https://ukraina.ru/20230714/1048004745.html

Русский "десант" в Пекине. О чем говорит возросшая дипломатическая активность в отношениях КНР и России

Русский "десант" в Пекине. О чем говорит возросшая дипломатическая активность в отношениях КНР и России - 14.07.2023 Украина.ру

Русский "десант" в Пекине. О чем говорит возросшая дипломатическая активность в отношениях КНР и России

На Вильнюсском саммите НАТО члены Альянса прямо заявили, что их главным противником является все же не Россия, а Китай и что России надо предложить разрыв отношений с КНР, как одно из условий мирного развития Европы.

2023-07-14T05:18

2023-07-14T05:18

2023-07-14T05:18

эксклюзив

зарубежье

россия (рф)

китай

матвиенко

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Ровно в тот же день, когда звучали эти слова с трибуны НАТО и эта тема обсуждалась в кулуарах саммита, 11-12 июля в Китае проходил визит парламентской делегации РФ под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в КНР. Согласно сообщению агентства "Синьхуа", Матвиенко и российские парламентарии приняли участие в заседании Совместного комитета Всекитайского собрания народных представителей и Федерального Собрания России.Также во время визита российская делегация провела встречи с руководством страны и руководителями провинций, посетила мемориальное кладбище в пригороде Даляня военном порту Люйшунькоу (бывший Порт-Артур) провинции Ляонин, где отдала дань памяти русским и советским воинам.Как отмечалось в китайской прессе, визит Матвиенко в КНР начался спустя меньше чем 24 часа после отлёта из Пекина министра финансов США Дж. Йеллен. И хотя пользователи интернета и указывают на определённый символизм визита Матвиенко в Китай, но российские политики и так частые гости в Пекине. Как пишет сингапурское издание "Цзаобао", 25 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встречался в Пекине с государственным советником и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, российские и китайские дипломаты координируют свои решения и действия друг с другом. Примечательно то, что как бы намекая на особый характер отношений между Пекином и Москвой, агентство "Рейтер" ранее сообщало, что хотя и неизвестно точное время прибытия Рябкова в Пекин, но оказался он там как раз в то время, когда в Москве разворачивались известные события с мятежом Пригожина. . Тогда же Китай выразил поддержку усилиям российского руководства по стабилизации ситуации в стране в связи с ЧВК "Вагнер". Впрочем, и без комментариев западных агентств хорошо видно, что российско-китайские отношения носят особый характер и находятся на высочайшем уровне развития за всю историю отношений. Об этом и в Китае не раз заявлялось и без лишней медийной шумихи, в выдержанных официальных тонах. Так, 3 июля государственный советник и министр национальной обороны Китая Ли Шанфу встречался в Пекине с адмиралом Николаем Евменовым, главнокомандующим Военно-морским флотом России. Официальный печатный орган НОАК "Цзефанцюнь бао" также сообщала, что военная делегация Тихоокеанского флота РФ, состоящая из корветов "Громкий" и "Совершенный" 5 июля прибыла в Шанхай с семидневным дружественным визитом. Визит российских военных широко не освещался в китайской прессе, но, например, политолог, профессор Народного университета в Пекине Цзинь Цаньжун, считает, что сотрудничество между военными КНР и РФ, вслед за развитием торговых и политических отношений, набирает обороты и выстраивается по новым принципам. По словам политолога, цели визита российских моряков останутся за полями новостных сообщений, но сомневаться в обоюдном стремлении к пониманию и необходимости укрепления военных связей не приходится: те же совместные воздушных и морские патрулирования сами за себя говорят. В статье, опубликованная на сайте "Чжиху" говорится о том, что визит председателя Федерального Собрания Валентины Матвиенко можно считать предвестником предстоящего визита президента РФ Владимира Путина во второй половине этого года. - утверждает сайт "Чжиху".С началом конфликта на Украине, как указывается в статье, и с вводом Западом санкции против России, торговые отношения между Китаем и Россией заметно укрепились. Согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением КНР, только с января по май текущего года торговый оборот между Китаем и Россией достиг 93,8 миллиарда долларов США, увеличившись на 40,7% по сравнению с прошлым годом. Экспорт из Китая в Россию достиг 42,9 миллиарда долларов США, что больше на 75,6% в сравнении с прошлыми годами, в то время как импорт из России в Китай составил 50,8 миллиарда долларов США, увеличившись на 20,4%. Несомненно, что на данном этапе развития отношений между Китаем и Россией, когда России приходится противостоять военной мощи коллективного Запада, необходимость сотрудничества во всех областях выгодно и нужно как России, так и Китаю. Китайское руководство держит руку на пульсе и поэтому, вполне вероятно, что в преддверии завершения соглашения по поставкам зерна между Россией, Украиной, Турцией и ООН, в ходе тесных контактов с российскими политиками могла обсуждаться и тема "зернового коридора", который китайская сторона со всей готовностью могла бы предоставить для разрешения вопросов с поставками. Китай постоянно указывает на миролюбивость своей внешней политики и желание торговать, содействовать мировому развитию, тихо договариваться, а не воевать.Вот, что по этому поводу специально для издания Украина.ру сказал китайский военный эксперт Хун Юаня к фотографии одиноко стоящего Зеленского на фоне европейских чиновников и их жён на саммите НАТО:Привычки старой европейской буржуазии возвращаются — жёны европейских элит допускаются к участию на военные совещания, проводимые в условиях войны. Роскошные обеды и ужины говорят сами за себя: чиновники НАТО не в состоянии сосредоточиться на важных вопросах. Подобные мероприятия — развлечения господ, в то время как украинская прислуга или, говоря современным языком, прокси трудятся без передышки. Правильным подходом было бы проведение встречи в военной академии, где все аспекты конференции, включая проживание и питание, рассматриваются как военные вопросы, ведь Европа находится в состоянии войны. Нарушая принцип солидарности и не отказываясь от комфорта победить в войне почти невозможно. И даже не обращая внимания на присутствие жён, суть дела не меняется: те, кто готовы пожертвовать собой, не принимаются европейской элитой. Саммит закончился, а Украина по-прежнему не может войти в НАТО. Европейские капиталисты с нею поигрались и бросили, не предоставив официального статуса. В общем-то, весьма неловкое положение, в которое себя вся европейская элита и ставит перед всем миром.Стратегия НАТО — расширение на восток. Они добиваются расчленения России, подчинения Средней Азии, проникновения через весь Евразийский континент вплоть до Монголии, стратегической стыковки с Японией и Южной Кореей. Формируя фронт против Китая и России, они стремятся к созданию "Восточного НАТО". Поэтому такие страны, как Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия, находящиеся к юго-востоку от Евразийского континента, пытаются создать военные союзы, дополняющие Североатлантический блок, и в итоге реализуя стратегический замысел США по проникновению, разделению и окружению всего Евразийского континента. Появление такой суперорганизация уже не за горами. Мы знаем, что воля США — это воля НАТО, действия США — действия НАТО. Поскольку США считают Китай своим главным противником, считают, якобы Китай стремится занять место США в качестве гегемона, то, естественно, они рассматривают дружественное сотрудничество между Китаем и Россией как угрозу по достижению своих целей. Поэтому сам саммит НАТО, само расширение НАТО, противостояние на востоке и западе Евразийского континента, всё это доказательства того, что в Китае и России они видят врагов. От ядерного оружия до обычного вооружения, технологического прогресса и национальной мощи, всё это будет рассматриваться США и НАТО как "национальная угроза", и они будут готовы пойти на всё, чтобы уничтожить нас. Такой односторонний, одномерный и крайний способ мышления является тупиковым и ведёт к постоянной угрозе войны и неспокойствию на всём Евразийском континенте.Таким образом, перед лицом всестороннего давления со стороны НАТО, страны континента, Китай, Россия, Иран, а также страны Средней и Западной Азии, должны объединиться, плечом к плечу, спина к спине твёрдо стоять за свои принципы, должны сохранять политическую волю. Это необходимо для противодействия попыткам блока НАТО, возглавляемым США, разделить наш евразийский континент. Более того, благодаря общности наших интересов, возможно стремиться и даже формировать союзы с Германией, Францией и Турцией, которые не только члены НАТО, но и расположены на нашем континенте и находятся в заложниках у США. Они должны понять, в каком окружении находятся, с чем они сталкиваются, пробудиться, и начать вместе с нами противостоять попыткам морской англосаксонской цивилизации нарушать стабильность в Евразии.Допустим, что если будет создана такая международная организация, своего рода Евразийский форум, организация объединяющая всю Евразию и расположенная в центре континенте, скажем, на Памире, и исключающая из себя морские государства-гегемоны (Ред: США и Англия), простирающаяся от Пиренейского полуострова до китайского Юга и берегов Южно-Китайского моря, то страны Евразии, несомненно, вступят в новую эпоху, Эпоху великого развития.

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Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

эксклюзив, зарубежье, россия (рф), китай, матвиенко