления так называемой "зерновой сделки", сообщалось задолго до окончания срока действия соглашения. Всё это время в Китае наблюдали за развитием событий и готовились предложить альтернативное решение по обеспечению поставок зерна и обеспечению продовольственной безопасности

2023-07-19T16:38

2023-07-19T16:38

2023-07-19T17:33

эксклюзив

китай

россия (рф)

зерно

зерновая сделка

украина

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Исходя из «зерновой сделки», Россия, входящая в список крупнейших производителей зерна, нашла хорошую замену соглашениям, подписанным в июне 2022 года между РФ, Турцией, Украиной и ООН.Теперь транспортировка востребованного в мире российского зерна будет осуществляться через Даурские степи и Хинганские горы.О вероятности открытия полноценного зернового коридора через Сибирь на Китай заговорили ещё до отказа России принимать участие в соглашениях прошлого года.На прошлой неделе в китайской печати также много писали о прекращении «зерновой сделки» и разъясняли позицию России по данному вопросу, но мало кто сообщал, что может предложить Китай.Конечно, всё это время в Пекине пристально следили за исполнением соглашений и были не только хорошо осведомлены о том, что условия сделки, выгодные для России, не исполнялись, но и прекрасно понимали, что Киев подталкивал Москву на прекращение действия соглашения.Поэтому китайское руководство и коммерческие структуры заранее готовились к вероятному срыву поставок зерна по Чёрному морю.Примечательно, что ещё за месяц до прекращения действия сделки, китайское издание «Хуаньцю Шибао» со ссылкой на гонконгскую газету «Наньхуа цзаобао» опубликовало статью, в которой предположило, что если Россия откажется от прежних соглашений по зерновой сделке, то Китай от этого во многом выиграет.При этом в статье ни словом не упоминается Украина. В последнее время в Китае не очень любят говорить о стране, полностью попавшей под иностранное управление.Если обратиться к материалам, выпускаемым китайским правительством по продвижению проекта «Один пояс — один путь», станет очевидно: все инициативы КНР, нацеленные на международное сотрудничество, сейчас осуществляются в обход территории, пока ещё подвластной киевскому режиму.В статье со ссылкой на российские ресурсы говорится, что в мае Россия объявила о намерении увеличить экспорт зерна в Китай по создаваемому сухопутному зерновому коридору.Идея проекта по созданию коридора была предложена в 2012 году с целью развивать инфраструктуру и увеличивать производство и экспорт зерна за счет стыковки регионов России с Автономным районом Внутренняя Монголия, расположенным на северо-востоке Китая. К окончанию проекта стороны шли в прошлом году.В сентябре 2022 года на железнодорожной станции Забайкальск было завершено строительство грузового комплекса по перегрузке и дальнейшей транспортировке зерна. По сообщению исполнителя проекта, компании НСЗК, 31 мая 2023 года первый в мире специализированный сухопутный зерновой терминал полного цикла Забайкальск — Маньчжурия приступил к регулярным отгрузкам зерновой продукции в КНР.Как пишет «Хуаньцю Шибао», этот зерновой коридор выгоден для развития экономик как Китая, так и РФ. А тот факт, что выполняться проект будет в национальных валютах, лишь усиливает его значимость.«Хуаньцю Шибао» также отмечает стратегическую важность нового объекта, позволяющего успешно решать проблему быстрой смены железнодорожной колеи и обеспечивать бесперебойные поставки зерна на китайскую сторону.Нужно отметить, что ранее замена колёсных пар с российской колеи на китайскую и наоборот занимала много времени, что вызывало простой составов и сопутствующие бюрократические проволочки, поэтому основные поставки зерна из России в Китай шли морским путём, что, впрочем, также не решало проблемы.Теперь же, с вводом Забайкальского зернового терминала, время транспортировки с нескольких месяцев сократится до 2–3 недель и обеспечит впечатляющую пропускную способностью — до 8 миллионов тонн в год.«Открытие зернового коридора значительно усилит конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции России и положительно скажется на росте китайско-российской торговли», — сообщает «Хуаньцю шибао».Также в публикации говорится, что в условиях напряженных отношений с основными поставщиками зерна, такими как США, и учитывая продолжающийся конфликт в Европе, данное решение становитсякритически важным для Китая мероприятием по обеспечению продовольственной безопасности страны.При этом коридор имеет огромный потенциал для привлечения дополнительных китайских инвестиций в сельское хозяйство России.Несмотря на существующие совместные проекты, совместные сельскохозяйственные предприятия и зоны свободной торговли, проблемы, связанные с инфраструктурой и регулированием транспортировок, ранее затрудняли значительные китайские инвестиции в российское сельское хозяйство.Поэтому ожидается, что перспектива сокращения времени транспортировки, предоставляемая зерновым коридором, привлечет больше китайских инвесторов не только на Дальний Восток, но и в другие регионы России.Коридор предоставит Китаю возможность обходить потенциальные узкие места, влияющие как на внутренние, так и на международные поставки и цены на продовольствие.Как неоднократно заявлялось с высоких трибун, потенциал торговли сельскохозяйственной продукции между Китаем и Россией огромен. Значительное увеличение импорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений в Китай может потенциально подорвать доминирующее положение крупных экспортеров, таких как Австралия и США.Кроме того, в связи с принятым решением по отказу от черноморской «зерновой сделки», новый зерновой коридор не только облегчит импорт российской пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции в Китай, но также послужит надёжным каналом для выхода на азиатские рынки.В то же время у китайских импортёров появилась возможность, минимизируя риски, разнообразить маршруты поставок.

https://ukraina.ru/20230719/1048108557.html

https://ukraina.ru/20230630/1047697870.html

https://ukraina.ru/20230719/1048100341.html

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Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

эксклюзив, китай, россия (рф), зерно, зерновая сделка, украина