https://ukraina.ru/20230719/1048123354.html

О чём проговорился Кишинёв: Шорников о ситуации в Молдавии и планах по Приднестровью. Видео

О чём проговорился Кишинёв: Шорников о ситуации в Молдавии и планах по Приднестровью. Видео - 19.07.2023 Украина.ру

О чём проговорился Кишинёв: Шорников о ситуации в Молдавии и планах по Приднестровью. Видео

Директор Института социально-политических исследований и регионального развития города Тирасполь, кандидат исторических наук Игорь Шорников в студии Украина.ру... Украина.ру, 19.07.2023

2023-07-19T16:05

2023-07-19T16:05

2023-07-19T16:05

игорь шорников

видео

россия (рф)

украина

сво

молдавия

приднестровье

сша

политика

война

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Директор Института социально-политических исследований и регионального развития города Тирасполь, кандидат исторических наук Игорь Шорников в студии Украина.ру рассказал о том, как прекращение зерновой сделки сказалось на безопасности Приднестровья, раскрыл неприглядные тайны молдавского политического закулисья и оценил последствия румынизации Молдавии. 00:45 - Отказ от зерновой сделки: последствия для безопасности Приднестровья; 03:30 - Запрет партии Шор в Молдавии: что делают власть и оппозиция в преддверие выборов; 07:53 - как повлияет поражение киевского режима на разрешение приднестровской проблемы; 10:50 - как Кишинев планирует избавиться от населения Приднестровья; 12:50 - румынизация Молдавии: насколько это серьезная проблема и к чему это может привести; 15:55 - влияние США в Молдавии: насколько оно сильно;

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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