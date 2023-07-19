https://ukraina.ru/20230719/1048123354.html
О чём проговорился Кишинёв: Шорников о ситуации в Молдавии и планах по Приднестровью. Видео
О чём проговорился Кишинёв: Шорников о ситуации в Молдавии и планах по Приднестровью. Видео - 19.07.2023 Украина.ру
О чём проговорился Кишинёв: Шорников о ситуации в Молдавии и планах по Приднестровью. Видео
Директор Института социально-политических исследований и регионального развития города Тирасполь, кандидат исторических наук Игорь Шорников в студии Украина.ру... Украина.ру, 19.07.2023
2023-07-19T16:05
2023-07-19T16:05
2023-07-19T16:05
игорь шорников
видео
россия (рф)
украина
сво
молдавия
приднестровье
сша
политика
война
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Директор Института социально-политических исследований и регионального развития города Тирасполь, кандидат исторических наук Игорь Шорников в студии Украина.ру рассказал о том, как прекращение зерновой сделки сказалось на безопасности Приднестровья, раскрыл неприглядные тайны молдавского политического закулисья и оценил последствия румынизации Молдавии. 00:45 - Отказ от зерновой сделки: последствия для безопасности Приднестровья; 03:30 - Запрет партии Шор в Молдавии: что делают власть и оппозиция в преддверие выборов; 07:53 - как повлияет поражение киевского режима на разрешение приднестровской проблемы; 10:50 - как Кишинев планирует избавиться от населения Приднестровья; 12:50 - румынизация Молдавии: насколько это серьезная проблема и к чему это может привести; 15:55 - влияние США в Молдавии: насколько оно сильно;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
игорь шорников, видео, россия (рф), украина, сво, молдавия, приднестровье, сша, политика, война, язык, население, выборы, видео
Игорь Шорников, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, Молдавия, Приднестровье, США, политика, война, язык, население, выборы
О чём проговорился Кишинёв: Шорников о ситуации в Молдавии и планах по Приднестровью. Видео
Директор Института социально-политических исследований и регионального развития города Тирасполь, кандидат исторических наук Игорь Шорников в студии Украина.ру рассказал о том, как прекращение зерновой сделки сказалось на безопасности Приднестровья, раскрыл неприглядные тайны молдавского политического закулисья и оценил последствия румынизации Молдавии.
00:45 - Отказ от зерновой сделки: последствия для безопасности Приднестровья;
03:30 - Запрет партии Шор в Молдавии: что делают власть и оппозиция в преддверие выборов;
07:53 - как повлияет поражение киевского режима на разрешение приднестровской проблемы;
10:50 - как Кишинев планирует избавиться от населения Приднестровья;
12:50 - румынизация Молдавии: насколько это серьезная проблема и к чему это может привести;
15:55 - влияние США в Молдавии: насколько оно сильно;