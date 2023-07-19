Пекин вместо Стамбула: новый зерновой коридор как альтернатива соглашениям 2022 года - 19.07.2023 Украина.ру
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Пекин вместо Стамбула: новый зерновой коридор как альтернатива соглашениям 2022 года
Пекин вместо Стамбула: новый зерновой коридор как альтернатива соглашениям 2022 года - 19.07.2023 Украина.ру
Пекин вместо Стамбула: новый зерновой коридор как альтернатива соглашениям 2022 года
О том, что Россия будет вынуждена отказаться от продления так называемой "зерновой сделки", сообщалось задолго до окончания срока действия соглашения. Всё это время в Китае наблюдали за развитием событий и готовились предложить альтернативное решение по обеспечению поставок зерна и обеспечению продовольственной безопасности
2023-07-19T16:38
2023-07-19T17:33
эксклюзив
китай
россия (рф)
зерно
зерновая сделка
украина
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Исходя из «зерновой сделки», Россия, входящая в список крупнейших производителей зерна, нашла хорошую замену соглашениям, подписанным в июне 2022 года между РФ, Турцией, Украиной и ООН.Теперь транспортировка востребованного в мире российского зерна будет осуществляться через Даурские степи и Хинганские горы.О вероятности открытия полноценного зернового коридора через Сибирь на Китай заговорили ещё до отказа России принимать участие в соглашениях прошлого года.На прошлой неделе в китайской печати также много писали о прекращении «зерновой сделки» и разъясняли позицию России по данному вопросу, но мало кто сообщал, что может предложить Китай.Конечно, всё это время в Пекине пристально следили за исполнением соглашений и были не только хорошо осведомлены о том, что условия сделки, выгодные для России, не исполнялись, но и прекрасно понимали, что Киев подталкивал Москву на прекращение действия соглашения.Поэтому китайское руководство и коммерческие структуры заранее готовились к вероятному срыву поставок зерна по Чёрному морю.Примечательно, что ещё за месяц до прекращения действия сделки, китайское издание «Хуаньцю Шибао» со ссылкой на гонконгскую газету «Наньхуа цзаобао» опубликовало статью, в которой предположило, что если Россия откажется от прежних соглашений по зерновой сделке, то Китай от этого во многом выиграет.При этом в статье ни словом не упоминается Украина. В последнее время в Китае не очень любят говорить о стране, полностью попавшей под иностранное управление.Если обратиться к материалам, выпускаемым китайским правительством по продвижению проекта «Один пояс — один путь», станет очевидно: все инициативы КНР, нацеленные на международное сотрудничество, сейчас осуществляются в обход территории, пока ещё подвластной киевскому режиму.В статье со ссылкой на российские ресурсы говорится, что в мае Россия объявила о намерении увеличить экспорт зерна в Китай по создаваемому сухопутному зерновому коридору.Идея проекта по созданию коридора была предложена в 2012 году с целью развивать инфраструктуру и увеличивать производство и экспорт зерна за счет стыковки регионов России с Автономным районом Внутренняя Монголия, расположенным на северо-востоке Китая. К окончанию проекта стороны шли в прошлом году.В сентябре 2022 года на железнодорожной станции Забайкальск было завершено строительство грузового комплекса по перегрузке и дальнейшей транспортировке зерна. По сообщению исполнителя проекта, компании НСЗК, 31 мая 2023 года первый в мире специализированный сухопутный зерновой терминал полного цикла Забайкальск — Маньчжурия приступил к регулярным отгрузкам зерновой продукции в КНР.Как пишет «Хуаньцю Шибао», этот зерновой коридор выгоден для развития экономик как Китая, так и РФ. А тот факт, что выполняться проект будет в национальных валютах, лишь усиливает его значимость.«Хуаньцю Шибао» также отмечает стратегическую важность нового объекта, позволяющего успешно решать проблему быстрой смены железнодорожной колеи и обеспечивать бесперебойные поставки зерна на китайскую сторону.Нужно отметить, что ранее замена колёсных пар с российской колеи на китайскую и наоборот занимала много времени, что вызывало простой составов и сопутствующие бюрократические проволочки, поэтому основные поставки зерна из России в Китай шли морским путём, что, впрочем, также не решало проблемы.Теперь же, с вводом Забайкальского зернового терминала, время транспортировки с нескольких месяцев сократится до 2–3 недель и обеспечит впечатляющую пропускную способностью — до 8 миллионов тонн в год.«Открытие зернового коридора значительно усилит конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции России и положительно скажется на росте китайско-российской торговли», — сообщает «Хуаньцю шибао».Также в публикации говорится, что в условиях напряженных отношений с основными поставщиками зерна, такими как США, и учитывая продолжающийся конфликт в Европе, данное решение становитсякритически важным для Китая мероприятием по обеспечению продовольственной безопасности страны.При этом коридор имеет огромный потенциал для привлечения дополнительных китайских инвестиций в сельское хозяйство России.Несмотря на существующие совместные проекты, совместные сельскохозяйственные предприятия и зоны свободной торговли, проблемы, связанные с инфраструктурой и регулированием транспортировок, ранее затрудняли значительные китайские инвестиции в российское сельское хозяйство.Поэтому ожидается, что перспектива сокращения времени транспортировки, предоставляемая зерновым коридором, привлечет больше китайских инвесторов не только на Дальний Восток, но и в другие регионы России.Коридор предоставит Китаю возможность обходить потенциальные узкие места, влияющие как на внутренние, так и на международные поставки и цены на продовольствие.Как неоднократно заявлялось с высоких трибун, потенциал торговли сельскохозяйственной продукции между Китаем и Россией огромен. Значительное увеличение импорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений в Китай может потенциально подорвать доминирующее положение крупных экспортеров, таких как Австралия и США.Кроме того, в связи с принятым решением по отказу от черноморской «зерновой сделки», новый зерновой коридор не только облегчит импорт российской пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции в Китай, но также послужит надёжным каналом для выхода на азиатские рынки.В то же время у китайских импортёров появилась возможность, минимизируя риски, разнообразить маршруты поставок.
https://ukraina.ru/20230719/1048108557.html
https://ukraina.ru/20230630/1047697870.html
https://ukraina.ru/20230719/1048100341.html
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Азат Рахманов
Азат Рахманов
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эксклюзив, китай, россия (рф), зерно, зерновая сделка, украина
Эксклюзив, Китай, Россия (РФ), зерно, зерновая сделка, Украина

Пекин вместо Стамбула: новый зерновой коридор как альтернатива соглашениям 2022 года

16:38 19.07.2023 (обновлено: 17:33 19.07.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗабайкальский зерновой терминал
Забайкальский зерновой терминал - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Забайкальский зерновой терминал. Архивное фото
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Азат Рахманов
автор издания Украина.ру
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О том, что Россия будет вынуждена отказаться от продления так называемой "зерновой сделки", сообщалось задолго до окончания срока действия соглашения. Всё это время в Китае наблюдали за развитием событий и готовились предложить альтернативное решение по обеспечению поставок зерна и обеспечению продовольственной безопасности
Исходя из «зерновой сделки», Россия, входящая в список крупнейших производителей зерна, нашла хорошую замену соглашениям, подписанным в июне 2022 года между РФ, Турцией, Украиной и ООН.
Теперь транспортировка востребованного в мире российского зерна будет осуществляться через Даурские степи и Хинганские горы.
О вероятности открытия полноценного зернового коридора через Сибирь на Китай заговорили ещё до отказа России принимать участие в соглашениях прошлого года.
На прошлой неделе в китайской печати также много писали о прекращении «зерновой сделки» и разъясняли позицию России по данному вопросу, но мало кто сообщал, что может предложить Китай.
Конечно, всё это время в Пекине пристально следили за исполнением соглашений и были не только хорошо осведомлены о том, что условия сделки, выгодные для России, не исполнялись, но и прекрасно понимали, что Киев подталкивал Москву на прекращение действия соглашения.
Поэтому китайское руководство и коммерческие структуры заранее готовились к вероятному срыву поставок зерна по Чёрному морю.
Одесский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
15:51
Насколько реальна зерновая сделка без России? Судя по всему, решение о прекращении зерновой сделки было принято заранее и хамские выходки Эрдогана (возвращение "азовцев") и Зеленского (удар по Крымскому мосту) были реакцией на уже принятое решение. Так или иначе, Россия от прекращения сделки ничего не проиграла, что нельзя сказать о Турции и Украине
Примечательно, что ещё за месяц до прекращения действия сделки, китайское издание «Хуаньцю Шибао» со ссылкой на гонконгскую газету «Наньхуа цзаобао» опубликовало статью, в которой предположило, что если Россия откажется от прежних соглашений по зерновой сделке, то Китай от этого во многом выиграет.
При этом в статье ни словом не упоминается Украина. В последнее время в Китае не очень любят говорить о стране, полностью попавшей под иностранное управление.
Если обратиться к материалам, выпускаемым китайским правительством по продвижению проекта «Один пояс — один путь», станет очевидно: все инициативы КНР, нацеленные на международное сотрудничество, сейчас осуществляются в обход территории, пока ещё подвластной киевскому режиму.
В статье со ссылкой на российские ресурсы говорится, что в мае Россия объявила о намерении увеличить экспорт зерна в Китай по создаваемому сухопутному зерновому коридору.
Идея проекта по созданию коридора была предложена в 2012 году с целью развивать инфраструктуру и увеличивать производство и экспорт зерна за счет стыковки регионов России с Автономным районом Внутренняя Монголия, расположенным на северо-востоке Китая. К окончанию проекта стороны шли в прошлом году.
В сентябре 2022 года на железнодорожной станции Забайкальск было завершено строительство грузового комплекса по перегрузке и дальнейшей транспортировке зерна. По сообщению исполнителя проекта, компании НСЗК, 31 мая 2023 года первый в мире специализированный сухопутный зерновой терминал полного цикла Забайкальск — Маньчжурия приступил к регулярным отгрузкам зерновой продукции в КНР.
- РИА Новости, 1920, 30.06.2023
30 июня, 09:53
Между Пекином, Москвой и Вашингтоном. Могут ли США и Китай объединиться против РоссииАмериканский госсекретарь Энтони Блинкен 28 июня заявил, что главной целью США в отношениях с Китаем является мирное сосуществование и извлечение взаимной выгоды из общих интересов. Вашингтон также намерен "откровенно подходить к различиям" между США и КНР.
Как пишет «Хуаньцю Шибао», этот зерновой коридор выгоден для развития экономик как Китая, так и РФ. А тот факт, что выполняться проект будет в национальных валютах, лишь усиливает его значимость.
«Хуаньцю Шибао» также отмечает стратегическую важность нового объекта, позволяющего успешно решать проблему быстрой смены железнодорожной колеи и обеспечивать бесперебойные поставки зерна на китайскую сторону.
Нужно отметить, что ранее замена колёсных пар с российской колеи на китайскую и наоборот занимала много времени, что вызывало простой составов и сопутствующие бюрократические проволочки, поэтому основные поставки зерна из России в Китай шли морским путём, что, впрочем, также не решало проблемы.
Теперь же, с вводом Забайкальского зернового терминала, время транспортировки с нескольких месяцев сократится до 2–3 недель и обеспечит впечатляющую пропускную способностью — до 8 миллионов тонн в год.
«Открытие зернового коридора значительно усилит конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции России и положительно скажется на росте китайско-российской торговли», — сообщает «Хуаньцю шибао».
Также в публикации говорится, что в условиях напряженных отношений с основными поставщиками зерна, такими как США, и учитывая продолжающийся конфликт в Европе, данное решение становитсякритически важным для Китая мероприятием по обеспечению продовольственной безопасности страны.
При этом коридор имеет огромный потенциал для привлечения дополнительных китайских инвестиций в сельское хозяйство России.
Несмотря на существующие совместные проекты, совместные сельскохозяйственные предприятия и зоны свободной торговли, проблемы, связанные с инфраструктурой и регулированием транспортировок, ранее затрудняли значительные китайские инвестиции в российское сельское хозяйство.
Поэтому ожидается, что перспектива сокращения времени транспортировки, предоставляемая зерновым коридором, привлечет больше китайских инвесторов не только на Дальний Восток, но и в другие регионы России.
Андрей Грозин интервью - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
06:28
Андрей Грозин: США дрессируют своих боевых холопов на Украине для войны с Китаем
Коридор предоставит Китаю возможность обходить потенциальные узкие места, влияющие как на внутренние, так и на международные поставки и цены на продовольствие.
Как неоднократно заявлялось с высоких трибун, потенциал торговли сельскохозяйственной продукции между Китаем и Россией огромен. Значительное увеличение импорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений в Китай может потенциально подорвать доминирующее положение крупных экспортеров, таких как Австралия и США.
Кроме того, в связи с принятым решением по отказу от черноморской «зерновой сделки», новый зерновой коридор не только облегчит импорт российской пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции в Китай, но также послужит надёжным каналом для выхода на азиатские рынки.
В то же время у китайских импортёров появилась возможность, минимизируя риски, разнообразить маршруты поставок.
 
ЭксклюзивКитайРоссия (РФ)зернозерновая сделкаУкраина
 
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